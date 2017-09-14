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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 16 жов, 2024 17:50
ЛАД написав: flyman написав:
.........
не було би розмінування Чонгару і Перекопу, не було би окупації Бучі, і ще багато чого б не було, тому що тоді би навіть такої думки не виникало як "Київ за три дні", був би якись план шатун, шури-мури з ожепежистами і т.п. підкилимкова боротоба нанайських хлопчиків. Пересіченому від того би не тепло ні холодно.
Насчёт Чонгара и Перекопа - недоказанные обвинения. Кто-то сказал и в результате многократного повторения сегодня рассматривается как общеизвестный факт. Известный метод.
Всё остальное - ваши необоснованные предположения
.
ну от бачите, а ви ще жалієтеся, що ви "вже неодноразово запитували, а вам не відповідає ніхто". вам відповідають, але ви відразу встаєте в позу - "ваши необоснованные предположения". чому б це раптом? навіть якщо щось подібне, то вони не більше "необоснованные" ніж ваші, коли ви пишете про те, що при пороху було було б так само чи ще гірше. тому вам і не відповідають, бо ви не сприймаєте чи не хочете сприймати відповіді. виглядає взагалі так, що вони вам не потрібні.
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Додано: Сер 16 жов, 2024 17:54
ЛАД написав: Banderlog написав: sashaqbl написав:
Умніки, проблема зі збиранням в заповідниках. До війни з Чорногірського біосферного заповідника місцеві на УАЗіках мішками вивозили ісландський мох. І ще деякі червонокнижні рослини.
Боюсь, штрафи досі замалі, треба десятки тисяч.
тут питання філософське для чого нам екологія і червоноунижні рослини якщо вимруть люди? Чим там місцевим ще займатись? Зеленим туризмом
?
Кстати, хорошая идея при тех сценариях после войны, которые здесь сегодня рисовали.
Свободного места будет полно, дикие степи. Глядишь, в лесах волки и медведи заведутся. Надо будет только следить, чтобы туристов не задрали.
ага сплошний буковель. туристів багатих тільки не знамо де на всіх набрати.
Знищені міста посеред дикого степу з сафарі на червонокнижних бізонів воно звичайно має свою прєлєсть, но в масі людям треба море, і готелі олінклюзів.
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Додано: Сер 16 жов, 2024 17:55
pesikot написав:
Ты у нас историк, оказывается
Так может глубже почитаешь историю, чтобы бросаться такими заявлениями
За последние 100 лет только(с 1917 революции)рашкинская империя Украину не захватывала? УНР не провозглашалась? УССР не выходила из состава?
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Додано: Сер 16 жов, 2024 17:55
План Перемоги, який вже втілений:
1. Підняття тарифів
2. Підняття податків
3. Підняття штрафів
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Бетон
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Додано: Сер 16 жов, 2024 17:56
ЛАД написав:
Я неоднократно задавал вопрос поклонникам По, что изменилось бы, если бы в 2019 выбрали его.
Тільки не кажіть, що жодного разу ніхто не відповів, що, найбільш ймовірно, повномасштабного нападу б не сталося. Ну навіть якщо ні, то ось я кажу, і що? Ви ж все одно не повірите.
Что изменилось бы сегодня, если бы, например, По заменил Зе.
Це питання більш туманне, бо сьогоднішній стан виник не сам по собі, а в результаті певних дій і обставин, в яких така "заміна" просто виглядає інородною, неможливою. Це приблизно як прилетіли марсіани і постріляли всіх рашистів. Нема змісту в такому припущенні.
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Додано: Сер 16 жов, 2024 17:57
Бетон написав:
План Перемоги, який вже втілений:
1. Підняття тарифів
2. Підняття податків
3. Підняття штрафів
4. Конституція на паузі )))
Востаннє редагувалось dimo_0n
в Сер 16 жов, 2024 17:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 16 жов, 2024 17:57
wild.tomcat написав: ЛАД написав: flyman написав:
.........
не було би розмінування Чонгару і Перекопу, не було би окупації Бучі, і ще багато чого б не було, тому що тоді би навіть такої думки не виникало як "Київ за три дні", був би якись план шатун, шури-мури з ожепежистами і т.п. підкилимкова боротоба нанайських хлопчиків. Пересіченому від того би не тепло ні холодно.
Насчёт Чонгара и Перекопа - недоказанные обвинения. Кто-то сказал и в результате многократного повторения сегодня рассматривается как общеизвестный факт. Известный метод.
Всё остальное - ваши необоснованные предположения
.
ну от бачите, а ви ще жалієтеся, що ви "вже неодноразово запитували, а вам не відповідає ніхто". вам відповідають, але ви відразу встаєте в позу - "ваши необоснованные предположения". чому б це раптом? навіть якщо щось подібне, то вони не більше "необоснованные" ніж ваші, коли ви пишете про те, що при пороху було було б так само чи ще гірше. тому вам і не відповідають, бо ви не сприймаєте чи не хочете сприймати відповіді. виглядає взагалі так, що вони вам не потрібні.
А я своё мнение и не называл доказанным, честно написал, что доказывать не буду.
А здесь не "вставав в позу", а просто написал, что это такие же необоснованные предположения. Если кто-то попытается их обосновать, отнесусь с бОльшим вниманием.
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Додано: Сер 16 жов, 2024 17:58
Бетон
План, який би сформулювала влада, що піклується про народ:
1. Дати всім комуналку, а особливо світло ще й за 3 центи кіловат
2. Замість податків зробити добровільні внески (треба заохочувати платників, а не застосовувати примус)
3. Почати нарешті перемагати і перемогти.
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Додано: Сер 16 жов, 2024 18:01
ЛАД написав: andrijk777 написав: ЛАД написав:
План заключения перемирия/мира, как мне кажется, должен исходить не от Зеленского, а от Запада.
Цілком згідний. Нажаль у Заходу немає плану(зараз). Та й якщо б і був немає рішучості переконати(змусити) Зе його виконати. Я надіюсь що це зробить Трамп.
Думаю, у них не "немає рішучості переконати(змусити) Зе його виконати", а они не знают, как заставить Путина принять план на более-менее приемлемых для Украины условиях.
Ну скільки можна переливати з пустого в порожнє.
Зе приходить до Заходу і каже хочу "кордони 91" - давайте або багато зброї або примушуйте путіна. Що має робити Захід(не "по-вашому" а для себе)????? Очевидно послати Зе на**й, що він і робить. Ви як маленька дитина. Захід думає про себе а не про Україну.
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Додано: Сер 16 жов, 2024 18:03
ЛАД написав: wild.tomcat написав:
ну от бачите, а ви ще жалієтеся, що ви "вже неодноразово запитували, а вам не відповідає ніхто". вам відповідають, але ви відразу встаєте в позу - "ваши необоснованные предположения". чому б це раптом? навіть якщо щось подібне, то вони не більше "необоснованные" ніж ваші, коли ви пишете про те, що при пороху було було б так само чи ще гірше. тому вам і не відповідають, бо ви не сприймаєте чи не хочете сприймати відповіді. виглядає взагалі так, що вони вам не потрібні.
А я своё мнение и не называл доказанным, честно написал, что доказывать не буду.
А здесь не "вставав в позу", а просто написал, что это такие же необоснованные предположения. Если кто-то попытается их обосновать, отнесусь с бОльшим вниманием.
ну ви нічого не хочете доводити, вам не хочуть. всі залишилися при своїх. але писати, що вам нібито не відповідають, це відверта ..ее.. неправда.
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