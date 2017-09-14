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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 16 жов, 2024 18:04
Banderlog написав: ЛАД написав: Banderlog написав:
......... тут питання філософське для чого нам екологія і червоноунижні рослини якщо вимруть люди? Чим там місцевим ще займатись? Зеленим туризмом
?
Кстати, хорошая идея при тех сценариях после войны, которые здесь сегодня рисовали.
Свободного места будет полно, дикие степи. Глядишь, в лесах волки и медведи заведутся. Надо будет только следить, чтобы туристов не задрали.
ага сплошний буковель. туристів багатих тільки не знамо де на всіх набрати.
Знищені міста посеред дикого степу з сафарі на червонокнижних бізонів воно звичайно має свою прєлєсть, но в масі людям треба море, і готелі олінклюзів.
Для того малого количества людей, которое по местным прогнозам здесь останется, туристов из Европы хватит. А там, глядишь, американцы подтянутся. А, может, и китайцы.
Экзотика всё же. А готелі не надо. Нарушается антураж - мазанки под соломенными крышами.
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ЛАД
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Додано: Сер 16 жов, 2024 18:05
pesikot
Я никогда не был за комуняк еслишо. И не топил за них НИ-КОГ-ДА.
Ну давай до 1917-го. Где территория была? под империйей? Или снова не то? Еще раньше? Про Переясловскую раду 16хх, когда снова под имерией? Нахрена такую древность тянуть? Возми последние 100 лет, когда +/- живет текущий мироустрой с США на коне... До этого все было в МИРЕ ИНАЧЕ.
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dimo_0n
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Додано: Сер 16 жов, 2024 18:14
smdtranz написав:Бетон
План, який би сформулювала влада, що піклується про народ:
1. Дати всім комуналку, а особливо світло ще й за 3 центи кіловат
2. Замість податків зробити добровільні внески (треба заохочувати платників, а не застосовувати примус)
3. Почати нарешті перемагати і перемогти.
А хіба не з аналогічними гаслами зезидент прийшов до влади? Просто пєрєстать стрєлять. Просто закончіть епоху бєдності. Ми всє - прєзидєнти.
Плебс жере і причмокує
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Додано: Сер 16 жов, 2024 18:16
dimo_0n
То как там с историей до 1917 года ? Была, не была ?
Про крещение Киевской Руси слышал
Может про Анну Киевскую
Или там, как щит прибивали в Константинополе
Как Сагайдачный Москву брал в осаду
Про Магдебурское право даже не пытайся узнать, сломаешь свой мозг
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pesikot
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Додано: Сер 16 жов, 2024 18:17
M-Audio написав: ЛАД написав:
Я неоднократно задавал вопрос поклонникам По, что изменилось бы, если бы в 2019 выбрали его.
Тільки не кажіть, що жодного разу ніхто не відповів, що, найбільш ймовірно, повномасштабного нападу б не сталося. Ну навіть якщо ні, то ось я кажу, і що? Ви ж все одно не повірите.
Что изменилось бы сегодня, если бы, например, По заменил Зе.
Це питання більш туманне, бо сьогоднішній стан виник не сам по собі, а в результаті певних дій і обставин, в яких така "заміна" просто виглядає інородною, неможливою. Це приблизно як прилетіли марсіани і постріляли всіх рашистів. Нема змісту в такому припущенні.
При всём уважении, вы правы, не поверю.
Попрошу серьёзные доказательства.
Так же, как не прошу верить в моё мнение viewtopic.php?p=5779189#p5779189
.
Но я уже объяснил, чем моё мнение отличается от мнения поклонников По - viewtopic.php?p=5779278#p5779278
. Только тем, что я его не пишу на каждой странице форума и не виню какой-то % людей за неправильный по моему (или чьему-то) личному мнению
выбор.
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ЛАД
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Додано: Сер 16 жов, 2024 18:18
Shaman написав:
багато хто з форумчан тут закидає, що Європа не допомагає, як треба, мало, воють до останнього українця
А з якого дива стандарти мають бути одні і ті самі? Чи підходи? Нам що, хтось винен?
Поматросілі і бросілі (с) Про здачу ЯЗ і "меморандум" нехочеться і згадувати.
Для чого тоді було спонукати на західних шлях, якщо виявляється ні НАТО ні ЄС нам не світять? НАТО/ЄС/США хіба не здогадувалось чим може все закінчитись?
Нуланд посміхалась на Євромайдані а через пару місяців Україна лишилась без Криму.
Навіть зимою 2021/2022 ніхто пальцем не поворохнув щоб спробувати зупинити це.
А знамените "давайте просто будемо(те) воювати"?
Це як шериф підштовхує туриста в лісі показувати факери ведмедю і кидати в нього каміням, а як ведмідь прокинувся то дати туристу палицю а самому з рушницею сісти у джип і поїхати.
Можна погодитись що дійсно країна проводила всі ці роки "необеспеченную политику", як цитували пару сторінок вище
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Letusrock
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Додано: Сер 16 жов, 2024 18:22
Letusrock написав: Shaman написав:
багато хто з форумчан тут закидає, що Європа не допомагає, як треба, мало, воють до останнього українця
А з якого дива стандарти мають бути одні і ті самі? Чи підходи? Нам що, хтось винен?
Поматросілі і бросілі (с) Про здачу ЯЗ і "меморандум" нехочеться і згадувати.
Для чого тоді було спонукати на західних шлях, якщо виявляється ні НАТО ні ЄС нам не світять? НАТО/ЄС/США хіба не здогадувалось чим може все закінчитись?
Нуланд посміхалась на Євромайдані а через пару місяців Україна лишилась без Криму.Навіть зимою 2021/2022 ніхто пальцем не поворохнув щоб спробувати зупинити це.
Ніхто ? Пальцем ? Не поворохнув ?
Коли казали - рийте окопи
А ти готувався до шашликів
Ще раз, знову і знову
Чому ти мовчишь про Путіна ? Ти пишешь про Україну, про НАТО, про ЄС
Про Путіна ти мовчишь.
А саме Путін розпочав війну
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pesikot
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Додано: Сер 16 жов, 2024 18:24
Shaman написав:
це що за ода Китаю?
уйгурці плачуть кровавими слізьми. чи уйгурці не китайці?
Офіційно в Китаї налічується 56 національностей. Оскільки ханьці становлять приблизно 92 % населення країни, інші народи зазвичай називають національними меншинами.
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Додано: Сер 16 жов, 2024 18:28
pesikot написав:
Ще раз, знову і знову
Чому ти мовчишь про Путіна ? Ти пишешь про Україну, про НАТО, про ЄС
Про Путіна ти мовчишь.
А саме Путін розпочав війну
а що ти хочеш з Путіним? Він почав війну бо європейські гроші і мягкотілість разом з українською вірою у все хороше створили йому такі умови. А далі що ти хочеш?
Він є, вважай його стихійним лихом на яке ми не здатні вплинути.
Це як постійно проклинати ураган замість того щоб просто переїхати з Флориди на Аляску (як варіант)
pesikot написав:
Коли казали - рийте окопи
А ти готувався до шашликів
А ти скільки метрів окопів вирив? Чи чекав щоб Успіх або я тобі викопав?
Я ж не звав тебе дамби підсилювати під час чергового паводку
Востаннє редагувалось Letusrock
в Сер 16 жов, 2024 18:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 16 жов, 2024 18:31
andrijk777 написав: ЛАД написав: andrijk777 написав:
...............
Цілком згідний. Нажаль у Заходу немає плану(зараз). Та й якщо б і був немає рішучості переконати(змусити) Зе його виконати. Я надіюсь що це зробить Трамп.
Думаю, у них не "немає рішучості переконати(змусити) Зе його виконати", а они не знают, как заставить Путина принять план на более-менее приемлемых для Украины условиях.
Ну скільки можна переливати з пустого в порожнє.
Зе приходить до Заходу і каже хочу "кордони 91" - давайте або багато зброї або примушуйте путіна. Що має робити Захід(не "по-вашому" а для себе)????? Очевидно послати Зе на**й, що він і робить. Ви як маленька дитина. Захід думає про себе а не про Україну.
Если бы просто хотели послать, то могли не помогать с самого начала или перестать помогать в любой момент. Или уменьшить помощь. Но ведь помогают. Для чего-то мы им нужны. А "Захід думає про себе" - согласен и всё время говорю об этом. Ясно, что речь не о благотворительности.
Вполне допускаю, что они хотят продолжения
войны и текущая ситуация их устраивает.
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ЛАД
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