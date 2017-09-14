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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1046110462104631046410465>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 73
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
31
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 18:04

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:
  Banderlog написав:......... тут питання філософське для чого нам екологія і червоноунижні рослини якщо вимруть люди? Чим там місцевим ще займатись? Зеленим туризмом?

Кстати, хорошая идея при тех сценариях после войны, которые здесь сегодня рисовали. :) Свободного места будет полно, дикие степи. Глядишь, в лесах волки и медведи заведутся. Надо будет только следить, чтобы туристов не задрали.
ага сплошний буковель. туристів багатих тільки не знамо де на всіх набрати.
Знищені міста посеред дикого степу з сафарі на червонокнижних бізонів воно звичайно має свою прєлєсть, но в масі людям треба море, і готелі олінклюзів.

Для того малого количества людей, которое по местным прогнозам здесь останется, туристов из Европы хватит. А там, глядишь, американцы подтянутся. А, может, и китайцы.
Экзотика всё же. А готелі не надо. Нарушается антураж - мазанки под соломенными крышами.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 18:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot
Я никогда не был за комуняк еслишо. И не топил за них НИ-КОГ-ДА.
Ну давай до 1917-го. Где территория была? под империйей? Или снова не то? Еще раньше? Про Переясловскую раду 16хх, когда снова под имерией? Нахрена такую древность тянуть? Возми последние 100 лет, когда +/- живет текущий мироустрой с США на коне... До этого все было в МИРЕ ИНАЧЕ.
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 18:14

  smdtranz написав:Бетон


План, який би сформулювала влада, що піклується про народ:

1. Дати всім комуналку, а особливо світло ще й за 3 центи кіловат
2. Замість податків зробити добровільні внески (треба заохочувати платників, а не застосовувати примус)
3. Почати нарешті перемагати і перемогти.

А хіба не з аналогічними гаслами зезидент прийшов до влади? Просто пєрєстать стрєлять. Просто закончіть епоху бєдності. Ми всє - прєзидєнти.
Плебс жере і причмокує
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 18:16

dimo_0n

То как там с историей до 1917 года ? Была, не была ?
Про крещение Киевской Руси слышал
Может про Анну Киевскую
Или там, как щит прибивали в Константинополе
Как Сагайдачный Москву брал в осаду
Про Магдебурское право даже не пытайся узнать, сломаешь свой мозг
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 18:17

  M-Audio написав:
  ЛАД написав:Я неоднократно задавал вопрос поклонникам По, что изменилось бы, если бы в 2019 выбрали его.
Тільки не кажіть, що жодного разу ніхто не відповів, що, найбільш ймовірно, повномасштабного нападу б не сталося. Ну навіть якщо ні, то ось я кажу, і що? Ви ж все одно не повірите.

Что изменилось бы сегодня, если бы, например, По заменил Зе.
Це питання більш туманне, бо сьогоднішній стан виник не сам по собі, а в результаті певних дій і обставин, в яких така "заміна" просто виглядає інородною, неможливою. Це приблизно як прилетіли марсіани і постріляли всіх рашистів. Нема змісту в такому припущенні.

При всём уважении, вы правы, не поверю.
Попрошу серьёзные доказательства.
Так же, как не прошу верить в моё мнение viewtopic.php?p=5779189#p5779189.
Но я уже объяснил, чем моё мнение отличается от мнения поклонников По - viewtopic.php?p=5779278#p5779278. Только тем, что я его не пишу на каждой странице форума и не виню какой-то % людей за неправильный по моему (или чьему-то) личному мнению выбор.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 18:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:багато хто з форумчан тут закидає, що Європа не допомагає, як треба, мало, воють до останнього українця

А з якого дива стандарти мають бути одні і ті самі? Чи підходи? Нам що, хтось винен?

Поматросілі і бросілі (с) Про здачу ЯЗ і "меморандум" нехочеться і згадувати.
Для чого тоді було спонукати на західних шлях, якщо виявляється ні НАТО ні ЄС нам не світять? НАТО/ЄС/США хіба не здогадувалось чим може все закінчитись?
Нуланд посміхалась на Євромайдані а через пару місяців Україна лишилась без Криму.
Навіть зимою 2021/2022 ніхто пальцем не поворохнув щоб спробувати зупинити це.
А знамените "давайте просто будемо(те) воювати"?
Це як шериф підштовхує туриста в лісі показувати факери ведмедю і кидати в нього каміням, а як ведмідь прокинувся то дати туристу палицю а самому з рушницею сісти у джип і поїхати.
Можна погодитись що дійсно країна проводила всі ці роки "необеспеченную политику", як цитували пару сторінок вище
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 18:22

  Letusrock написав:
  Shaman написав:багато хто з форумчан тут закидає, що Європа не допомагає, як треба, мало, воють до останнього українця

А з якого дива стандарти мають бути одні і ті самі? Чи підходи? Нам що, хтось винен?

Поматросілі і бросілі (с) Про здачу ЯЗ і "меморандум" нехочеться і згадувати.
Для чого тоді було спонукати на західних шлях, якщо виявляється ні НАТО ні ЄС нам не світять? НАТО/ЄС/США хіба не здогадувалось чим може все закінчитись?
Нуланд посміхалась на Євромайдані а через пару місяців Україна лишилась без Криму.
Навіть зимою 2021/2022 ніхто пальцем не поворохнув щоб спробувати зупинити це.

Ніхто ? Пальцем ? Не поворохнув ?

Коли казали - рийте окопи
А ти готувався до шашликів

Ще раз, знову і знову
Чому ти мовчишь про Путіна ? Ти пишешь про Україну, про НАТО, про ЄС
Про Путіна ти мовчишь.
А саме Путін розпочав війну
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 18:24

  Shaman написав:
  Wirująświatła написав:противостояние сша/китай

https://dissidentvoice.org/2024/06/a-mo ... -in-china/

це що за ода Китаю? :lol:

уйгурці плачуть кровавими слізьми. чи уйгурці не китайці? :D


Офіційно в Китаї налічується 56 національностей. Оскільки ханьці становлять приблизно 92 % населення країни, інші народи зазвичай називають національними меншинами.
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 18:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Ще раз, знову і знову
Чому ти мовчишь про Путіна ? Ти пишешь про Україну, про НАТО, про ЄС
Про Путіна ти мовчишь.
А саме Путін розпочав війну

а що ти хочеш з Путіним? Він почав війну бо європейські гроші і мягкотілість разом з українською вірою у все хороше створили йому такі умови. А далі що ти хочеш?
Він є, вважай його стихійним лихом на яке ми не здатні вплинути.
Це як постійно проклинати ураган замість того щоб просто переїхати з Флориди на Аляску (як варіант)
  pesikot написав:Коли казали - рийте окопи
А ти готувався до шашликів
А ти скільки метрів окопів вирив? Чи чекав щоб Успіх або я тобі викопав?
Я ж не звав тебе дамби підсилювати під час чергового паводку
Востаннє редагувалось Letusrock в Сер 16 жов, 2024 18:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 18:31

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:...............
Цілком згідний. Нажаль у Заходу немає плану(зараз). Та й якщо б і був немає рішучості переконати(змусити) Зе його виконати. Я надіюсь що це зробить Трамп.

Думаю, у них не "немає рішучості переконати(змусити) Зе його виконати", а они не знают, как заставить Путина принять план на более-менее приемлемых для Украины условиях.

Ну скільки можна переливати з пустого в порожнє.
Зе приходить до Заходу і каже хочу "кордони 91" - давайте або багато зброї або примушуйте путіна. Що має робити Захід(не "по-вашому" а для себе)????? Очевидно послати Зе на**й, що він і робить. Ви як маленька дитина. Захід думає про себе а не про Україну.

Если бы просто хотели послать, то могли не помогать с самого начала или перестать помогать в любой момент. Или уменьшить помощь. Но ведь помогают. Для чего-то мы им нужны. А "Захід думає про себе" - согласен и всё время говорю об этом. Ясно, что речь не о благотворительности.
Вполне допускаю, что они хотят продолжения войны и текущая ситуация их устраивает.
ЛАД
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