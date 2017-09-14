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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 16 жов, 2024 18:32
wild.tomcat написав:
.............
ну ви нічого не хочете доводити, вам не хочуть. всі залишилися при своїх. але писати, що вам нібито не відповідають, це відверта ..ее.. неправда.
не відповідають аргументовано.
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Додано: Сер 16 жов, 2024 18:33
У Московській області було розстріляно заступника командира Центру підготовки Сил Спецоперацій Збройних сил РФ. Як пишуть роспабліки, загиблий - 44-річний офіцер ГРУ Микита Кленков близько тижня тому повернувся з війни в Україні.
Повідомляють, що його автомобіль розстріляли в селі Меленки Солнєчногорського округу. Невідомий розстріляв авто з Кленковим впритул, у лобове скло і скло з боку водія було випущено 8 куль.
За даними телеграм-каналу "ВЧК-ОГПУ", Кленков був заступником командира військової частини. Він служив в одному з підрозділів спецназу.
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Додано: Сер 16 жов, 2024 18:33
ЛАД написав: M-Audio написав:
Тільки не кажіть, що жодного разу ніхто не відповів, що, найбільш ймовірно, повномасштабного нападу б не сталося. Ну навіть якщо ні, то ось я кажу, і що? Ви ж все одно не повірите.
При всём уважении, вы правы, не поверю.
Попрошу серьёзные доказательства.
Вимагати доказів гіпотетичних подій -- це вже якийсь дійсно новий рівень.
Але навіть якщо не так прискипливо ставитись.. Ну добре, в мене є певне обгрунтування, чому я так вважаю. Воно мені здається логічним і переконливим. В той же час я розумію, що до кожного слова з цього обгрунтування можна поставити сотню запитань, що будуть ставити його під сумнів. І саме це ви і зробите, замість щоб оцінити логісність і обгрунтованість висновків в цілому. Тому що в цілому вам висновки не подобаються. А перебити ваші аргументи в мене не буде чим. То який сенс?
Так же, как не прошу верить в моё мнение
Саме цього і просите, намагаючись довести, що будь-яка інша думка не є вірною. Позиція хибна навіть з точки зору формальної логики.
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Додано: Сер 16 жов, 2024 18:37
Letusrock написав: pesikot написав:
Ще раз, знову і знову
Чому ти мовчишь про Путіна ? Ти пишешь про Україну, про НАТО, про ЄС
Про Путіна ти мовчишь.
А саме Путін розпочав війну
а що ти хочеш з Путіним? Він почав війну бо європейські гроші і мягкотілість разом з українською вірою у все хороше створили йому такі умови. А далі що ти хочеш?
Він є, вважай його стихійним лихом на яке ми не здатні вплинути.
Чекай, чекай, то ти пропонуєшь домовлятись з ураганом ?
Це ж ти постійно пишешь про перемовини
І на які результати ти очікуєшь ? )
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Додано: Сер 16 жов, 2024 18:41
ЛАД написав: andrijk777 написав: ЛАД написав:
Думаю, у них не "немає рішучості переконати(змусити) Зе його виконати", а они не знают, как заставить Путина принять план на более-менее приемлемых для Украины условиях.
Ну скільки можна переливати з пустого в порожнє.
Зе приходить до Заходу і каже хочу "кордони 91" - давайте або багато зброї або примушуйте путіна. Що має робити Захід(не "по-вашому" а для себе)????? Очевидно послати Зе на**й, що він і робить. Ви як маленька дитина. Захід думає про себе а не про Україну.
Если бы просто хотели послать, то могли не помогать с самого начала или перестать помогать в любой момент. Или уменьшить помощь. Но ведь помогают. Для чего-то мы им нужны. А "Захід думає про себе" - согласен и всё время говорю об этом. Ясно, что речь не о благотворительности.
Вполне допускаю, что они хотят продолжения
войны и текущая ситуация их устраивает.
Я не бачу відповіді на моє достатньо просте питання. Ось ви поставте себе на місце Заходу.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Сер 16 жов, 2024 18:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 16 жов, 2024 18:41
ЛАД написав: wild.tomcat написав:
.............
ну ви нічого не хочете доводити, вам не хочуть. всі залишилися при своїх. але писати, що вам нібито не відповідають, це відверта ..ее.. неправда.
не відповідають аргументовано.
ну знову за рибу гроші. ви значить "доводити не буду", "не хочу" і т.п., а вам значить повинні аргументовано щось відповісти чи довести? цікаво якось у вас виходить.
хоча як на мене, цілком аргументовано відповідають і доводять. те що ви не сприймаєте, то вже справа інша.
і взагалі, вам винні рівно так як і ви комусь. не більше. не хочете ви, не хочуть вам, які ще претензії.
вище вам написали те ж саме.
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Додано: Сер 16 жов, 2024 18:53
Стиль спора
Хватит спорить о вариантах зернопогрузчика. Долой диспуты вокруг технических вопросов.
Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Что может говорить хромой об искусстве Герберта фон Караяна? Если ему сразу заявить, что он хромой, он признает себя побежденным.
О чем может спорить человек, который не поменял паспорт? Какие взгляды на архитектуру может высказать мужчина без прописки? Пойманный с поличным, он сознается и признает себя побежденным.
И вообще, разве нас может интересовать мнение человека лысого, с таким носом? Пусть сначала исправит нос, отрастит волосы, а потом и выскажется.
Поведение в споре должно быть простым: не слушать собеседника, а разглядывать его или напевать, глядя в глаза. В самый острый момент попросить документ, сверить прописку, попросить характеристику с места работы, легко перейти на "ты", сказать: "А вот это не твоего собачего ума дело", и ваш партнер смягчится, как ошпаренный.
(с) Жванецкий
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Додано: Сер 16 жов, 2024 18:55
M-Audio написав:
.........
Ну добре, в мене є певне обгрунтування, чому я так вважаю. Воно мені здається логічним і переконливим. В той же час я розумію, що до кожного слова з цього обгрунтування можна поставити сотню запитань, що будуть ставити його під сумнів. І саме це ви і зробите, замість щоб оцінити логісність і обгрунтованість висновків в цілому. Тому що в цілому вам висновки не подобаються. А перебити ваші аргументи в мене не буде чим. То який сенс?
Не могут быть "логічними і обгрунтованими висновки в цілому", если "я розумію, що до кожного слова з цього обгрунтування можна поставити сотню запитань, що будуть ставити його під сумнів".
Нельзя строить выводы на шатких основаниях.
Или не надо называть это доказательством, а просто объяснением.
В качестве объяснения я это приму и с интересом прочитаю.
Так же, как не прошу верить в моё мнение
Саме цього і просите, намагаючись довести, що будь-яка інша думка не є вірною. Позиція хибна навіть з точки зору формальної логики.
Повторю - я не пишу на каждой странице о вине Зе или По. И не обвиняю никого в том, что они неправильно проголосовали.
Я здесь писал, в основном, о том, что объективно Украина в 2022 была не готова и не могла быть готова к войне независимо от выборов-19. И о том, что мы явно слабее РФ и без поддержки извне воевать с РФ не можем. Об этом можно говорить объективно, опираясь на факты, а не на личные мнения и предпочтения.
И, надеюсь, с этим вы спорить не будете.
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Додано: Сер 16 жов, 2024 19:02
Утащил с ФБ..
"Ми мовчали, коли вбили Чорновола
Ми мовчали, коли Захід примусив розрізати наші бомбардувальники
Та багато коли мовчали
Тепер виємо від російських ракет та клянчимо у Заходу літаки
Нажаль ті 75% навіть ракетами не навчити
Залишається тільки чекати поки не повиздихає весь совок в нашій країні"
Самое интересное, что автор этих слов сбрила в Польшу с первого дня , и сидит ждет пока тут поумирают люди, чье мнение отлично от ее.
Хорошо что у нас тут никто не "воет" а просто занимается своим делом.
Если поляки наконец-то выпидорят этих лишенцев назад, аплодировать буду стоя.
Потому что "уехал- не п**ди из-за бугра" (с)
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Додано: Сер 16 жов, 2024 19:05
ЛАД написав:
Я здесь писал, в основном, о том, что объективно Украина в 2022 была не готова и не могла быть готова к войне независимо от выборов-19.
Такой простой факт, война у нас с 2014 года
Дальше тебя можно не слушать
С 2019 года Зеленский начал говорить "я увидел в глазах Путина мир", "надо просто перестать стрелять"
С такими тезисами очень трудно готовится к войне
Особенно, когда говорят про шашлыки
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