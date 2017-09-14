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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 16 жов, 2024 18:37
Letusrock написав: pesikot написав:
Ще раз, знову і знову
Чому ти мовчишь про Путіна ? Ти пишешь про Україну, про НАТО, про ЄС
Про Путіна ти мовчишь.
А саме Путін розпочав війну
а що ти хочеш з Путіним? Він почав війну бо європейські гроші і мягкотілість разом з українською вірою у все хороше створили йому такі умови. А далі що ти хочеш?
Він є, вважай його стихійним лихом на яке ми не здатні вплинути.
Чекай, чекай, то ти пропонуєшь домовлятись з ураганом ?
Це ж ти постійно пишешь про перемовини
І на які результати ти очікуєшь ? )
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Додано: Сер 16 жов, 2024 18:41
ЛАД написав: andrijk777 написав: ЛАД написав:
Думаю, у них не "немає рішучості переконати(змусити) Зе його виконати", а они не знают, как заставить Путина принять план на более-менее приемлемых для Украины условиях.
Ну скільки можна переливати з пустого в порожнє.
Зе приходить до Заходу і каже хочу "кордони 91" - давайте або багато зброї або примушуйте путіна. Що має робити Захід(не "по-вашому" а для себе)????? Очевидно послати Зе на**й, що він і робить. Ви як маленька дитина. Захід думає про себе а не про Україну.
Если бы просто хотели послать, то могли не помогать с самого начала или перестать помогать в любой момент. Или уменьшить помощь. Но ведь помогают. Для чего-то мы им нужны. А "Захід думає про себе" - согласен и всё время говорю об этом. Ясно, что речь не о благотворительности.
Вполне допускаю, что они хотят продолжения
войны и текущая ситуация их устраивает.
Я не бачу відповіді на моє достатньо просте питання. Ось ви поставте себе на місце Заходу.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Сер 16 жов, 2024 18:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 16 жов, 2024 18:41
ЛАД написав: wild.tomcat написав:
.............
ну ви нічого не хочете доводити, вам не хочуть. всі залишилися при своїх. але писати, що вам нібито не відповідають, це відверта ..ее.. неправда.
не відповідають аргументовано.
ну знову за рибу гроші. ви значить "доводити не буду", "не хочу" і т.п., а вам значить повинні аргументовано щось відповісти чи довести? цікаво якось у вас виходить.
хоча як на мене, цілком аргументовано відповідають і доводять. те що ви не сприймаєте, то вже справа інша.
і взагалі, вам винні рівно так як і ви комусь. не більше. не хочете ви, не хочуть вам, які ще претензії.
вище вам написали те ж саме.
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Додано: Сер 16 жов, 2024 18:55
M-Audio написав:
.........
Ну добре, в мене є певне обгрунтування, чому я так вважаю. Воно мені здається логічним і переконливим. В той же час я розумію, що до кожного слова з цього обгрунтування можна поставити сотню запитань, що будуть ставити його під сумнів. І саме це ви і зробите, замість щоб оцінити логісність і обгрунтованість висновків в цілому. Тому що в цілому вам висновки не подобаються. А перебити ваші аргументи в мене не буде чим. То який сенс?
Не могут быть "логічними і обгрунтованими висновки в цілому", если "я розумію, що до кожного слова з цього обгрунтування можна поставити сотню запитань, що будуть ставити його під сумнів".
Нельзя строить выводы на шатких основаниях.
Или не надо называть это доказательством, а просто объяснением.
В качестве объяснения я это приму и с интересом прочитаю.
Так же, как не прошу верить в моё мнение
Саме цього і просите, намагаючись довести, що будь-яка інша думка не є вірною. Позиція хибна навіть з точки зору формальної логики.
Повторю - я не пишу на каждой странице о вине Зе или По. И не обвиняю никого в том, что они неправильно проголосовали.
Я здесь писал, в основном, о том, что объективно Украина в 2022 была не готова и не могла быть готова к войне независимо от выборов-19. И о том, что мы явно слабее РФ и без поддержки извне воевать с РФ не можем. Об этом можно говорить объективно, опираясь на факты, а не на личные мнения и предпочтения.
И, надеюсь, с этим вы спорить не будете.
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ЛАД
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Додано: Сер 16 жов, 2024 19:02
Утащил с ФБ..
"Ми мовчали, коли вбили Чорновола
Ми мовчали, коли Захід примусив розрізати наші бомбардувальники
Та багато коли мовчали
Тепер виємо від російських ракет та клянчимо у Заходу літаки
Нажаль ті 75% навіть ракетами не навчити
Залишається тільки чекати поки не повиздихає весь совок в нашій країні"
Самое интересное, что автор этих слов сбрила в Польшу с первого дня , и сидит ждет пока тут поумирают люди, чье мнение отлично от ее.
Хорошо что у нас тут никто не "воет" а просто занимается своим делом.
Если поляки наконец-то выпидорят этих лишенцев назад, аплодировать буду стоя.
Потому что "уехал- не п**ди из-за бугра" (с)
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Velz
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Додано: Сер 16 жов, 2024 19:05
ЛАД написав:
Я здесь писал, в основном, о том, что объективно Украина в 2022 была не готова и не могла быть готова к войне независимо от выборов-19.
Такой простой факт, война у нас с 2014 года
Дальше тебя можно не слушать
С 2019 года Зеленский начал говорить "я увидел в глазах Путина мир", "надо просто перестать стрелять"
С такими тезисами очень трудно готовится к войне
Особенно, когда говорят про шашлыки
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pesikot
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Додано: Сер 16 жов, 2024 19:07
andrijk777 написав: ЛАД написав: andrijk777 написав:
...........
Ну скільки можна переливати з пустого в порожнє.
Зе приходить до Заходу і каже хочу "кордони 91" - давайте або багато зброї або примушуйте путіна. Що має робити Захід(не "по-вашому" а для себе)????? Очевидно послати Зе на**й, що він і робить. Ви як маленька дитина. Захід думає про себе а не про Україну.
Если бы просто хотели послать, то могли не помогать с самого начала или перестать помогать в любой момент. Или уменьшить помощь. Но ведь помогают. Для чего-то мы им нужны. А "Захід думає про себе" - согласен и всё время говорю об этом. Ясно, что речь не о благотворительности.
Вполне допускаю, что они хотят продолжения
войны и текущая ситуация их устраивает.
Я не бачу відповіді на моє достатньо просте питання. Ось ви поставте себе на місце Заходу.
Это совсем не "просте питання". Для этого, как минимум, надо знать интересы Запада или хотя бы, как они их себе представляют. Если я поставлю себя на их место, я буду себе представлять что-то, вполне вероятно, никак не совпадающее с их представлениями. А придумать я могу массу самых разных вариантов. Хотя бы и тех, о которых написал выше. И Запад очень неоднороден. Там достаточно много и тех, кто вообще против любой помощи Украине. И, тем более, против поставок оружия. Правительствам приходится учитывать и такие настроения.
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ЛАД
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Додано: Сер 16 жов, 2024 19:12
wild.tomcat
Можете прочитать ответ M-Audio viewtopic.php?p=5779374#p5779374
.
По-моему, я там ясно объяснил свой подход.
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ЛАД
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Додано: Сер 16 жов, 2024 19:19
Velz написав:
Утащил с ФБ..
"Ми мовчали, коли вбили Чорновола
Ми мовчали, коли Захід примусив розрізати наші бомбардувальники
Та багато коли мовчали
Тепер виємо від російських ракет та клянчимо у Заходу літаки
Нажаль ті 75% навіть ракетами не навчити
Залишається тільки чекати поки не повиздихає весь совок в нашій країні"
Самое интересное, что автор этих слов сбрила в Польшу с первого дня , и сидит ждет пока тут поумирают люди, чье мнение отлично от ее.
Хорошо что у нас тут никто не "воет" а просто занимается своим делом.
Если поляки наконец-то выпидорят этих лишенцев назад, аплодировать буду стоя.
Потому что "уехал- не п**ди из-за бугра" (с)
Каша какая у людей в голове
Сделали культ из прозападного Черновола
Но Запад плохой потому что заставил порезать ракеты и бомбардировщики построенные ..."проклятыми совками"...
Может Рух протестовал против будапештского меморандума? Не было такого , поддержали все кроме наверное уна-унсо
Дмитро Павличко один из основателей Руха автор концепции внеблоковости и безядерности
А у тетки наверное с персональной евроинтеграцией не сложилось. Клюют только кавалиры из кавалерок. Так она вернётся, вступит в партию Свобода
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Додано: Сер 16 жов, 2024 19:32
Бетон написав:
План Перемоги, який вже втілений:
1. Підняття тарифів
2. Підняття податків
3. Підняття штрафів
Профіт де?
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