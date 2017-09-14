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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10462104631046410465>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 73
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
31
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 19:54

  ЛАД написав:Я здесь писал, в основном, о том, что объективно Украина в 2022 была не готова

И вам здесь писали, в ответ, в основном, что это не отговорка - почему _вообще ничего_ в плане подготовки не было сделанно.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 19:58

хакнули резерв
хтось піймався?

https://www.facebook.com/10000525330936 ... l/?app=fbl
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 19:59

  Velz написав:Утащил с ФБ..

"Ми мовчали, коли вбили Чорновола
Ми мовчали, коли Захід примусив розрізати наші бомбардувальники
Та багато коли мовчали
Тепер виємо від російських ракет та клянчимо у Заходу літаки
Нажаль ті 75% навіть ракетами не навчити
Залишається тільки чекати поки не повиздихає весь совок в нашій країні"

Самое интересное, что автор этих слов сбрила в Польшу с первого дня , и сидит ждет пока тут поумирают люди, чье мнение отлично от ее.
Хорошо что у нас тут никто не "воет" а просто занимается своим делом.
Если поляки наконец-то выпидорят этих лишенцев назад, аплодировать буду стоя.
Потому что "уехал- не п**ди из-за бугра" (с)


Ой , і не кажіть ....
Особливо мене так дратує, колі дивишся футбол з Польші чи іншої країни і бачиш "патріотів " , які тримають руку на серці і у весь свій писок, співають гімн України .
Прапором сльози зворушливо промокають .
А як відстоювати Батьківщину , будь яка вигадка .....
....ну як у нас на форумі .....
холява
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 20:04

  greenozon написав:хакнули резерв
хтось піймався?

https://www.facebook.com/10000525330936 ... l/?app=fbl

Як можно було на таке спійматись ...

Хоча ... коли тягнуть всяке лайно з ТГ-каналів, то не дивно ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 20:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Чекай, чекай, то ти пропонуєшь домовлятись з ураганом ?
Це ж ти постійно пишешь про перемовини

хіба я писав про прямі перемовини?
І ти забув відповісти де саме копав окопи зимою 2022, чи може чистив дідову рушницю?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 20:08

Я тобе в Блінкена в що було напередодні війни навіщо макав?

  pesikot написав:
  ЛАД написав:Я здесь писал, в основном, о том, что объективно Украина в 2022 была не готова и не могла быть готова к войне независимо от выборов-19.

Такой простой факт, война у нас с 2014 года

Дальше тебя можно не слушать

С 2019 года Зеленский начал говорить "я увидел в глазах Путина мир", "надо просто перестать стрелять"
С такими тезисами очень трудно готовится к войне
Особенно, когда говорят про шашлыки

А от накуя Зе було готуватися-то?
Отже По запевнив, що зробив нову Армію, яка в змозі дати ГІДНУ відсіч, якщо агресор сунеться.

*Росія не відмовилася від свого наміру розв’язати в Україні повномасштабну війну, проте Київ готовий дати гідну відсіч агресору, заявив Президент Петро Порошенко.*
https://cbn.com.ua/video/2019-02-27-por ... sich-video
По буквах прочитай -- стосовно ПОВНОМАСШТАБНОЇ вказав.
І дата: 27.02.2019.

Оце і відповідь, що було б при По.
Різниця тільки в тому, що По запевняв про готовність дати гідну відсіч агресору; а Зе -артист ще й про шашлички додав.

Порошенко навіть з тцк порядок не навів і не збирався... то про яку підготовку до повномасштабки може бути мова?

А повномасштабна агресія почалася з причини, що сцуко путло вичерпав терпець чекати виконання Мінських (звісно в порядку і так, як йому хотілося) і взагалі ключове!!! -- вирішив систему безпеки в Європі і в світі переробити (і загатив ультиматум Штатам. Не Україні, а Штатам!!! - ще раз це ключове). Отримав відлуп. Від Штатів. І головне!!! -- не отримав від Штатів запевнень, що в такому випадку вони ДІЙСНО надають рфії по соплу, якщо вона піде повномасштабкою.
Саме тому і почалася повномасштабка.
З-за двох: рфії і Штатів.
Перша заагресила і заультиматила.
Другі дали відлуп, але не захистили Україну.

НВід ні По, ні Зе і будь-якого іншого презедента України не залежало нічого.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 16 жов, 2024 20:11, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 20:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  холява написав:Особливо мене так дратує, колі дивишся футбол з Польші чи іншої країни і бачиш "патріотів " , які тримають руку на серці і у весь свій писок, співають гімн України .
Прапором сльози зворушливо промокають .
А як відстоювати Батьківщину

і не кажіть, в мене один кум в Німеччині, інший в Данії - безкомпромісні патріоти, навіть вам до них далеко
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 20:13

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Чекай, чекай, то ти пропонуєшь домовлятись з ураганом ?
Це ж ти постійно пишешь про перемовини

хіба я писав про прямі перемовини?

Саме так, ти за перемовини, прямі
Чи амнезія ?
Я буду тобі нагадувати

Хоча мені цікаво, а як можливо домовитись з ураганом через когось ?
Напиши механізм ))

До речі, ти завжди маєшь нагоду приєднатись до Долярчика копати )
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 16 жов, 2024 20:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 20:14

  Velz написав:Утащил с ФБ..

"Ми мовчали, коли вбили Чорновола
(с)
Чорновол був за федераліззм і двопалитний парламент.)
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 20:16

  _hunter написав:
  ЛАД написав:Я здесь писал, в основном, о том, что объективно Украина в 2022 была не готова

И вам здесь писали, в ответ, в основном, что это не отговорка - почему _вообще ничего_ в плане подготовки не было сделанно.

Хантер, не треба по 100500-му колу волати про одне й те саме з руснявих методичок. Все можливе було зроблено, інакше кацапня б за три дні узяла Київ. Тут обговорювали в деталях, але до тупих звісно не дійшло та вони знов пишуть ті самі питання та скрізь у них зрада, хоча третій рік Україна воює меншою силою проти більшої.
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