Додано: Сер 16 жов, 2024 20:08

pesikot написав: ЛАД написав: Я здесь писал, в основном, о том, что объективно Украина в 2022 была не готова и не могла быть готова к войне независимо от выборов-19. Я здесь писал, в основном, о том, что объективно Украина в 2022 была не готова и не могла быть готова к войне независимо от выборов-19.

Такой простой факт, война у нас с 2014 года



Дальше тебя можно не слушать



С 2019 года Зеленский начал говорить "я увидел в глазах Путина мир", "надо просто перестать стрелять"

С такими тезисами очень трудно готовится к войне

Особенно, когда говорят про шашлыки Такой простой факт, война у нас с 2014 годаДальше тебя можно не слушатьС 2019 года Зеленский начал говорить "я увидел в глазах Путина мир", "надо просто перестать стрелять"С такими тезисами очень трудно готовится к войнеОсобенно, когда говорят про шашлыки

А от накуя Зе було готуватися-то?Отже По запевнив, що зробив нову Армію, яка в змозі дати ГІДНУ відсіч, якщо агресор сунеться.*Росія не відмовилася від свого наміру розв’язати в Україні повномасштабну війну, проте Київ готовий дати гідну відсіч агресору, заявив Президент Петро Порошенко.*По буквах прочитай -- стосовно ПОВНОМАСШТАБНОЇ вказав.І дата: 27.02.2019.Оце і відповідь, що було б при По.Різниця тільки в тому, що По запевняв про готовність дати гідну відсіч агресору; а Зе -артист ще й про шашлички додав.Порошенко навіть з тцк порядок не навів і не збирався... то про яку підготовку до повномасштабки може бути мова?А повномасштабна агресія почалася з причини, що сцуко путло вичерпав терпець чекати виконання Мінських (звісно в порядку і так, як йому хотілося) і взагалі ключове!!! -- вирішив систему безпеки в Європі і в світі переробити (і загатив ультиматум Штатам. Не Україні, а Штатам!!! - ще раз це ключове). Отримав відлуп. Від Штатів. І головне!!! -- не отримав від Штатів запевнень, що в такому випадку вони ДІЙСНО надають рфії по соплу, якщо вона піде повномасштабкою.Саме тому і почалася повномасштабка.З-за двох: рфії і Штатів.Перша заагресила і заультиматила.Другі дали відлуп, але не захистили Україну.НВід ні По, ні Зе і будь-якого іншого презедента України не залежало нічого.