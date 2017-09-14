И вам здесь писали, в ответ, в основном, что это не отговорка - почему _вообще ничего_ в плане подготовки не было сделанно.
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Додано: Сер 16 жов, 2024 19:54
Додано: Сер 16 жов, 2024 19:58
хакнули резерв
хтось піймався?
Додано: Сер 16 жов, 2024 19:59
Ой , і не кажіть ....
Особливо мене так дратує, колі дивишся футбол з Польші чи іншої країни і бачиш "патріотів " , які тримають руку на серці і у весь свій писок, співають гімн України .
Прапором сльози зворушливо промокають .
А як відстоювати Батьківщину , будь яка вигадка .....
....ну як у нас на форумі .....
Додано: Сер 16 жов, 2024 20:04
Як можно було на таке спійматись ...
Хоча ... коли тягнуть всяке лайно з ТГ-каналів, то не дивно ...
Додано: Сер 16 жов, 2024 20:07
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 16 жов, 2024 20:08
Я тобе в Блінкена в що було напередодні війни навіщо макав?
А от накуя Зе було готуватися-то?
Отже По запевнив, що зробив нову Армію, яка в змозі дати ГІДНУ відсіч, якщо агресор сунеться.
*Росія не відмовилася від свого наміру розв’язати в Україні повномасштабну війну, проте Київ готовий дати гідну відсіч агресору, заявив Президент Петро Порошенко.*
По буквах прочитай -- стосовно ПОВНОМАСШТАБНОЇ вказав.
І дата: 27.02.2019.
Оце і відповідь, що було б при По.
Різниця тільки в тому, що По запевняв про готовність дати гідну відсіч агресору; а Зе -артист ще й про шашлички додав.
Порошенко навіть з тцк порядок не навів і не збирався... то про яку підготовку до повномасштабки може бути мова?
А повномасштабна агресія почалася з причини, що сцуко путло вичерпав терпець чекати виконання Мінських (звісно в порядку і так, як йому хотілося) і взагалі ключове!!! -- вирішив систему безпеки в Європі і в світі переробити (і загатив ультиматум Штатам. Не Україні, а Штатам!!! - ще раз це ключове). Отримав відлуп. Від Штатів. І головне!!! -- не отримав від Штатів запевнень, що в такому випадку вони ДІЙСНО надають рфії по соплу, якщо вона піде повномасштабкою.
Саме тому і почалася повномасштабка.
З-за двох: рфії і Штатів.
Перша заагресила і заультиматила.
Другі дали відлуп, але не захистили Україну.
НВід ні По, ні Зе і будь-якого іншого презедента України не залежало нічого.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 16 жов, 2024 20:11, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 16 жов, 2024 20:09
Re: Напад росії і білорусі на Україну
і не кажіть, в мене один кум в Німеччині, інший в Данії - безкомпромісні патріоти, навіть вам до них далеко
Додано: Сер 16 жов, 2024 20:13
Саме так, ти за перемовини, прямі
Чи амнезія ?
Я буду тобі нагадувати
Хоча мені цікаво, а як можливо домовитись з ураганом через когось ?
Напиши механізм ))
До речі, ти завжди маєшь нагоду приєднатись до Долярчика копати )
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 16 жов, 2024 20:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 16 жов, 2024 20:14
Додано: Сер 16 жов, 2024 20:16
Хантер, не треба по 100500-му колу волати про одне й те саме з руснявих методичок. Все можливе було зроблено, інакше кацапня б за три дні узяла Київ. Тут обговорювали в деталях, але до тупих звісно не дійшло та вони знов пишуть ті самі питання та скрізь у них зрада, хоча третій рік Україна воює меншою силою проти більшої.
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