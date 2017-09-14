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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1046310464104651046610467>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 73
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
31
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 20:18

  холява написав:=

Ой , і не кажіть ....
Особливо мене так дратує, колі дивишся футбол з Польші чи іншої країни і бачиш "патріотів " , які тримають руку на серці і у весь свій писок, співають гімн України .
Прапором сльози зворушливо промокають .
А як відстоювати Батьківщину , будь яка вигадка .....
....ну як у нас на форумі .....



Бесит то,что я лично знаю это существо.
Пока оно сидит в Польше,страдая херней, моя жена,жены моих друзей,их дети -все тут! И даже когда краски сгущаются и я завожу свою шарманку что "надовалитьпоканепоздно"- в ответ получаю "вали.тебе надо-ты и вали"
Так что я знаю какие бывают жены, матери и все такое. "Под ракетами воют", б*лядь! Даже не просыпаемся уже,все стало давно привычным.Нормально живем,по сути.Вон,на Новый Год дети во дворе вместо запрещенных салютов лицезрели как шахиды сбивают через две улицы. Вместе с родителями. Интересно было. Вот потому человечество и выжило-потому что его психика приспосабливается ко всему.
Чем дальше от фронта- тем больше пафоса. Тьху.
Velz
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 20:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:До речі, ти завжди маєшь нагоду приєднатись до Долярчика копати )

не шуткуй з цим бо тобі прийдеться в любому випадку копати на 700 км раніше ніж мені
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 20:22

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Газовые войны обсуждать не буду, недостаточно компетентен и не обладаю полной информацией. Впрочем, думаю, как и остальные форумчане. Вы уверены, что претензии были абсолютно безосновательны?
Був міжнародний суд в Стокгольмі
Цей суд присудив програш педерації і зобовязав її виплатити близько 2,6 млрд доларів...

Деякі дебіли можуть вважати це недостовірною інформацією, або підставою для заявок НЕ ФСЬО ТАК АДНАЗНАЧНА
Це звичайно їх право
"Деякі дебіли", наверное, не помнят, за что судились в Стокгольме, и это совсем не за остановку транзита в январе 2006 и 2009 годов.
Напомню:
"Газпром" выплатит "Нафтогазу Украины" 2,9 млрд долларов, исполняя тем самым решение Стокгольмского арбитража в пользу украинской компании, подтвердил в субботу председатель правления российской газовой монополии Алексей Миллер.

В двух решениях зимой 2017-2018 года Стокгольмский арбитраж признал, что украинская сторона должна "Газпрому" 2 млрд долларов за поставленный, но не оплаченный газ, однако российская монополия должна операторам украинских трубопроводов 4,6 млрд за транзит.

В конце ноября нынешнего года шведский апелляционный суд оставил в силе эти решения, из которых вытекало, что "Газпром" обязан выплатить разницу в 2,6 млрд долларов.
https://www.bbc.com/russian/news-50877190
Так что, как обычно, ложь и подтасовка.
Но зато хамство, тоже, как обычно, присутствует.
1 Москалі що в 2006 що в 2009 ЗАЯВИЛИ що ми крадемо газ і ЗУПИНИЛИ на цій підставі транзит.
При цьому
а - жодних підтверджень не надали
б - в жоден суд не подавали
в - транзит як самі зупинили так самі і відновили....
2 Пройшло 10 років і вже ми замахавшись доводити в ЗМІ що ми не крадемо - подали на москалів в суд
Суд ми виграли.

Питання до деяких ДЕбілів
а - чому москалі не подавали на нас в суд
б - чому стокгольмський суд визнав москалів ивнуватими
в-чому навіть програвши в стокгольмі, москалі не спробували з нами судитись за те що ми НІБИТО крали в 2006 і 2009?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 20:24

  Letusrock написав:
  pesikot написав:До речі, ти завжди маєшь нагоду приєднатись до Долярчика копати )

не шуткуй з цим бо тобі прийдеться в любому випадку копати на 700 км раніше ніж мені

Не пугай, пуганый уже

А вопрос тот же, если Путин - это ураган, стихийное бедствие, то как с ним вести переговоры ? и через кого ?
Ты же за перемовини )

Ты сам написал эту аналогию про Путина и ураган

Идёт дождь, выходи на перемовини, чтобы дождь закончился
Или ищи посредников, чтобы дождь прекратился

))
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 16 жов, 2024 20:28, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 20:26

  fler написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:Я здесь писал, в основном, о том, что объективно Украина в 2022 была не готова

И вам здесь писали, в ответ, в основном, что это не отговорка - почему _вообще ничего_ в плане подготовки не было сделанно.

Хантер, не треба по 100500-му колу волати про одне й те саме з руснявих методичок. Все можливе було зроблено, інакше кацапня б за три дні узяла Київ. Тут обговорювали в деталях, але до тупих звісно не дійшло та вони знов пишуть ті самі питання та скрізь у них зрада, хоча третій рік Україна воює меншою силою проти більшої.

Істина посередині.
Між нічого не зроблено і усе можливе.

Зроблений був мінімум...
Необхідний, щоб катастрофічно (або повністю) не програти.
З розрахунку, що скоріше за все повномасштабки не буде.
Тому і мінімум.

В принципі, в нас завжди всі можновладці так і робили - по мінімуму. Це норм. Для України.
І не пагано, і не відмінно. Так поведено в нас робити. Такі цілі всіх управлінців.
Але при форс-мажорах мінімуму не вистачає.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 20:29

Velz

Пока оно сидит в Польше,страдая херней, моя жена,жены моих друзей,их дети -все тут!


І ви тут. Так а сенс? Ви ж сказали, що як тільки фронт підійде до Дніпра, ви поставивши найпатріотичнішу аватару будете з Кишинева дивитись на героїчну оборону.
Чим ви корисніший, ніж ухилянт з трибуни Вроцлав-арена на матчі Україна - Чехія?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 20:33

  detroytred написав:
  fler написав:
  _hunter написав:И вам здесь писали, в ответ, в основном, что это не отговорка - почему _вообще ничего_ в плане подготовки не было сделанно.

Хантер, не треба по 100500-му колу волати про одне й те саме з руснявих методичок. Все можливе було зроблено, інакше кацапня б за три дні узяла Київ. Тут обговорювали в деталях, але до тупих звісно не дійшло та вони знов пишуть ті самі питання та скрізь у них зрада, хоча третій рік Україна воює меншою силою проти більшої.

Зроблений був мінімум...
Необхідний, щоб катастрофічно (або повністю) не програти.
З розрахунку, що скоріше за все повномасштабки не буде.
...

Вы имеете в виду "сделанно в + от полученного в 19м"? :roll:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 20:38

  pesikot написав:
  Letusrock написав:
  pesikot написав:До речі, ти завжди маєшь нагоду приєднатись до Долярчика копати )

не шуткуй з цим бо тобі прийдеться в любому випадку копати на 700 км раніше ніж мені

Не пугай, пуганый уже

А вопрос тот же, если Путин - это ураган, стихийное бедствие, то как с ним вести переговоры ? и через кого ?
Ты же за перемовини )

Ты сам написал эту аналогию про Путина и ураган

Идёт дождь, выходи на перемовини, чтобы дождь закончился
Или ищи посредников, чтобы дождь прекратился

))

Не гальмуй.
Тобі ж Лепей вже кілька разів розтлумачив: від нас потрібна лише згода (на рпв). А ураган приструнять більш потужні наші партнери.
Які самі не слабкіше цього урагану.
І самі маякують, що рішення коли сідати за перемовини - за нами.
Тобто дозріли: з позиції а-ля тільки боротьба до позиції самі вирішуйте, коли припиняти.
Ще й начебто маякують, що пора))

Але звісно за наш рахунок. Завершення.
Але якщо ж умови будуть неприємливі, то відмовитися від їх прийняття Україна може в будь-який момент.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 20:44

  _hunter написав:Вы имеете в виду "сделанно в + от полученного в 19м"? :roll:

Ні.
Стверджувати, що після 19-го в "+" я не візьмусь.

Головне, на моє бачення, що і "-", який має значення, теж нема.
Тобто що трохи +, що трохи - --- нема різниці.

Мінімум -- це загальний рівень. Мінімальний...
Умовно нехай 1000 од. За пана Порошенка.
І від того, що +10 або -10 різниці нема.
Середній рівень тоді 2000 од.
А по максимуму 3000 од.

Зе отримав у спадщину оцю мінімалку (з запевненнями, що вона відповідає -- "гідній відсічі", якщо станеться повномасштабна агресія рфії.)
І не парився...
Це норма. В нас.
Але трапився форс-мажор...
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 16 жов, 2024 20:56, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 20:47

  Hotab написав:Velz

Пока оно сидит в Польше,страдая херней, моя жена,жены моих друзей,их дети -все тут!


І ви тут. Так а сенс? Ви ж сказали, що як тільки фронт підійде до Дніпра, ви поставивши найпатріотичнішу аватару будете з Кишинева дивитись на героїчну оборону.
Чим ви корисніший, ніж ухилянт з трибуни Вроцлав-арена на матчі Україна - Чехія?

Ну, хотя бы налоги платит.
А, может, и работает где-то.
ЛАД
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  #<1 ... 1046310464104651046610467>
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