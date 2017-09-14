Більше як дві години тому (на цих сторінках і 6 годин тому на https://censor.net/ua/resonance/3515195/sprava_tetyany_krupy зявилась інфа про 49 бакинських комісарів(прокурорів інвалідів Хмельницької області в яких у всіх інвалідність оформлена крупою і проплачена її сином) а там суми по 200000грн/місяць а тут всі як в рот води набрали... Вже й мем зявився 49 Хмельницьких прокурорів....
budivelnik написав:Більше як дві години тому (на цих сторінках і 6 годин тому на https://censor.net/ua/resonance/3515195/sprava_tetyany_krupy зявилась інфа про 49 бакинських комісарів(прокурорів інвалідів Хмельницької області в яких у всіх інвалідність оформлена крупою і проплачена її сином) а там суми по 200000грн/місяць а тут всі як в рот води набрали... Вже й мем зявився 49 Хмельницьких прокурорів....
там не только прокуроры но и их жёны и думаю родственники,целыми семьями оформлялись.Та и если копнуть конечно найдётся и 49 судьев,49 полицейских,49 налоговиков....прикол в том что инвалидность из списков руководителей прокуратуры не получил только один прокурор!!! а 49 получили. Если вдуматься в маштабы корупции и кто на этих должностях по факту находиться с моральной точки зрения это п....
Байден поговорил с Зеленским и объявил о новом пакете помощи на 425 млн долларов
Президент США Джо Байден в среду поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и объявил о новом пакете военной помощи на 425 млн долларов.
«В ближайшие месяцы США передадут Украине ряд новых средств, включая сотни ракет-перехватчиков для ПВО, десятки тактических систем ПВО, дополнительные артиллерийские системы, сотни бронетранспортеров и боевых машин пехоты и тысячи дополнительных бронированных машин», — говорится в пресс-релизе Белого дома.
Пресс-служба администрации президента США также сообщает, что Байден проведет очередную встречу союзников Украины в формате «Рамштайн» по видеосвязи в ноябре.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 16 жов, 2024 21:11, всього редагувалось 1 раз.
Европа — это зрелый и разнообразный рынок зерна, бобовых и масличных культур. Здесь находятся:
3 из 10 крупнейших стран-импортеров зерна в мире: Италия, Нидерланды и Германия. 3 из 10 крупнейших стран-импортеров бобовых в мире: Италия, Германия и Испания. 6 из 10 крупнейших стран-импортеров масличных культур в мире: Нидерланды, Болгария, Германия, Испания, Италия и Франция.
Розрізали плацдарм ЗСУ: що відомо про наступ російської армії на Куп'янськ
Російські війська просунулися на південний схід від Куп'янська у Харківській області. Кадри геолокації підтверджують, що вони зайняли частини села Колесникове, а російські мілітаристські блогери стверджують, що РФ вдалося перерізати шосе Куп'янськ — Борова в районі Кругляківки.
Офіційних підтверджень виходу російських частин до траси на Борову ще немає, але очевидно, що вона під вогневим контролем, і ВСУ не можуть її повноцінно використовувати.
Це означає, що армії Росії вдалося розрізати український плацдарм на східному березі річки Оскіл.
Тепер забезпечення підрозділів ЗСУ, що обороняються в районі східних передмість Куп'янська, зав'язане на напіврозбитий міст трасою Чугуїв — Сватове.
Така логістика виглядає ненадійною і може обірватися з першим точним влучанням авіабомби або ракети в опору мосту.
Повідомляється також про продовження російських атак на багатьох інших напрямках — на схід, південний схід і північний схід від Куп'янська.
budivelnik написав:Більше як дві години тому (на цих сторінках і 6 годин тому на https://censor.net/ua/resonance/3515195/sprava_tetyany_krupy зявилась інфа про 49 бакинських комісарів(прокурорів інвалідів Хмельницької області в яких у всіх інвалідність оформлена крупою і проплачена її сином) а там суми по 200000грн/місяць а тут всі як в рот води набрали...
Местные патриоты - они такие... "А зачем вы раскачиваете лодку?", "А что вы только негативные новости про страну пишите?"
budivelnik написав:Більше як дві години тому (на цих сторінках і 6 годин тому на https://censor.net/ua/resonance/3515195/sprava_tetyany_krupy зявилась інфа про 49 бакинських комісарів(прокурорів інвалідів Хмельницької області в яких у всіх інвалідність оформлена крупою і проплачена її сином) а там суми по 200000грн/місяць а тут всі як в рот води набрали... Вже й мем зявився 49 Хмельницьких прокурорів....
там не только прокуроры но и их жёны и думаю родственники,целыми семьями оформлялись.Та и если копнуть конечно найдётся и 49 судьев,49 полицейских,49 налоговиков....прикол в том что инвалидность из списков руководителей прокуратуры не получил только один прокурор!!! а 49 получили. Если вдуматься в маштабы корупции и кто на этих должностях по факту находиться с моральной точки зрения это п....
Брали инвалидность 2й группы чтобы не только себя( у многих думаю бронь), но родственников прикрыть
Зато незламность этих 49+ только укрепилась, и скрепы богомерзким экономическим бронированием не попраны
Ой , і не кажіть .... Особливо мене так дратує, колі дивишся футбол з Польші чи іншої країни і бачиш "патріотів " , які тримають руку на серці і у весь свій писок, співають гімн України . Прапором сльози зворушливо промокають . А як відстоювати Батьківщину , будь яка вигадка ..... ....ну як у нас на форумі .....
Бесит то,что я лично знаю это существо. Пока оно сидит в Польше,страдая херней, моя жена,жены моих друзей,их дети -все тут! И даже когда краски сгущаются и я завожу свою шарманку что "надовалитьпоканепоздно"- в ответ получаю "вали.тебе надо-ты и вали" Так что я знаю какие бывают жены, матери и все такое. "Под ракетами воют", б*лядь! Даже не просыпаемся уже,все стало давно привычным.Нормально живем,по сути.Вон,на Новый Год дети во дворе вместо запрещенных салютов лицезрели как шахиды сбивают через две улицы. Вместе с родителями. Интересно было. Вот потому человечество и выжило-потому что его психика приспосабливается ко всему. Чем дальше от фронта- тем больше пафоса. Тьху.
Да я тоже это же ощущаю . Только приехал , забрал жену и на дачу . Жена еще ехать не хотела , а в 3 часа ночи звонит сосед и спрашивает живой я или нет ? Короче, второй раз лоджию восстанавливал . Приход напротив дома .