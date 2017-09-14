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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10464104651046610467>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 73
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
31
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 20:53

Більше як дві години тому (на цих сторінках і 6 годин тому на https://censor.net/ua/resonance/3515195/sprava_tetyany_krupy зявилась інфа про 49 бакинських комісарів(прокурорів інвалідів Хмельницької області в яких у всіх інвалідність оформлена крупою і проплачена її сином) а там суми по 200000грн/місяць
а тут всі як в рот води набрали...
Вже й мем зявився
49 Хмельницьких прокурорів....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 20:59

  budivelnik написав:Більше як дві години тому (на цих сторінках і 6 годин тому на https://censor.net/ua/resonance/3515195/sprava_tetyany_krupy зявилась інфа про 49 бакинських комісарів(прокурорів інвалідів Хмельницької області в яких у всіх інвалідність оформлена крупою і проплачена її сином) а там суми по 200000грн/місяць
а тут всі як в рот води набрали...
Вже й мем зявився
49 Хмельницьких прокурорів....

там не только прокуроры но и их жёны и думаю родственники,целыми семьями оформлялись.Та и если копнуть конечно найдётся и 49 судьев,49 полицейских,49 налоговиков....прикол в том что инвалидность из списков руководителей прокуратуры не получил только один прокурор!!! а 49 получили.
Если вдуматься в маштабы корупции и кто на этих должностях по факту находиться с моральной точки зрения это п....
Востаннє редагувалось konstantin kirovograd в Сер 16 жов, 2024 21:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 21:00

budivelnik
Ср 16 окт, 2024 16:29
Напад росії і білорусі на Україну
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 21:07



Байден поговорил с Зеленским и объявил о новом пакете помощи на 425 млн долларов

Президент США Джо Байден в среду поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и объявил о новом пакете военной помощи на 425 млн долларов.

«В ближайшие месяцы США передадут Украине ряд новых средств, включая сотни ракет-перехватчиков для ПВО, десятки тактических систем ПВО, дополнительные артиллерийские системы, сотни бронетранспортеров и боевых машин пехоты и тысячи дополнительных бронированных машин», — говорится в пресс-релизе Белого дома.

Пресс-служба администрации президента США также сообщает, что Байден проведет очередную встречу союзников Украины в формате «Рамштайн» по видеосвязи в ноябре.


Востаннє редагувалось Hotab в Сер 16 жов, 2024 21:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 21:09

  dimo_0n написав:
  alex_dvornichenko написав:Глупости же, с пахотными землями и зерновыми у ЕС всё очень плохо.

да-да, плохо. Сколько ЕС экспортирует зерновых? Или правильный вопрос - зачем, если себе не хватает?? )))

Ну и на закуску:
Европейский союз
Основные экспортеры пшеницы из ЕС — это Франция, Румыния, Болгария, Германия, Польша

Экспорт в 2023—2024: 37 млн тонн
Прогноз на 2024—2025: 34,5 млн тонн

Основные направления: Китай, Алжир, Марокко, Египет


Да не может быть!


Знаете, я даже не удивлён что ссылка на ру ресурс, но там речь идёт о пшенице. Ознакомьтесь с этой европейской статьёй.

https://www.cbi.eu/market-information/g ... s-oilseeds

Европа — это зрелый и разнообразный рынок зерна, бобовых и масличных культур. Здесь находятся:

3 из 10 крупнейших стран-импортеров зерна в мире: Италия, Нидерланды и Германия.
3 из 10 крупнейших стран-импортеров бобовых в мире: Италия, Германия и Испания.
6 из 10 крупнейших стран-импортеров масличных культур в мире: Нидерланды, Болгария, Германия, Испания, Италия и Франция.
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 21:11

Розрізали плацдарм ЗСУ: що відомо про наступ російської армії на Куп'янськ

Російські війська просунулися на південний схід від Куп'янська у Харківській області. Кадри геолокації підтверджують, що вони зайняли частини села Колесникове, а російські мілітаристські блогери стверджують, що РФ вдалося перерізати шосе Куп'янськ — Борова в районі Кругляківки.

Офіційних підтверджень виходу російських частин до траси на Борову ще немає, але очевидно, що вона під вогневим контролем, і ВСУ не можуть її повноцінно використовувати.

Це означає, що армії Росії вдалося розрізати український плацдарм на східному березі річки Оскіл.

Тепер забезпечення підрозділів ЗСУ, що обороняються в районі східних передмість Куп'янська, зав'язане на напіврозбитий міст трасою Чугуїв — Сватове.

Така логістика виглядає ненадійною і може обірватися з першим точним влучанням авіабомби або ракети в опору мосту.

Повідомляється також про продовження російських атак на багатьох інших напрямках — на схід, південний схід і північний схід від Куп'янська.

https://www.bbc.com/ukrainian/articles/ ... 5Bisapi%5D

Утром новости - раша наступает
Вечером новости - раша наступает.
В обед новости - мы просим оружие, но нам его не дают.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 16 жов, 2024 21:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 21:13

  detroytred написав:
  _hunter написав:Вы имеете в виду "сделанно в + от полученного в 19м"? :roll:

Ні.
Стверджувати, що після 19-го в "+" я не візьмусь.
...
Зе отримав у спадщину оцю мінімалку (з запевненнями, що вона відповідає -- "гідній відсічі", якщо станеться повномасштабна агресія рфії.)

Ну, вот это и есть мой поинт: не делал _нифига_ - в плюс - даже после прямого предупреждения первых лиц: "нападение неминуемо. готовся!".

Вы его настолько некомпетентным считаете? :roll: - своего мнения у него вообще нет? :shock:
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 21:16

  budivelnik написав:Більше як дві години тому (на цих сторінках і 6 годин тому на https://censor.net/ua/resonance/3515195/sprava_tetyany_krupy зявилась інфа про 49 бакинських комісарів(прокурорів інвалідів Хмельницької області в яких у всіх інвалідність оформлена крупою і проплачена її сином) а там суми по 200000грн/місяць
а тут всі як в рот води набрали...

Местные патриоты - они такие... "А зачем вы раскачиваете лодку?", "А что вы только негативные новости про страну пишите?" :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 21:26

  konstantin kirovograd написав:
  budivelnik написав:Більше як дві години тому (на цих сторінках і 6 годин тому на https://censor.net/ua/resonance/3515195/sprava_tetyany_krupy зявилась інфа про 49 бакинських комісарів(прокурорів інвалідів Хмельницької області в яких у всіх інвалідність оформлена крупою і проплачена її сином) а там суми по 200000грн/місяць
а тут всі як в рот води набрали...
Вже й мем зявився
49 Хмельницьких прокурорів....

там не только прокуроры но и их жёны и думаю родственники,целыми семьями оформлялись.Та и если копнуть конечно найдётся и 49 судьев,49 полицейских,49 налоговиков....прикол в том что инвалидность из списков руководителей прокуратуры не получил только один прокурор!!! а 49 получили.
Если вдуматься в маштабы корупции и кто на этих должностях по факту находиться с моральной точки зрения это п....


Брали инвалидность 2й группы чтобы не только себя( у многих думаю бронь), но родственников прикрыть

Зато незламность этих 49+ только укрепилась, и скрепы богомерзким экономическим бронированием не попраны
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 21:29

  Velz написав:
  холява написав:=

Ой , і не кажіть ....
Особливо мене так дратує, колі дивишся футбол з Польші чи іншої країни і бачиш "патріотів " , які тримають руку на серці і у весь свій писок, співають гімн України .
Прапором сльози зворушливо промокають .
А як відстоювати Батьківщину , будь яка вигадка .....
....ну як у нас на форумі .....



Бесит то,что я лично знаю это существо.
Пока оно сидит в Польше,страдая херней, моя жена,жены моих друзей,их дети -все тут! И даже когда краски сгущаются и я завожу свою шарманку что "надовалитьпоканепоздно"- в ответ получаю "вали.тебе надо-ты и вали"
Так что я знаю какие бывают жены, матери и все такое. "Под ракетами воют", б*лядь! Даже не просыпаемся уже,все стало давно привычным.Нормально живем,по сути.Вон,на Новый Год дети во дворе вместо запрещенных салютов лицезрели как шахиды сбивают через две улицы. Вместе с родителями. Интересно было. Вот потому человечество и выжило-потому что его психика приспосабливается ко всему.
Чем дальше от фронта- тем больше пафоса. Тьху.


Да я тоже это же ощущаю .
Только приехал , забрал жену и на дачу .
Жена еще ехать не хотела , а в 3 часа ночи звонит сосед и спрашивает живой я или нет ?
Короче, второй раз лоджию восстанавливал .
Приход напротив дома .


Всем спокойной ночи , без обстрелов .
холява
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