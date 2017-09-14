_hunter написав:
Ну, вот это и есть мой поинт: не делал _нифига_ - в плюс - даже после прямого предупреждения первых лиц: "нападение неминуемо. готовся!".
Вы его настолько некомпетентным считаете? - своего мнения у него вообще нет?
Ще раз поясню!!
Що таке наш оцей мінімум. Був, є і буде))
Мінімум -- це і є в нас гідним.
Гідним. Так вважають можновладці.
Тобто отак, як Україна відбила повномасштабний напад -- є "гідною відсіччю".
А кращого ... (тобто не отого рівня мінімуму, а хоча б середнього і вищого) хочуть пересічні.
І це по всіх аспектах, а не тільки військового. По всім.
Управлінці в Україні не мають мети робити на рівень середній і макс (макс -- це алч Польща та азійські тигри).
Відстояли суверенітет, більшу частину території країни, то й згодиться (для можновладців).
Обізвали або загорнути в обгортку, що це гідно тощо...
Так само і з реформами...
Все по мінімуму.
І в принципі це норм.
Якщо тільки не форс-мажор або раптові прозрівання народу "хочемо хФранцію, Польщу ... (тобто по максимуму). Вимоги, що гідне по мінімуму якесь не те)), якесь не гідне.*
А можновладці у відповідь -- зацукровалось...
Бо. Вони. Для. Особисто. Себе. Все. По максимуму.