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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10464104651046610467

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 73
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
31
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 21:35

  _hunter написав:
  detroytred написав:
  _hunter написав:Вы имеете в виду "сделанно в + от полученного в 19м"? :roll:

Ні.
Стверджувати, що після 19-го в "+" я не візьмусь.
...
Зе отримав у спадщину оцю мінімалку (з запевненнями, що вона відповідає -- "гідній відсічі", якщо станеться повномасштабна агресія рфії.)

Ну, вот это и есть мой поинт: не делал _нифига_ - в плюс - даже после прямого предупреждения первых лиц: "нападение неминуемо. готовся!".

Вы его настолько некомпетентным считаете? :roll: - своего мнения у него вообще нет? :shock:

Ще раз поясню!!
Що таке наш оцей мінімум. Був, є і буде))

Мінімум -- це і є в нас гідним.
Гідним. Так вважають можновладці.
Тобто отак, як Україна відбила повномасштабний напад -- є "гідною відсіччю".

А кращого ... (тобто не отого рівня мінімуму, а хоча б середнього і вищого) хочуть пересічні.
І це по всіх аспектах, а не тільки військового. По всім.
Управлінці в Україні не мають мети робити на рівень середній і макс (макс -- це алч Польща та азійські тигри).

Відстояли суверенітет, більшу частину території країни, то й згодиться (для можновладців).
Обізвали або загорнути в обгортку, що це гідно тощо...
Так само і з реформами...
Все по мінімуму.
І в принципі це норм.
Якщо тільки не форс-мажор або раптові прозрівання народу "хочемо хФранцію, Польщу ... (тобто по максимуму). Вимоги, що гідне по мінімуму якесь не те)), якесь не гідне.*
А можновладці у відповідь -- зацукровалось...
Бо. Вони. Для. Особисто. Себе. Все. По максимуму.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 21:42

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Имея такого соседа и нерешённые вопросы с ним необходимо смотреть вперёд. И понимать, что вопросы когда-то надо решать и отношения хоть как-то нормализовать, а не радоваться мелким уколам в его адрес. Нельзя бесконечно дёргать за усы тигра, не имея за спиной слона.

Неможливо вирішити всі питання з ТАКИМ сусідом. Щойно вирішиш одне(читай: підеш на поступки) - виникає інше. Здали Крим - виник Донбас. Здали б Донбас - був би Харків, Дніпро, Запоріжжя...


Неможливо? А как же ж 20 лет было можливо прожить и с Крымом и с Донбассом с 91 по 14 год - целое поколение людей успело вырасти.
katso
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 22:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Запізно але.

Чи може мені хтось пояснити чим відрізняється ПЛАН від СПИСКУ БАЖАНЬ?
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 22:14

Економіка України може зазнати серйозних збитків: Війська рф пробиваються до єдиної в Україні шахти з видобутку коксівного вугілля, — Reuters

Вона знаходиться в 10 км західніше Покровська у випадку її захоплення, виробництво сталі в Україні скоротиться вдвічі

https://www.reuters.com/markets/commodi ... 024-10-16/
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 22:18

flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 22:25

  katso написав:
  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Имея такого соседа и нерешённые вопросы с ним необходимо смотреть вперёд. И понимать, что вопросы когда-то надо решать и отношения хоть как-то нормализовать, а не радоваться мелким уколам в его адрес. Нельзя бесконечно дёргать за усы тигра, не имея за спиной слона.

Неможливо вирішити всі питання з ТАКИМ сусідом. Щойно вирішиш одне(читай: підеш на поступки) - виникає інше. Здали Крим - виник Донбас. Здали б Донбас - був би Харків, Дніпро, Запоріжжя...


Неможливо? А как же ж 20 лет было можливо прожить и с Крымом и с Донбассом с 91 по 14 год - целое поколение людей успело вырасти.
тогда бомбили Киев, а затем прошли те 20 лет?
Большааая разница.
Теперь пытаться бомбить будут всегда.

И каждый раз рассказывая в ООН-нах, что это лишь вынужденная мера за надругательство над усами тигра
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