_hunter написав:Вы имеете в виду "сделанно в + от полученного в 19м"?
Ні. Стверджувати, що після 19-го в "+" я не візьмусь. ... Зе отримав у спадщину оцю мінімалку (з запевненнями, що вона відповідає -- "гідній відсічі", якщо станеться повномасштабна агресія рфії.)
Ну, вот это и есть мой поинт: не делал _нифига_ - в плюс - даже после прямого предупреждения первых лиц: "нападение неминуемо. готовся!".
Вы его настолько некомпетентным считаете? - своего мнения у него вообще нет?
Ще раз поясню!! Що таке наш оцей мінімум. Був, є і буде))
Мінімум -- це і є в нас гідним. Гідним. Так вважають можновладці. Тобто отак, як Україна відбила повномасштабний напад -- є "гідною відсіччю".
А кращого ... (тобто не отого рівня мінімуму, а хоча б середнього і вищого) хочуть пересічні. І це по всіх аспектах, а не тільки військового. По всім. Управлінці в Україні не мають мети робити на рівень середній і макс (макс -- це алч Польща та азійські тигри).
Відстояли суверенітет, більшу частину території країни, то й згодиться (для можновладців). Обізвали або загорнути в обгортку, що це гідно тощо... Так само і з реформами... Все по мінімуму. І в принципі це норм. Якщо тільки не форс-мажор або раптові прозрівання народу "хочемо хФранцію, Польщу ... (тобто по максимуму). Вимоги, що гідне по мінімуму якесь не те)), якесь не гідне.* А можновладці у відповідь -- зацукровалось... Бо. Вони. Для. Особисто. Себе. Все. По максимуму.
ЛАД написав:Имея такого соседа и нерешённые вопросы с ним необходимо смотреть вперёд. И понимать, что вопросы когда-то надо решать и отношения хоть как-то нормализовать, а не радоваться мелким уколам в его адрес. Нельзя бесконечно дёргать за усы тигра, не имея за спиной слона.
Неможливо вирішити всі питання з ТАКИМ сусідом. Щойно вирішиш одне(читай: підеш на поступки) - виникає інше. Здали Крим - виник Донбас. Здали б Донбас - був би Харків, Дніпро, Запоріжжя...
Неможливо? А как же ж 20 лет было можливо прожить и с Крымом и с Донбассом с 91 по 14 год - целое поколение людей успело вырасти.
ЛАД написав:Имея такого соседа и нерешённые вопросы с ним необходимо смотреть вперёд. И понимать, что вопросы когда-то надо решать и отношения хоть как-то нормализовать, а не радоваться мелким уколам в его адрес. Нельзя бесконечно дёргать за усы тигра, не имея за спиной слона.
Неможливо вирішити всі питання з ТАКИМ сусідом. Щойно вирішиш одне(читай: підеш на поступки) - виникає інше. Здали Крим - виник Донбас. Здали б Донбас - був би Харків, Дніпро, Запоріжжя...
Неможливо? А как же ж 20 лет было можливо прожить и с Крымом и с Донбассом с 91 по 14 год - целое поколение людей успело вырасти.
тогда бомбили Киев, а затем прошли те 20 лет? Большааая разница. Теперь пытаться бомбить будут всегда.
И каждый раз рассказывая в ООН-нах, что это лишь вынужденная мера за надругательство над усами тигра
Чи може мені хтось пояснити чим відрізняється ПЛАН від СПИСКУ БАЖАНЬ?
Можна звісно сміятися з Зе, але краще було б задати йому (або собі) отаке питання: - а чому ти, наш президент, не вимагаєш від партнерів фундаментального: партнери, дорогі наші, давайте сідайте за стіл і вирішуйте з Китаєм і Ко нову систему глобальної безпеки в світі і в Європі (раз стара вже не діє). З гарантіями всім... Не послаблюйте оркостан, щоб на кращих для себе умовах рано чи пізно зробити це, а прям зараз робіть. Бо це послаблення, а також виграш вами часу відбувається за рахунок саме України... А ви користуєтеся тим, що Україні нікуди діватися, окрім відбиватися від агресії.
Або оцей план Перемоги.
Тобто Зе зробив навпаки... Він спочатку сує цей план Перемоги (де по суті все роблять партнери), а про план Перемовин (де так само - по суті все роблять партнери) і овсі мовчить. Тому що...