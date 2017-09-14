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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10466104671046810469>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 73
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
31
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 22:52

  Hotab написав:Игорь Алексеевич
Бував на Мотор-Січі кілька раз, бачив. Виглядає жахливо ваш смог

Как ЗЕ в город приезжает, то на пару часов пердуны не работают. А потом опять по полной программе. И мне нравится ответ на некоторых форумах от работяг этих заводов.
-Нам руководство сказало, что это выбросы от машин. А идиотам голову вверх трудно поднять и посмотреть, что валит из труб рыжего цвета?((
Зато у них по выходным игры - папа, мама и я наша дружная семья))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 22:59

  detroytred написав:
  BeneFuckTor написав:Запізно але.

Чи може мені хтось пояснити чим відрізняється ПЛАН від СПИСКУ БАЖАНЬ?


Можна звісно сміятися з Зе, але краще було б задати йому (або собі) отаке питання:
- а чому ти, наш президент, не вимагаєш від партнерів фундаментального: партнери, дорогі наші, давайте сідайте за стіл і вирішуйте з Китаєм і Ко нову систему глобальної безпеки в світі і в Європі (раз стара вже не діє). З гарантіями всім...

А вот на это ему точно ответят: "Мальчик, не суйся, куда не просят. Это не твоего ума дело. Не дорос ещё".
Він спочатку сує цей план Перемоги (де по суті все роблять партнери), а про план Перемовин (де так само - по суті все роблять партнери) і овсі мовчить.
А, може, і не мовчить. Просто про таке вголос не говорять, то ми й не знаємо.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 23:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:А, може, і не мовчить. Просто про таке вголос не говорять, то ми й не знаємо.
Они смотрят на коррупцию у нас в стране и уже не знают с кем лучше дружить.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 23:21

  ЛАД написав:А вот на это ему точно ответят: "Мальчик, не суйся, куда не просят. Это не твоего ума дело. Не дорос ещё".

Так і в нього відповідь на це буде: "Беру приклад з (вашого) Орбана".
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 23:28

  flysoulfly написав:Теперь пытаться бомбить будут всегда.


"Всегда", "никогда", максимализм какой-то. Немцы вон когда-то бомбили Лондон, американцы Хиросиму а англичане Дрезден и - о Боже - Одессу, и что? Сейчас не бомбят же.
katso
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 23:28

  detroytred написав:
  ЛАД написав:А вот на это ему точно ответят: "Мальчик, не суйся, куда не просят. Это не твоего ума дело. Не дорос ещё".

Так і в нього відповідь на це буде: "Беру приклад з (вашого) Орбана".

После войны как бы Орбан не оказался стратегом. Он может без единого выстрела хапануть себе кусочек терр. Он сейчас на два фронта. И с Трампом шушукается и с пуйлом в отличных отношениях. Потом когда что то будут решать и делить, то и про него не забудут.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 16 жов, 2024 23:35, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 23:32

У США заявили, що Україну не планують запрошувати в НАТО "в короткостроковій перспективі"

НАТО "у короткостроковій перспективі" не планує запрошувати Україну, хоча це і вказано першим пунктом представленого Володимиром Зеленським "плану перемоги".

https://www.pravda.com.ua/news/2024/10/16/7480006/

Вот и пошли первые заявления на план Перемоги. :roll:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 23:37

  detroytred написав:
  _hunter написав:
  detroytred написав:
ote="5779415:_hunter"]
Вы имеете в виду "сделанно в + от полученного в 19м"? :roll:[/quote



Ні.
Стверджувати, що після 19-го в "+" я не візьмусь.
...
Зе отримав у спадщину оцю мінімалку (з запевненнями, що вона відповідає -- "гідній відсічі", якщо станеться повномасштабна агресія рфії.)

Ну, вот это и есть мой поинт: не делал _нифига_ - в плюс - даже после прямого предупреждения первых лиц: "нападение неминуемо. готовся!".

Вы его настолько некомпетентным считаете? :roll: - своего мнения у него вообще нет? :shock:

Ще раз поясню!!
Що таке наш оцей мінімум. Був, є і буде))

Мінімум -- це і є в нас гідним.
Гідним. Так вважають можновладці.
Тобто отак, як Україна відбила повномасштабний напад -- є "гідною відсіччю".

А кращого ... (тобто не отого рівня мінімуму, а хоча б середнього і вищого) хочуть пересічні.
І це по всіх аспектах, а не тільки військового. По всім.
Управлінці в Україні не мають мети робити на рівень середній і макс (макс -- це алч Польща та азійські тигри).

Відстояли суверенітет, більшу частину території країни, то й згодиться (для можновладців).
Обізвали або загорнути в обгортку, що це гідно тощо...
Так само і з реформами...
Все по мінімуму.
І в принципі це норм.
Якщо тільки не форс-мажор або раптові прозрівання народу "хочемо хФранцію, Польщу ... (тобто по максимуму). Вимоги, що гідне по мінімуму якесь не те)), якесь не гідне.*
А можновладці у відповідь -- зацукровалось...
Бо. Вони. Для. Особисто. Себе. Все. По максимуму.



А для кого не згодиться? 😳🙀😱
Ви подались в максималісти?





Юлій Морозов

Хочу вам нагадати дві прості важливі речі. Це не чарівні пігулки, які допомагають миттєво, але якщо про них вчасно згадувати, то в ширшій переспективі більш продуктивно і конструктивно виходить. Я про це час від часу пишу і говорю, але ті патерни не дуже прості і часто неприємні, тому їх хочеться ігнорувати. Але давайте пробувати все ж ні
1. Аргумент, в тому числі щоб переконати себе в чомусь, в стилі "от треба було" не має ніякого сенсу, якщо нема великої ймовірності, що буде схожа ситуація, і ти матимеш можливість зробити висновки і будеш готовий змінювати ситуацію відповідно до вивчених уроків. Я в подібних випадках, коли стикаюся з поганою ситуацією і природно хочеться ткнути всіх носом, бо зараз ми, звичайно, розумні і бачимо, що таки треба було діяти по іншому, б'ю себе по руках. Бо це ж я теж не зробив/не змінив/не переконав. Хоча, звичайно, часто футболку з принтом "Я ж говорив" зробити хочеться Але що вже толку. Хіба що бачу, що люди знов з радісним гиканням несуться на ті ж самі граблі - тоді можна спробувати. І то, в першу чергу з собою, аналізуючи, чому тоді не спрацювало, не вдалося донести і зупинити.
2. Коли ми потрапили (з будь-яких причин) в погане становище, майже ніколи не буде вибору між нормальним і чудовим (Так, я про це багато разів писав, але бачу, що навіть найближче оточення часто обирає цей постулат ігнорувати). Скоріше за все, якщо дива не станеться, ми будемо обирати між катастрофічним і дуже поганим, яке при цьому лишає нам хоча б якісь шанси. Я розумію, що хочеться все ж посподіватися на диво. І я ж в дива вірю, і бачив не раз. Але краще все ж, сподіваючись на нього, діяти так, ніби все залежить саме від тебе. І так, найпростішим виходом, коли перед тобою такий "прекрасний" вибір, є відмова від вибору. Тобто нічого не робити. Але зараз буде майже цитата з пацанського пабліку: "Пам'ятай, що відмова від вибору - то теж вибір" І от він як раз, як правило, майже тотожній катастрофічному.
До чого це я філософствую. Скажу прямо. Ми, Україна і всі, хто себе вважає її частиною, все ще в дуже поганій ситуації. І люди, які - так вже вийшло (а чому так вийшло, дивись пункти 1 і 2 ) - будуть визначати наш вибір щодо глобальних питань війни/миру/деескалації і інших дотичних питань, не матимуть шансів зробити вибір, який нам сильно сподобається. Збройні сили України виконують грандіозну роботу, щоб були шанси на прийнятний. Той, що збереже нам країну, серйозно знизить ризики ескалації в ближчому майбутньому і дасть нам шанси розвиватися і виправляти критичні помилки. Бо нароблено їх безліч. І дійсно, мабуть, з мобілізацією, розбудовою армії і іншими дотичними питаннями "треба було" багато всього робити інакше. Причому в першу чергу не в 2022, а в 2012 чи 2002. Не говорячи вже про 1992. І, дасть Бог, у нас ще будуть шанси зробити висновки. Але миттєво все змінити в тих умовах, в яких ми знаходимося, неможливо. Хоча точково покращувати і пробувати закладати підвалини для змін, зрозуміло, треба. Але це не скасовуватиме необхідність робити вибір вже зараз.
Хайпожери і безсоромні політикани будуть при цьому розповідати, що то вибір жахливий. І яким би він не був, він дійсно певною мірою буде таким. Просто оті товарищі, часто з анонімних джерел, не розповідатимуть вам, що інші альтернативи є неможливими або неприйнятними. І качатимуть ситуацію в бік "А от треба було". Зрозуміло, не згадуючи про те, що самі оте, що треба, вони геть не робили, а, цілком можливо, заважали.
Тримаймося, як би банально це не звучало

7 жовтня о 10:43 · Публічно



От слушно ж написано.

І от будуть вибори у Штатах.
І Китай ніби казав, що хоче кінчати вже все це.

Отже, хай хоч проводять референдум, хай хоч федералізують (з відповідними змінами в Конституції), хай хоч вводять офіційно узкій їзик у півд.східних областях -- от кого це має хоч якось гребти? Навіть в Україні. Там і так море того їзика. То й начхати. Хай навіть і від`єднуються.
Але цей сюр, коли воюють беззмінно частки одного % населення, навіть і проти своєї волі -- це треба кінчати.
Bobua
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 23:40

  Игорь Алексеевич написав:У США заявили, що Україну не планують запрошувати в НАТО "в короткостроковій перспективі"
09 окт, 2024 20:10 (неделю назад) я писал такое
  Wirująświatła написав:я уже оглашал все 4 пп
1.принять нас в нато ес
2. разрешить удары по рф
3. увеличение поставок оружия
4. восстановление Украины после победы за деньги Запада

предварительный ответ
1. идите в ж.
2. подумаем
3. подумаем
4. идите в ж.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 23:43

  Bobua написав:Отже, хай хоч проводять референдум, хай хоч федералізують (з відповідними змінами в Конституції), хай хоч вводять офіційно узкій їзик у півд.східних областях -- от кого це має хоч якось гребти? Навіть в Україні. Там і так море того їзика. То й начхати. Хай навіть і від`єднуються.
Але цей сюр, коли воюють беззмінно частки одного % населення, навіть і проти своєї волі -- це треба кінчати.

або чекати поки пропливе труп
flyman
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