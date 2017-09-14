Ще раз поясню!!Що таке наш оцей мінімум. Був, є і буде))Мінімум -- це і є в нас гідним.Гідним. Так вважають можновладці.Тобто отак, як Україна відбила повномасштабний напад -- є "гідною відсіччю".А кращого ... (тобто не отого рівня мінімуму, а хоча б середнього і вищого) хочуть пересічні.І це по всіх аспектах, а не тільки військового. По всім.Управлінці в Україні не мають мети робити на рівень середній і макс (макс -- це алч Польща та азійські тигри).Обізвали або загорнути в обгортку, що це гідно тощо...Так само і з реформами...Все по мінімуму.І в принципі це норм.Якщо тільки не форс-мажор або раптові прозрівання народу "хочемо хФранцію, Польщу ... (тобто по максимуму). Вимоги, що гідне по мінімуму якесь не те)), якесь не гідне.*А можновладці у відповідь -- зацукровалось...Бо. Вони. Для. Особисто. Себе. Все. По максимуму.



Юлій Морозов



Хочу вам нагадати дві прості важливі речі. Це не чарівні пігулки, які допомагають миттєво, але якщо про них вчасно згадувати, то в ширшій переспективі більш продуктивно і конструктивно виходить. Я про це час від часу пишу і говорю, але ті патерни не дуже прості і часто неприємні, тому їх хочеться ігнорувати. Але давайте пробувати все ж ні

1. Аргумент, в тому числі щоб переконати себе в чомусь, в стилі "от треба було" не має ніякого сенсу, якщо нема великої ймовірності, що буде схожа ситуація, і ти матимеш можливість зробити висновки і будеш готовий змінювати ситуацію відповідно до вивчених уроків. Я в подібних випадках, коли стикаюся з поганою ситуацією і природно хочеться ткнути всіх носом, бо зараз ми, звичайно, розумні і бачимо, що таки треба було діяти по іншому, б'ю себе по руках. Бо це ж я теж не зробив/не змінив/не переконав. Хоча, звичайно, часто футболку з принтом "Я ж говорив" зробити хочеться Але що вже толку. Хіба що бачу, що люди знов з радісним гиканням несуться на ті ж самі граблі - тоді можна спробувати. І то, в першу чергу з собою, аналізуючи, чому тоді не спрацювало, не вдалося донести і зупинити.

2. Коли ми потрапили (з будь-яких причин) в погане становище, майже ніколи не буде вибору між нормальним і чудовим (Так, я про це багато разів писав, але бачу, що навіть найближче оточення часто обирає цей постулат ігнорувати). Скоріше за все, якщо дива не станеться, ми будемо обирати між катастрофічним і дуже поганим, яке при цьому лишає нам хоча б якісь шанси. Я розумію, що хочеться все ж посподіватися на диво. І я ж в дива вірю, і бачив не раз. Але краще все ж, сподіваючись на нього, діяти так, ніби все залежить саме від тебе. І так, найпростішим виходом, коли перед тобою такий "прекрасний" вибір, є відмова від вибору. Тобто нічого не робити. Але зараз буде майже цитата з пацанського пабліку: "Пам'ятай, що відмова від вибору - то теж вибір" І от він як раз, як правило, майже тотожній катастрофічному.

До чого це я філософствую. Скажу прямо. Ми, Україна і всі, хто себе вважає її частиною, все ще в дуже поганій ситуації. І люди, які - так вже вийшло (а чому так вийшло, дивись пункти 1 і 2 ) - будуть визначати наш вибір щодо глобальних питань війни/миру/деескалації і інших дотичних питань, не матимуть шансів зробити вибір, який нам сильно сподобається. Збройні сили України виконують грандіозну роботу, щоб були шанси на прийнятний. Той, що збереже нам країну, серйозно знизить ризики ескалації в ближчому майбутньому і дасть нам шанси розвиватися і виправляти критичні помилки. Бо нароблено їх безліч. І дійсно, мабуть, з мобілізацією, розбудовою армії і іншими дотичними питаннями "треба було" багато всього робити інакше. Причому в першу чергу не в 2022, а в 2012 чи 2002. Не говорячи вже про 1992. І, дасть Бог, у нас ще будуть шанси зробити висновки. Але миттєво все змінити в тих умовах, в яких ми знаходимося, неможливо. Хоча точково покращувати і пробувати закладати підвалини для змін, зрозуміло, треба. Але це не скасовуватиме необхідність робити вибір вже зараз.

Хайпожери і безсоромні політикани будуть при цьому розповідати, що то вибір жахливий. І яким би він не був, він дійсно певною мірою буде таким. Просто оті товарищі, часто з анонімних джерел, не розповідатимуть вам, що інші альтернативи є неможливими або неприйнятними . І качатимуть ситуацію в бік "А от треба було". Зрозуміло, не згадуючи про те, що самі оте, що треба, вони геть не робили, а, цілком можливо, заважали.

Тримаймося, як би банально це не звучало



7 жовтня о 10:43 · Публічно



