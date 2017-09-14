RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 10466104671046810469

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 73
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
31
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 23:44

Війна в Україні закінчиться "дуже швидко", – Фіцо

Вірогідність припинення війни в Україні за короткий час дуже висока. Я очікую, що завтра можна щось натякнути, тому що раптово з'являється тема запрошення України до НАТО. Проте не думаю, що це запрошення буде "безкоштовним", - сказав прем'єр-міністр Словаччини.

https://ukranews.com/ua/news/1041748-fi ... hym-chasom

Проте не думаю, що це запрошення буде "безкоштовним", - сказав прем'єр-міністр Словаччини. Это как раз самое интересное, кто и что хочет от Украины?
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8456
З нами з: 13.09.09
Подякував: 113 раз.
Подякували: 850 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 23:46

Игорь Алексеевич


это скорее бред очередного европейского популиста с уклоном в маразм
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 436
З нами з: 05.08.13
Подякував: 10 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 23:49

  Bobua написав:А для кого не згодиться? 😳🙀😱
Ви подались в максималісти?

Для тих пересічних, хто також, як і можновладці, до "... звільнення останньої верби".

Для мене.
Але з іншої причини.
З причини, що для мене отакий мінімум не годиться, бо він повинен бути з ярличком ціни на порядки меншою, ніж заплатили.
Тобто досягнути збереження суверенітету та більшості території з суттєво меншими втратами та руйнуваннями. Отак підготуватися. Отака підготовка була б дійсно "гідною відсіччю".
__________________________
Стосовно ж другої частини вашого повідомлення -- я це формулюю коротше: навіть в скрутному становищі хочуть Феррарі...
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 16 жов, 2024 23:54, всього редагувалось 2 разів.
detroytred
 
Повідомлень: 30776
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 23:49

  Bobua написав:Отже, хай хоч проводять референдум, хай хоч федералізують (з відповідними змінами в Конституції), хай хоч вводять офіційно узкій їзик


И сразу встанет вопрос "а что ж раньше-то не могли федерализировать и язык на котором говорит полстраны уважать, чтоб не потерять 100 000 убитыми и 10 миллионов выехавшими?"
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1278
З нами з: 16.05.12
Подякував: 116 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 23:50

  alex_dvornichenko написав:
  dimo_0n написав:
  alex_dvornichenko написав:Глупости же, с пахотными землями и зерновыми у ЕС всё очень плохо.

да-да, плохо. Сколько ЕС экспортирует зерновых? Или правильный вопрос - зачем, если себе не хватает?? )))

Ну и на закуску:
Европейский союз
Основные экспортеры пшеницы из ЕС — это Франция, Румыния, Болгария, Германия, Польша

Экспорт в 2023—2024: 37 млн тонн
Прогноз на 2024—2025: 34,5 млн тонн

Основные направления: Китай, Алжир, Марокко, Египет


Да не может быть!


Знаете, я даже не удивлён что ссылка на ру ресурс, но там речь идёт о пшенице. Ознакомьтесь с этой европейской статьёй.

https://www.cbi.eu/market-information/g ... s-oilseeds

Европа — это зрелый и разнообразный рынок зерна, бобовых и масличных культур. Здесь находятся:

3 из 10 крупнейших стран-импортеров зерна в мире: Италия, Нидерланды и Германия.
3 из 10 крупнейших стран-импортеров бобовых в мире: Италия, Германия и Испания.
6 из 10 крупнейших стран-импортеров масличных культур в мире: Нидерланды, Болгария, Германия, Испания, Италия и Франция.

По вашей ссылке статья только о растительных маслах и говорится о странах-экспортёрах, причём о развивающихся странах и о России и Украине. О Европе ни слова. Единственное упоминание: " Нидерланды замыкают пятерку лидеров с долей 4-5% в год." Но при этом: "Они играют важную роль как ведущий реэкспортер пальмового масла на европейском рынке".
И никакой информации ни об экспорте, ни об импорте зерна, бобовых и масличных культур в Европе.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30860
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 23:52

  smdtranz написав:Игорь Алексеевич


это скорее бред очередного европейского популиста с уклоном в маразм


Уже не понятно где придурки. Если посмотреть в целом на отношение к нам Запада и Америки, то мы им по барабану. Во первых у нас сумашедшая коррупция, даже ещё больше стала во время войны. Во вторых они не верят в нашу победу и в этот план от гаранта.
А значит после 5 ноября окончательно будут решать, кто и что должен получить в этой войне. Плюс будут договариваться по Ближнему Востоку, разменевая нас.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8456
З нами з: 13.09.09
Подякував: 113 раз.
Подякували: 850 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 23:53

  холява написав:..........
Всем спокойной ночи , без обстрелов .

Спасибо!
Вам того же.
У нас что-то последние дни тихо, освещённый (до 11 часов) город, даже странно и непривычно. Единственное. тревоги регулярно.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30860
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 23:57

  Игорь Алексеевич написав:
  ЛАД написав:А, може, і не мовчить. Просто про таке вголос не говорять, то ми й не знаємо.
Они смотрят на коррупцию у нас в стране и уже не знают с кем лучше дружить.

Да по большому счёту плевать им с высокой колокольни на нашу коррупцию.
Тем более, в РФ не меньше, а размеры взяток/откатов, может, и покрупнее.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30860
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 23:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Да по большому счёту плевать им с высокой колокольни на нашу коррупцию.
Может и плевать, но будет повод во всём отказывать.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8456
З нами з: 13.09.09
Подякував: 113 раз.
Подякували: 850 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10466104671046810469
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], M-Audio, ЛАД і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
22 71212
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2024 12:21
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 237634
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 862840
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12906)
16.10.2024 22:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.