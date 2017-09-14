Вірогідність припинення війни в Україні за короткий час дуже висока. Я очікую, що завтра можна щось натякнути, тому що раптово з'являється тема запрошення України до НАТО. Проте не думаю, що це запрошення буде "безкоштовним", - сказав прем'єр-міністр Словаччини.
Bobua написав:А для кого не згодиться? 😳🙀😱 Ви подались в максималісти?
Для тих пересічних, хто також, як і можновладці, до "... звільнення останньої верби".
Для мене. Але з іншої причини. З причини, що для мене отакий мінімум не годиться, бо він повинен бути з ярличком ціни на порядки меншою, ніж заплатили. Тобто досягнути збереження суверенітету та більшості території з суттєво меншими втратами та руйнуваннями. Отак підготуватися. Отака підготовка була б дійсно "гідною відсіччю". __________________________ Стосовно ж другої частини вашого повідомлення -- я це формулюю коротше: навіть в скрутному становищі хочуть Феррарі...
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 16 жов, 2024 23:54, всього редагувалось 2 разів.
Европа — это зрелый и разнообразный рынок зерна, бобовых и масличных культур. Здесь находятся:
3 из 10 крупнейших стран-импортеров зерна в мире: Италия, Нидерланды и Германия. 3 из 10 крупнейших стран-импортеров бобовых в мире: Италия, Германия и Испания. 6 из 10 крупнейших стран-импортеров масличных культур в мире: Нидерланды, Болгария, Германия, Испания, Италия и Франция.
По вашей ссылке статья только о растительных маслах и говорится о странах-экспортёрах, причём о развивающихся странах и о России и Украине. О Европе ни слова. Единственное упоминание: " Нидерланды замыкают пятерку лидеров с долей 4-5% в год." Но при этом: "Они играют важную роль как ведущий реэкспортер пальмового масла на европейском рынке". И никакой информации ни об экспорте, ни об импорте зерна, бобовых и масличных культур в Европе.
это скорее бред очередного европейского популиста с уклоном в маразм
Уже не понятно где придурки. Если посмотреть в целом на отношение к нам Запада и Америки, то мы им по барабану. Во первых у нас сумашедшая коррупция, даже ещё больше стала во время войны. Во вторых они не верят в нашу победу и в этот план от гаранта. А значит после 5 ноября окончательно будут решать, кто и что должен получить в этой войне. Плюс будут договариваться по Ближнему Востоку, разменевая нас.