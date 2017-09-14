Додано: Сер 16 жов, 2024 23:52

smdtranz написав: Игорь Алексеевич





это скорее бред очередного европейского популиста с уклоном в маразм это скорее бред очередного европейского популиста с уклоном в маразм

Уже не понятно где придурки. Если посмотреть в целом на отношение к нам Запада и Америки, то мы им по барабану. Во первых у нас сумашедшая коррупция, даже ещё больше стала во время войны. Во вторых они не верят в нашу победу и в этот план от гаранта.А значит после 5 ноября окончательно будут решать, кто и что должен получить в этой войне. Плюс будут договариваться по Ближнему Востоку, разменевая нас.