Не это, так нашли бы другой повод.
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Додано: Чет 17 жов, 2024 00:17
Додано: Чет 17 жов, 2024 00:22
Я мабуть помилився, не уточнивши одну деталь: це саме _ви_ можете до кожного слова поставити сотню запитань, а я не зможу на них відповісти, тим більше, що відповіді на них вас взагалі не цікавлять. От наприклад:
... в той час, як буквально кілька рядків попереду вже сказано, що до гіпотетичних подій не може бути жодних доказів просто за визначенням.
Ні, "просто" ви не прочитаєте. Вам обов'язково треба буде знайти і всім довести, що ви правий, а я ні. Брати участь у цьому ні бажання, ні можливості не маю.
Це не зовсім так. По-перше, я вже не вперше висловлюю думку, що пуйло б не напало на нашу країну, знаючи заздалегідь подальший перебіг подій, що стався в реальності. Його сподівання були зовсім іншими. Здається, ніхто особливо не заперечує. Тобто, навіть за зеленої влади країна була до війни достатньо готова, враховуючи різницю у вагових категоріях. Єдине, чого не вистачило -- це саме продемонструвати цю готовність, щоб в неї повірили. Однією зі складових такої демонстрації як раз і стало би (сюрприз) обрання Порошенка на другий термін, на відміну від коміка, який "закінчив війну у своїй голові" та збирався "домовитись посередині". По друге -- скільки тримався оточений Маріуполь? Недостатнья підготовка була, кажете? А якщо б стільки часу бої точилися не в Маріуполі, а на Чонгарі? Якщо б не сталося оточення в перші три дні, і зберіглася можливість маневрувати? Невже такий самий результат був би? Тож була можливість направити війну в інше русло, була. Хто повинен був це забезпечити? Не розповідати про шашлики, а побудувати укріплення, замінувати все, що можливо, у відповідь на концентрацію сил противника?
Вочевидь, тоді б владу змішали з гівном, розповідаючи про "провокації", але нападу могло й не статись. Розповідали б тоді всі пропагандисти, що це були "навчання, які закінчились, а українська влада...." Саме як мішали з гівном Порошенка за мінські. Але бубочка вирішив інакше, йому хотілось, щоб мішав він, а не його, в разі чого.
Так що ні, саме країна виявилась більш-менш готовою до війни, хоча влада зробила все, щоб цю підготовку помножити на нуль.
Додано: Чет 17 жов, 2024 00:35
Це найпростіше.
У донбасу і сусідніх була вся повнота влади у 2010-2012 роках.
Міг все це зробити законно для себе.
А не гнобити зах.Україну....
Додано: Чет 17 жов, 2024 01:01
так этим и отличаются всякие современные немцы от всяких московских-довбойобов, ментально не вылезших из жизненных представлений эпохи феодализма
Додано: Чет 17 жов, 2024 01:05
Вы пишете, что мне "обов'язково треба буде знайти і всім довести, що ви правий, а я ні". Во-первых, здесь все, как и в любом споре, стараются доказать свою правоту. И вы тоже. Разница только в том, что я вас в этом не упрекаю.
Неправоту признают, когда оппонент это убедительно доказал.
Вот вы говорите: "країна була до війни достатньо готова". Но при этом: "враховуючи різницю у вагових категоріях". Что это значит?
В войне не учитывается "різниця у вагових категоріях". Это не бокс, где тяжеловесу не разрешат бой в лёгкой категории. Страна "достатньо готова" тогда, когда может сражаться без скидок на "вагову категорію". Или имеет союзников, которые могут компенсировать "недостаток веса". У нас перед началом войны не было ни того, ни другого. За сколько времени и с каким результатом закончилась бы война, если бы не поддержка, оказанная Западом? Боюсь, в этом случае мы сейчас вели бы совсем другие разговоры.
И вы рассказываете сказки, что "країна була до війни достатньо готова" и "Єдине, чого не вистачило -- це саме продемонструвати цю готовність", а "обрання Порошенка на другий термін" как раз и доказало бы это (было бы "однією зі складових" такого доказательства)...
Как можно говорить о готовности к войне в стране, не имеющей производства ни пороха, ни патронов, ни снарядов, ни орудий... да практически никакого оружия, кроме разве что не до конца уничтоженного ракетного производства и не имеющей достаточного количества наличного оружия и, тем более, его запасов?
Да если на то пошло, то Грузия в 2008 была более готова в войне, но она уж слишком маленькая - население в 10 раз меньше нашего и почти в 40 раз меньше РФ.
Остальное даже разбирать не буду.
Объяснять вам, что защита Мариуполя не то же самое, что защита линии фронта в голом поле, видимо, бесполезно. Но обратите внимание, сколько времени сражались, например, за гораздо меньший Бахмут да и за другие маленькие городки даже в разы меньшие Бахмута.
Простите, но на таком уровне "доказательств" разговаривать не готов.
Можете и дальше считать, что я просто хочу "всім довести, що я правий".
Додано: Чет 17 жов, 2024 01:25
"У донбасу і сусідніх" в 2010-2012 было столько же власти. сколько у западных, а если вы имеете ввиду лично Януковича то он одинаково гнобил, что запад, что Донбасс, что Крым. Единственное, не поднимал вопрос о языке.
Донбасс или Харьков зах.Україну не гнобили.
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