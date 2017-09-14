Додано: Чет 17 жов, 2024 00:22

ЛАД написав: Не могут быть "логічними і обгрунтованими висновки в цілому", если "я розумію, що до кожного слова з цього обгрунтування можна поставити сотню запитань, що будуть ставити його під сумнів". Не могут быть "логічними і обгрунтованими висновки в цілому", если "я розумію, що до кожного слова з цього обгрунтування можна поставити сотню запитань, що будуть ставити його під сумнів".

Или не надо называть это доказательством, а просто объяснением.

В качестве объяснения я это приму и с интересом прочитаю.

Я здесь писал, в основном, о том, что объективно Украина в 2022 была не готова и не могла быть готова к войне независимо от выборов-19.

Я мабуть помилився, не уточнивши одну деталь: це саме _ви_ можете до кожного слова поставити сотню запитань, а я не зможу на них відповісти, тим більше, що відповіді на них вас взагалі не цікавлять. От наприклад:... в той час, як буквально кілька рядків попереду вже сказано, що до гіпотетичних подій не може бути жодних доказів просто за визначенням.Ні, "просто" ви не прочитаєте. Вам обов'язково треба буде знайти і всім довести, що ви правий, а я ні. Брати участь у цьому ні бажання, ні можливості не маю.Це не зовсім так. По-перше, я вже не вперше висловлюю думку, що пуйло б не напало на нашу країну, знаючи заздалегідь подальший перебіг подій, що стався в реальності. Його сподівання були зовсім іншими. Здається, ніхто особливо не заперечує. Тобто, навіть за зеленої влади країна була до війни достатньо готова, враховуючи різницю у вагових категоріях. Єдине, чого не вистачило -- це саме продемонструвати цю готовність, щоб в неї повірили. Однією зі складових такої демонстрації як раз і стало би (сюрприз) обрання Порошенка на другий термін, на відміну від коміка, який "закінчив війну у своїй голові" та збирався "домовитись посередині". По друге -- скільки тримався оточений Маріуполь? Недостатнья підготовка була, кажете? А якщо б стільки часу бої точилися не в Маріуполі, а на Чонгарі? Якщо б не сталося оточення в перші три дні, і зберіглася можливість маневрувати? Невже такий самий результат був би? Тож була можливість направити війну в інше русло, була. Хто повинен був це забезпечити? Не розповідати про шашлики, а побудувати укріплення, замінувати все, що можливо, у відповідь на концентрацію сил противника?Вочевидь, тоді б владу змішали з гівном, розповідаючи про "провокації", але нападу могло й не статись. Розповідали б тоді всі пропагандисти, що це були "навчання, які закінчились, а українська влада...." Саме як мішали з гівном Порошенка за мінські. Але бубочка вирішив інакше, йому хотілось, щоб мішав він, а не його, в разі чого.Так що ні, саме країна виявилась більш-менш готовою до війни, хоча влада зробила все, щоб цю підготовку помножити на нуль.