ЛАД написав:Не могут быть "логічними і обгрунтованими висновки в цілому", если "я розумію, що до кожного слова з цього обгрунтування можна поставити сотню запитань, що будуть ставити його під сумнів".
Я мабуть помилився, не уточнивши одну деталь: це саме _ви_ можете до кожного слова поставити сотню запитань, а я не зможу на них відповісти, тим більше, що відповіді на них вас взагалі не цікавлять. От наприклад:
Или не надо называть это доказательством, а просто объяснением.
... в той час, як буквально кілька рядків попереду вже сказано, що до гіпотетичних подій не може бути жодних доказів просто за визначенням.
В качестве объяснения я это приму и с интересом прочитаю.
Ні, "просто" ви не прочитаєте. Вам обов'язково треба буде знайти і всім довести, що ви правий, а я ні. Брати участь у цьому ні бажання, ні можливості не маю.
Я здесь писал, в основном, о том, что объективно Украина в 2022 была не готова и не могла быть готова к войне независимо от выборов-19.
Це не зовсім так. По-перше, я вже не вперше висловлюю думку, що пуйло б не напало на нашу країну, знаючи заздалегідь подальший перебіг подій, що стався в реальності. Його сподівання були зовсім іншими. Здається, ніхто особливо не заперечує. Тобто, навіть за зеленої влади країна була до війни достатньо готова, враховуючи різницю у вагових категоріях. Єдине, чого не вистачило -- це саме продемонструвати цю готовність, щоб в неї повірили. Однією зі складових такої демонстрації як раз і стало би (сюрприз) обрання Порошенка на другий термін, на відміну від коміка, який "закінчив війну у своїй голові" та збирався "домовитись посередині". По друге -- скільки тримався оточений Маріуполь? Недостатнья підготовка була, кажете? А якщо б стільки часу бої точилися не в Маріуполі, а на Чонгарі? Якщо б не сталося оточення в перші три дні, і зберіглася можливість маневрувати? Невже такий самий результат був би? Тож була можливість направити війну в інше русло, була. Хто повинен був це забезпечити? Не розповідати про шашлики, а побудувати укріплення, замінувати все, що можливо, у відповідь на концентрацію сил противника? Вочевидь, тоді б владу змішали з гівном, розповідаючи про "провокації", але нападу могло й не статись. Розповідали б тоді всі пропагандисти, що це були "навчання, які закінчились, а українська влада...." Саме як мішали з гівном Порошенка за мінські. Але бубочка вирішив інакше, йому хотілось, щоб мішав він, а не його, в разі чого. Так що ні, саме країна виявилась більш-менш готовою до війни, хоча влада зробила все, щоб цю підготовку помножити на нуль.
Вы пишете, что мне "обов'язково треба буде знайти і всім довести, що ви правий, а я ні". Во-первых, здесь все, как и в любом споре, стараются доказать свою правоту. И вы тоже. Разница только в том, что я вас в этом не упрекаю. Неправоту признают, когда оппонент это убедительно доказал.
Вот вы говорите: "країна була до війни достатньо готова". Но при этом: "враховуючи різницю у вагових категоріях". Что это значит? В войне не учитывается "різниця у вагових категоріях". Это не бокс, где тяжеловесу не разрешат бой в лёгкой категории. Страна "достатньо готова" тогда, когда может сражаться без скидок на "вагову категорію". Или имеет союзников, которые могут компенсировать "недостаток веса". У нас перед началом войны не было ни того, ни другого. За сколько времени и с каким результатом закончилась бы война, если бы не поддержка, оказанная Западом? Боюсь, в этом случае мы сейчас вели бы совсем другие разговоры. И вы рассказываете сказки, что "країна була до війни достатньо готова" и "Єдине, чого не вистачило -- це саме продемонструвати цю готовність", а "обрання Порошенка на другий термін" как раз и доказало бы это (было бы "однією зі складових" такого доказательства)... Как можно говорить о готовности к войне в стране, не имеющей производства ни пороха, ни патронов, ни снарядов, ни орудий... да практически никакого оружия, кроме разве что не до конца уничтоженного ракетного производства и не имеющей достаточного количества наличного оружия и, тем более, его запасов? Да если на то пошло, то Грузия в 2008 была более готова в войне, но она уж слишком маленькая - население в 10 раз меньше нашего и почти в 40 раз меньше РФ. Остальное даже разбирать не буду. Объяснять вам, что защита Мариуполя не то же самое, что защита линии фронта в голом поле, видимо, бесполезно. Но обратите внимание, сколько времени сражались, например, за гораздо меньший Бахмут да и за другие маленькие городки даже в разы меньшие Бахмута.
Простите, но на таком уровне "доказательств" разговаривать не готов. Можете и дальше считать, что я просто хочу "всім довести, що я правий".
Bobua написав:Отже, хай хоч проводять референдум, хай хоч федералізують (з відповідними змінами в Конституції), хай хоч вводять офіційно узкій їзик
И сразу встанет вопрос "а что ж раньше-то не могли федерализировать и язык на котором говорит полстраны уважать, чтоб не потерять 100 000 убитыми и 10 миллионов выехавшими?"
Це найпростіше.
У донбасу і сусідніх була вся повнота влади у 2010-2012 роках. Міг все це зробити законно для себе.
А не гнобити зах.Україну....
"У донбасу і сусідніх" в 2010-2012 было столько же власти. сколько у западных, а если вы имеете ввиду лично Януковича то он одинаково гнобил, что запад, что Донбасс, что Крым. Единственное, не поднимал вопрос о языке. Донбасс или Харьков зах.Україну не гнобили.
ЛАД написав:Неправоту признают, когда оппонент это убедительно доказал.
"Убедительно" -- з чиєї точки зору? Візьметесь "убедительно" довести диванному рашисту, що, наприклад, малазійський "Боінг" збили російські найманці з російської зброї, а не ЗСУ?
Вот вы говорите: "країна була до війни достатньо готова". Но при этом: "враховуючи різницю у вагових категоріях". Что это значит?
Ви самі могли б відповісти на це питання, якщо б захотіли, а, відповівши, висловити принаймні якийсь більш змістовний аргумент. Особливо враховуючи, що відповідь по суті вже в цій розмові прозвучала, залишилось тільки скласти два і два. Але вам не цікава реальність, ви побачили можливість заявити опоненту про неправоту, і ви це зробили. Це рівно те, про що я писав трохи вище.[/quote]
Примат написав:............ Такой же план как у президента, по сути, ни тот ни этот ничего не изменит. ............
Ваши предложения? Хотя бы намётки?
Я еще вчера хотел дописать свой пост, что как только эти некомпетентные люди занимают должность, то 99% вопросов у них аналогично вашему. Если вы не разбираетесь, не можете, не тянете эту должность, то уйдите, не мучайте людей. А то как должность занять, то они первые, а когда нужно выполнять свои функции, то я этого не знаю, ... помогите, подскажите.
Нардеп заявив, що ультиматуму від США щодо зниження мобілізаційного віку немає
Наразі це спонукання до дій, без ультиматуму
Про це в ефірі телемарафону сказав заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.
"Немає офіційного запиту. Але постійно порушувалось це питання на зустрічах і з демократами, і з республіканцями. Можу говорити про ті зустрічі, на яких я був. Це питання було радше не ультиматумом, а спонуканням до дії. Вони аргументували тим, що в їхніх війнах основна складова – 18-25-річні", – сказав він. Однак, у разі зниження мобілізаційного віку цих людей не буде чим озброювати.