RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1046810469104701047110472>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 73
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
31
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 01:01

  katso написав:
  flysoulfly написав:Теперь пытаться бомбить будут всегда.


"Всегда", "никогда", максимализм какой-то. Немцы вон когда-то бомбили Лондон, американцы Хиросиму а англичане Дрезден и - о Боже - Одессу, и что? Сейчас не бомбят же.
так этим и отличаются всякие современные немцы от всяких московских-придурков, ментально не вылезших из жизненных представлений эпохи феодализма
flysoulfly
 
Повідомлень: 5454
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1730 раз.
Подякували: 303 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 01:05

  M-Audio написав:
  ЛАД написав:Не могут быть "логічними і обгрунтованими висновки в цілому", если "я розумію, що до кожного слова з цього обгрунтування можна поставити сотню запитань, що будуть ставити його під сумнів".
Я мабуть помилився, не уточнивши одну деталь: це саме _ви_ можете до кожного слова поставити сотню запитань, а я не зможу на них відповісти, тим більше, що відповіді на них вас взагалі не цікавлять. От наприклад:
Или не надо называть это доказательством, а просто объяснением.
... в той час, як буквально кілька рядків попереду вже сказано, що до гіпотетичних подій не може бути жодних доказів просто за визначенням.
В качестве объяснения я это приму и с интересом прочитаю.
Ні, "просто" ви не прочитаєте. Вам обов'язково треба буде знайти і всім довести, що ви правий, а я ні. Брати участь у цьому ні бажання, ні можливості не маю.
Я здесь писал, в основном, о том, что объективно Украина в 2022 была не готова и не могла быть готова к войне независимо от выборов-19.
Це не зовсім так. По-перше, я вже не вперше висловлюю думку, що пуйло б не напало на нашу країну, знаючи заздалегідь подальший перебіг подій, що стався в реальності. Його сподівання були зовсім іншими. Здається, ніхто особливо не заперечує. Тобто, навіть за зеленої влади країна була до війни достатньо готова, враховуючи різницю у вагових категоріях. Єдине, чого не вистачило -- це саме продемонструвати цю готовність, щоб в неї повірили. Однією зі складових такої демонстрації як раз і стало би (сюрприз) обрання Порошенка на другий термін, на відміну від коміка, який "закінчив війну у своїй голові" та збирався "домовитись посередині". По друге -- скільки тримався оточений Маріуполь? Недостатнья підготовка була, кажете? А якщо б стільки часу бої точилися не в Маріуполі, а на Чонгарі? Якщо б не сталося оточення в перші три дні, і зберіглася можливість маневрувати? Невже такий самий результат був би? Тож була можливість направити війну в інше русло, була. Хто повинен був це забезпечити? Не розповідати про шашлики, а побудувати укріплення, замінувати все, що можливо, у відповідь на концентрацію сил противника?
Вочевидь, тоді б владу змішали з гівном, розповідаючи про "провокації", але нападу могло й не статись. Розповідали б тоді всі пропагандисти, що це були "навчання, які закінчились, а українська влада...." Саме як мішали з гівном Порошенка за мінські. Але бубочка вирішив інакше, йому хотілось, щоб мішав він, а не його, в разі чого.
Так що ні, саме країна виявилась більш-менш готовою до війни, хоча влада зробила все, щоб цю підготовку помножити на нуль.

Вы пишете, что мне "обов'язково треба буде знайти і всім довести, що ви правий, а я ні". Во-первых, здесь все, как и в любом споре, стараются доказать свою правоту. И вы тоже. Разница только в том, что я вас в этом не упрекаю.
Неправоту признают, когда оппонент это убедительно доказал.

Вот вы говорите: "країна була до війни достатньо готова". Но при этом: "враховуючи різницю у вагових категоріях". Что это значит?
В войне не учитывается "різниця у вагових категоріях". Это не бокс, где тяжеловесу не разрешат бой в лёгкой категории. Страна "достатньо готова" тогда, когда может сражаться без скидок на "вагову категорію". Или имеет союзников, которые могут компенсировать "недостаток веса". У нас перед началом войны не было ни того, ни другого. За сколько времени и с каким результатом закончилась бы война, если бы не поддержка, оказанная Западом? Боюсь, в этом случае мы сейчас вели бы совсем другие разговоры.
И вы рассказываете сказки, что "країна була до війни достатньо готова" и "Єдине, чого не вистачило -- це саме продемонструвати цю готовність", а "обрання Порошенка на другий термін" как раз и доказало бы это (было бы "однією зі складових" такого доказательства)...
Как можно говорить о готовности к войне в стране, не имеющей производства ни пороха, ни патронов, ни снарядов, ни орудий... да практически никакого оружия, кроме разве что не до конца уничтоженного ракетного производства и не имеющей достаточного количества наличного оружия и, тем более, его запасов?
Да если на то пошло, то Грузия в 2008 была более готова в войне, но она уж слишком маленькая - население в 10 раз меньше нашего и почти в 40 раз меньше РФ.
Остальное даже разбирать не буду.
Объяснять вам, что защита Мариуполя не то же самое, что защита линии фронта в голом поле, видимо, бесполезно. Но обратите внимание, сколько времени сражались, например, за гораздо меньший Бахмут да и за другие маленькие городки даже в разы меньшие Бахмута.

Простите, но на таком уровне "доказательств" разговаривать не готов.
Можете и дальше считать, что я просто хочу "всім довести, що я правий".
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30864
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 01:25

  Bobua написав:
  katso написав:
  Bobua написав:Отже, хай хоч проводять референдум, хай хоч федералізують (з відповідними змінами в Конституції), хай хоч вводять офіційно узкій їзик


И сразу встанет вопрос "а что ж раньше-то не могли федерализировать и язык на котором говорит полстраны уважать, чтоб не потерять 100 000 убитыми и 10 миллионов выехавшими?"


Це найпростіше.

У донбасу і сусідніх була вся повнота влади у 2010-2012 роках.
Міг все це зробити законно для себе.

А не гнобити зах.Україну....

"У донбасу і сусідніх" в 2010-2012 было столько же власти. сколько у западных, а если вы имеете ввиду лично Януковича то он одинаково гнобил, что запад, что Донбасс, что Крым. Единственное, не поднимал вопрос о языке.
Донбасс или Харьков зах.Україну не гнобили.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30864
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 08:12

  ЛАД написав:Неправоту признают, когда оппонент это убедительно доказал.
"Убедительно" -- з чиєї точки зору? Візьметесь "убедительно" довести диванному рашисту, що, наприклад, малазійський "Боінг" збили російські найманці з російської зброї, а не ЗСУ?
Вот вы говорите: "країна була до війни достатньо готова". Но при этом: "враховуючи різницю у вагових категоріях". Что это значит?
Ви самі могли б відповісти на це питання, якщо б захотіли, а, відповівши, висловити принаймні якийсь більш змістовний аргумент. Особливо враховуючи, що відповідь по суті вже в цій розмові прозвучала, залишилось тільки скласти два і два. Але вам не цікава реальність, ви побачили можливість заявити опоненту про неправоту, і ви це зробили. Це рівно те, про що я писав трохи вище.[/quote]
M-Audio
 
Повідомлень: 3214
З нами з: 23.03.11
Подякував: 606 раз.
Подякували: 468 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 08:44

  ЛАД написав:
  Примат написав:............
Такой же план как у президента, по сути, ни тот ни этот ничего не изменит.
............

Ваши предложения?
Хотя бы намётки?

Я еще вчера хотел дописать свой пост, что как только эти некомпетентные люди занимают должность, то 99% вопросов у них аналогично вашему. Если вы не разбираетесь, не можете, не тянете эту должность, то уйдите, не мучайте людей. А то как должность занять, то они первые, а когда нужно выполнять свои функции, то я этого не знаю, ... помогите, подскажите.
Примат
 
Повідомлень: 590
З нами з: 09.12.21
Подякував: 24 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 09:19

Нардеп заявив, що ультиматуму від США щодо зниження мобілізаційного віку немає 8)

Наразі це спонукання до дій, без ультиматуму

Про це в ефірі телемарафону сказав заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

"Немає офіційного запиту. Але постійно порушувалось це питання на зустрічах і з демократами, і з республіканцями. Можу говорити про ті зустрічі, на яких я був. Це питання було радше не ультиматумом, а спонуканням до дії. Вони аргументували тим, що в їхніх війнах основна складова – 18-25-річні", – сказав він.

Однак, у разі зниження мобілізаційного віку цих людей не буде чим озброювати.

"Ми можемо говорити, що маємо понижувати мобілізаційний вік, але будьмо відверті – є чим озброїти? Навіть зараз, коли цей вік не понижуємо, але формуємо нові бригади – їх немає чим озброювати", – додав політик.
https://varta1.com.ua/news/nardep-zaiav ... 86878.html
jump
 
Повідомлень: 4310
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1298 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 09:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ТЦК почали анулювати відстрочки від мобілізації, видані через корупції. Тепер, якщо відстрочка або "білий квиток" були отримані за хабар, їх можуть анулювати після затримання організаторів.


А хіба це законно? Я розумію якщо б анульовували після рішення суду, де визнали хабарника винуватим, але от так "за підозрою"...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3906
З нами з: 29.07.22
Подякував: 703 раз.
Подякували: 507 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 09:45

  Дюрі-бачі написав:
ТЦК почали анулювати відстрочки від мобілізації, видані через корупції. Тепер, якщо відстрочка або "білий квиток" були отримані за хабар, їх можуть анулювати після затримання організаторів.


А хіба це законно? Я розумію якщо б анульовували після рішення суду, де визнали хабарника винуватим, але от так "за підозрою"...

Це ж не конфіскація матеріальних цінностей. Якщо все чесно, , то ще раз оформив і ділов то. 😅
Hotab
 
Повідомлень: 13419
З нами з: 15.02.09
Подякував: 361 раз.
Подякували: 2272 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 09:46

  whois2010 написав:
  Wirująświatła написав:

душевно в них там на фото: чай, варення, клєйоночка, корвалол.
карти, дєньгі, два ствола

И 90% суммы уже гдето потерялась. 30 тыс? Серьозно?

Упд.
Так еще и старыми купюрами! Человек всю жизнь на машину собирал и вот те на.
Востаннє редагувалось Mimohod в Чет 17 жов, 2024 10:31, всього редагувалось 1 раз.
Mimohod
Аватар користувача
 
Повідомлень: 410
З нами з: 13.10.08
Подякував: 447 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 09:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Це ж не конфіскація матеріальних цінностей. Якщо все чесно, , то ще раз оформив і ділов то.


Якщо посадили на 5 років просто так, потім випустили, ділов то, кормили ж))
BeneFuckTor
 
Повідомлень: 191
З нами з: 21.11.19
Подякував: 226 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1046810469104701047110472>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Letusrock і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
22 71215
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2024 12:21
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 237650
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 865729
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6912)
17.10.2024 10:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.