ТЦК почали анулювати відстрочки від мобілізації, видані через корупції. Тепер, якщо відстрочка або "білий квиток" були отримані за хабар, їх можуть анулювати після затримання організаторів.
А хіба це законно? Я розумію якщо б анульовували після рішення суду, де визнали хабарника винуватим, але от так "за підозрою"...
Це ж не конфіскація матеріальних цінностей. Якщо все чесно, , то ще раз оформив і ділов то. 😅
Є нюанс)) За відсутності наявності оформленої! відстрочки можуть швиденько мобілізувати. А потім не всі пункти відстрочки є також пунктами для звільнення з вслужби. Або навіть якщо і буде співпадати, тобто буде підставою для звільнення, то: Як вище вказав Успіх ночальник скаже: питайте про що завгодно, окрім звільнення. Що означає: наявність підстав для звільнення не дасть звільнитися. ___________________________ Хз як воно.... але коли посадова особа публічно заявляє, що закон не працює, то ... це життя-служба по понятіям. Не за законом, а по понятіям.
Хоча ... коли тягнуть всяке лайно з ТГ-каналів, то не дивно ...
"Не читав, але засуджую!" (с) "Вчора користувачам додатку Резерв+ почали надходити повідомлення з офіційного (!) Телеграм-каналу додатку РезервХрест з проханням завантажити файл REZERVPLUS.zip - «для коректного внесення змін до реєстру». Бо ж усі знають, що коректність внесення змін до Оберігу - це давно відома проблема. Тому pretext був підібраний психологічно грамотно: ти встановив собі РезервХрест, але сумніваєшся «чи точно мої дані внесені в реєстр коректно?» І ось з офіційного (!!) ТГ-бота приходить файл, який точно виправить цю проблему та розвіє сумніви...."
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Чет 17 жов, 2024 10:14, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:і взагалі ключове!!! -- вирішив систему безпеки в Європі і в світі переробити (і загатив ультиматум Штатам. Не Україні, а Штатам!!! - ще раз це ключове). Отримав відлуп. Від Штатів. І головне!!! -- не отримав від Штатів запевнень, що в такому випадку вони ДІЙСНО надають рфії по соплу, якщо вона піде повномасштабкою. Саме тому і почалася повномасштабка. З-за двох: рфії і Штатів. Перша заагресила і заультиматила. Другі дали відлуп, але не захистили Україну.
Добре. Розглянемо такий варіант. Київ взятий за три дні, Зе біжить на таксі, що далі? Ніхто не хоче себе спитати, який план був у путіна далі? Бунти по всій країні? Розвал на частини? Чи він думав що всі здадуться як в Криму? Добре, всі здались і армія рф вийшла на кордон з польшею. Що далі? Вторгнення? Чим це поміняло би систему безпеки в европі? Та нічим.
Примат написав:............ Такой же план как у президента, по сути, ни тот ни этот ничего не изменит. ............
Ваши предложения? Хотя бы намётки?
Я еще вчера хотел дописать свой пост, что как только эти некомпетентные люди занимают должность, то 99% вопросов у них аналогично вашему. Если вы не разбираетесь, не можете, не тянете эту должность, то уйдите, не мучайте людей. А то как должность занять, то они первые, а когда нужно выполнять свои функции, то я этого не знаю, ... помогите, подскажите.
budivelnik написав:Більше як дві години тому (на цих сторінках і 6 годин тому на https://censor.net/ua/resonance/3515195/sprava_tetyany_krupy зявилась інфа про 49 бакинських комісарів(прокурорів інвалідів Хмельницької області в яких у всіх інвалідність оформлена крупою і проплачена її сином) а там суми по 200000грн/місяць а тут всі як в рот води набрали... Вже й мем зявився 49 Хмельницьких прокурорів....
там не только прокуроры но и их жёны и думаю родственники,целыми семьями оформлялись.Та и если копнуть конечно найдётся и 49 судьев,49 полицейских,49 налоговиков....прикол в том что инвалидность из списков руководителей прокуратуры не получил только один прокурор!!! а 49 получили. Если вдуматься в маштабы корупции и кто на этих должностях по факту находиться с моральной точки зрения это п....
Сантехник Иванов, после фразы: "Вся система прогнила! Всю систему надо менять!", был приговорён к высшей мере наказания.
совсем скоро круг отсрочек сузится в маленькое очко. затем оно исчезнет. останутся только ваши хозяева присматривать над вами. совсем скоро - всех вас без исключения очистят в чистилище на передке. а будете бумажками размахивать перед балаклавой в автомате. это небольшая плата за 2019 год. поделом
detroytred написав:і взагалі ключове!!! -- вирішив систему безпеки в Європі і в світі переробити (і загатив ультиматум Штатам. Не Україні, а Штатам!!! - ще раз це ключове). Отримав відлуп. Від Штатів. І головне!!! -- не отримав від Штатів запевнень, що в такому випадку вони ДІЙСНО надають рфії по соплу, якщо вона піде повномасштабкою. Саме тому і почалася повномасштабка. З-за двох: рфії і Штатів. Перша заагресила і заультиматила. Другі дали відлуп, але не захистили Україну.
Добре. Розглянемо такий варіант. Київ взятий за три дні, Зе біжить на таксі, що далі? Ніхто не хоче себе спитати, який план був у путіна далі? Бунти по всій країні? Розвал на частини? Чи він думав що всі здадуться як в Криму? Добре, всі здались і армія рф вийшла на кордон з польшею. Що далі? Вторгнення? Чим це поміняло би систему безпеки в европі? Та нічим.
Ви про що?)))
Система безпеки - це договори, що і скільки де хто може мати, розміщувати (або не мати і не розміщувати).
Само по собі нанесення військової поразки Україні рфієї, яку вона хотіла зробити Києвомзатридні, є відповіддю на Україназавтравнато.
От тільки хрєнь вийшла: партнери Україназавтравнато не рішились (і досі не рішаться)) здійснити, а путло практично спробував реалізувати.
Але, як Україна не роісся, так і роісся не США. Які можуть здійснити аля "Буря в пустелі" або Югославію. Тобто мають не тільки бажання, але і можливості, здатності. А так - згоден: що американці в Ірак, перемогли і далі що? Так і орки в Україну, і якщо б перемогли, то далі що? Ресурсу контролювати не мають ні перші, ні другі... Хоча може мета інша...і цілком задовольняє.
Нюанс: судячи з того, як напередодні війни від партнерів спокійно пролунало про партизанську боротьбу при поразці, то і такий варіант їх теж цілком влаштовував. Ніж захистити Україну, відвернувши саме бажання повномасштабногт нападу на неї. До речі! Партизанський опір обходився би партнерам суттєво дешевше, ніж отака підтримка, як зараз... Але героїзм і стійкість України схоже сплутала карти. Сталась неочікуванність. І партнери перестроїлись по ходу.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 17 жов, 2024 10:47, всього редагувалось 2 разів.
andrijk777 написав:Зе приходить до Заходу і каже хочу "кордони 91" - давайте або багато зброї або примушуйте путіна. Що має робити Захід(не "по-вашому" а для себе)????? Очевидно послати Зе на**й, що він і робить.
Это совсем не "просте питання". Для этого, как минимум, надо знать интересы Запада или хотя бы, как они их себе представляют. Если я поставлю себя на их место, я буду себе представлять что-то, вполне вероятно, никак не совпадающее с их представлениями. А придумать я могу массу самых разных вариантов. Хотя бы и тех, о которых написал выше. И Запад очень неоднороден. Там достаточно много и тех, кто вообще против любой помощи Украине. И, тем более, против поставок оружия. Правительствам приходится учитывать и такие настроения.
Ок. Які "різні варіанти" має Захід? Тільки не треба фантастичних варіантів і питання ставиться сьогодні.