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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 17 жов, 2024 10:48
Я сьогодні трохи вам тут понабридаю)) особливо ввечері, бо сюди наступного разу напишу вже в наступному місяці!(і то, якщо буде бажання)
Все буде Успіх!
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Успіх
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Додано: Чет 17 жов, 2024 10:51
Успіх написав:
Я сьогодні трохи вам тут понабридаю)) особливо ввечері, бо сюди наступного разу напишу вже в наступному місяці!(і то, якщо буде бажання)
Все буде Успіх!
звучить інтригуюче.
Тільки по дорозі додому потрібно заїхати в Чернігів, передати лопату своєму наступнику
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Letusrock
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Додано: Чет 17 жов, 2024 10:53
Успіх написав:
Я сьогодні трохи вам тут понабридаю)) особливо ввечері, бо сюди наступного разу напишу вже в наступному місяці!(і то, якщо буде бажання)
Все буде Успіх!
Гарної відпустки!
Головне вспіти прочитати, поки є))
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detroytred
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Додано: Чет 17 жов, 2024 10:55
detroytred написав:
Нюанс: судячи з того, як напередодні війни від партнерів спокійно пролунало про партизанську боротьбу при поразці, то і такий варіант їх теж цілком влаштовував.
Ніж захистити Україну, відвернувши саме бажання повномасштабногт нападу на неї.
Так, я думаю у путіна був карт бланш на дві неділі вторгнення. Тому і макрон дзвонив кожен день, питав чого ви там вошкаєтеся.
Достатньо було ввести по авіаносцю США в Середземне і в північне море і війни не було б.
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Mimohod
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Додано: Чет 17 жов, 2024 10:59
Mimohod написав: detroytred написав:
Нюанс: судячи з того, як напередодні війни від партнерів спокійно пролунало про партизанську боротьбу при поразці, то і такий варіант їх теж цілком влаштовував.
Ніж захистити Україну, відвернувши саме бажання повномасштабногт нападу на неї.
Так, я думаю у путіна був карт бланш на дві неділі вторгнення. Тому і макрон дзвонив кожен день, питав чого ви там вошкаєтеся.
Достатньо було ввести по авіаносцю США в Середземне і в північне море і війни не було б.
Отож.
Партнери грають у безпрограшну гру.
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detroytred
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Додано: Чет 17 жов, 2024 11:01
Украинская сторона уже не говорит о транзите, а предлагает альтернативный вариант, который юридически не будет считаться транзитом. Суть этой альтернативы в том, что владелец газа для начала просто закачивает его на хранение в ПХГ, а потом может использовать по собственному усмотрению. Такие предложения сделаны и Азербайджану, и Словакии несколько месяцев назад
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Wirująświatła
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