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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10469104701047110472

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 73
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
31
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 10:48

Доброго ранку, Україно!

Я сьогодні трохи вам тут понабридаю)) особливо ввечері, бо сюди наступного разу напишу вже в наступному місяці!(і то, якщо буде бажання)

Все буде Успіх! :D
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 10:51

  Успіх написав:Я сьогодні трохи вам тут понабридаю)) особливо ввечері, бо сюди наступного разу напишу вже в наступному місяці!(і то, якщо буде бажання)
Все буде Успіх! :D

звучить інтригуюче.
Тільки по дорозі додому потрібно заїхати в Чернігів, передати лопату своєму наступнику
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 10:53

  Успіх написав:Я сьогодні трохи вам тут понабридаю)) особливо ввечері, бо сюди наступного разу напишу вже в наступному місяці!(і то, якщо буде бажання)

Все буде Успіх! :D

Гарної відпустки!

Головне вспіти прочитати, поки є))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 10:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Нюанс: судячи з того, як напередодні війни від партнерів спокійно пролунало про партизанську боротьбу при поразці, то і такий варіант їх теж цілком влаштовував.
Ніж захистити Україну, відвернувши саме бажання повномасштабногт нападу на неї.

Так, я думаю у путіна був карт бланш на дві неділі вторгнення. Тому і макрон дзвонив кожен день, питав чого ви там вошкаєтеся.
Достатньо було ввести по авіаносцю США в Середземне і в північне море і війни не було б.
Mimohod
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 10:59

  Mimohod написав:
  detroytred написав:Нюанс: судячи з того, як напередодні війни від партнерів спокійно пролунало про партизанську боротьбу при поразці, то і такий варіант їх теж цілком влаштовував.
Ніж захистити Україну, відвернувши саме бажання повномасштабногт нападу на неї.

Так, я думаю у путіна був карт бланш на дві неділі вторгнення. Тому і макрон дзвонив кожен день, питав чого ви там вошкаєтеся.
Достатньо було ввести по авіаносцю США в Середземне і в північне море і війни не було б.

Отож.
Партнери грають у безпрограшну гру.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 11:01

Украинская сторона уже не говорит о транзите, а предлагает альтернативный вариант, который юридически не будет считаться транзитом. Суть этой альтернативы в том, что владелец газа для начала просто закачивает его на хранение в ПХГ, а потом может использовать по собственному усмотрению. Такие предложения сделаны и Азербайджану, и Словакии несколько месяцев назад
Wirująświatła
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