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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 104701047110472104731047410475>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 73
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
31
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 10:48

Доброго ранку, Україно!

Я сьогодні трохи вам тут понабридаю)) особливо ввечері, бо сюди наступного разу напишу вже в наступному місяці!(і то, якщо буде бажання)

Все буде Успіх! :D
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 10:51

  Успіх написав:Я сьогодні трохи вам тут понабридаю)) особливо ввечері, бо сюди наступного разу напишу вже в наступному місяці!(і то, якщо буде бажання)
Все буде Успіх! :D

звучить інтригуюче.
Тільки по дорозі додому потрібно заїхати в Чернігів, передати лопату своєму наступнику
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 10:53

  Успіх написав:Я сьогодні трохи вам тут понабридаю)) особливо ввечері, бо сюди наступного разу напишу вже в наступному місяці!(і то, якщо буде бажання)

Все буде Успіх! :D

Гарної відпустки!

Головне вспіти прочитати, поки є))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 10:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Нюанс: судячи з того, як напередодні війни від партнерів спокійно пролунало про партизанську боротьбу при поразці, то і такий варіант їх теж цілком влаштовував.
Ніж захистити Україну, відвернувши саме бажання повномасштабногт нападу на неї.

Так, я думаю у путіна був карт бланш на дві неділі вторгнення. Тому і макрон дзвонив кожен день, питав чого ви там вошкаєтеся.
Достатньо було ввести по авіаносцю США в Середземне і в північне море і війни не було б.
Mimohod
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 10:59

  Mimohod написав:
  detroytred написав:Нюанс: судячи з того, як напередодні війни від партнерів спокійно пролунало про партизанську боротьбу при поразці, то і такий варіант їх теж цілком влаштовував.
Ніж захистити Україну, відвернувши саме бажання повномасштабногт нападу на неї.

Так, я думаю у путіна був карт бланш на дві неділі вторгнення. Тому і макрон дзвонив кожен день, питав чого ви там вошкаєтеся.
Достатньо було ввести по авіаносцю США в Середземне і в північне море і війни не було б.

Отож.
Партнери грають у безпрограшну гру.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 11:01

Украинская сторона уже не говорит о транзите, а предлагает альтернативный вариант, который юридически не будет считаться транзитом. Суть этой альтернативы в том, что владелец газа для начала просто закачивает его на хранение в ПХГ, а потом может использовать по собственному усмотрению. Такие предложения сделаны и Азербайджану, и Словакии несколько месяцев назад
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 11:06

  M-Audio написав:
  ЛАД написав:Неправоту признают, когда оппонент это убедительно доказал.
"Убедительно" -- з чиєї точки зору? Візьметесь "убедительно" довести диванному рашисту, що, наприклад, малазійський "Боінг" збили російські найманці з російської зброї, а не ЗСУ?

Я не возьмусь.
И не только диванному рашисту, но и вполне адекватному человеку, разве что диванному турбопатриоту. Так ему и доказывать ничего не нужно - он априори знает, что всё плохое могут сделать только россияне или "російські найманці з російської зброї, а не ЗСУ".
И никогда не спорил на эту тему. Суд разбирал и оценивал доказательства 8 лет. Для доказательства были использованы и показания свидетелей, и данные экспертов, и много чего ещё. Мне такое явно не по силам, я и не брался.
После решения суда вопрос закрыт и если какой-нибудь "диванный рашист" в это не верит, то это его проблемы.

Вот вы говорите: "країна була до війни достатньо готова". Но при этом: "враховуючи різницю у вагових категоріях". Что это значит?
Ви самі могли б відповісти на це питання, якщо б захотіли, а, відповівши, висловити принаймні якийсь більш змістовний аргумент. Особливо враховуючи, що відповідь по суті вже в цій розмові прозвучала, залишилось тільки скласти два і два. Але вам не цікава реальність, ви побачили можливість заявити опоненту про неправоту, і ви це зробили. Це рівно те, про що я писав трохи вище.

Нормальный подход!
Вместо того, чтобы объяснить свою фразу, вы опять обвинили меня в том, что "не цікава реальність, ви побачили можливість заявити опоненту про неправоту". Я написал, почему считаю, что нельзя говорить о готовности Украины к войне с РФ, а вы мне в ответ: "вам не цікава реальність, ви побачили можливість заявити опоненту про неправоту". При этом ни словом не возразили мне.
Так, может, это вам "не цікава реальність"?
Да, пожалуйста, верьте в то, что мы были готовы, в то что буквально через пару дней Путин осознает свою ошибку и выведет войска, да хоть в чёрта и домовых. Без меня.
Нельзя спорить, вместо аргументов выдвигая обвинения в адрес оппонента. Я вас, между прочим, ни в чём не обвинял.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 11:09

Байден дав слово, що найближчим часом будуть реалізовані наступні пакети допомоги США — Зеленський

https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/dop ... 59182.html

Каждое утро читаем. Нам обещают.... обещают НАТО, ЕС, США. И суммы не плохие.
Переходим на др. страничку сайтов и там пишут - у нас нет... у нас...нет... даже элементарного стрелкового оружия для ухилянтов.
Переходим на третью страничку - у нас есть план Перемоги.
Сидишь и думаешь - кто пизд...ит? :roll:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 11:09

  Примат написав:
  ЛАД написав:
  Примат написав:............
Такой же план как у президента, по сути, ни тот ни этот ничего не изменит.
............

Ваши предложения?
Хотя бы намётки?

Я еще вчера хотел дописать свой пост, что как только эти некомпетентные люди занимают должность, то 99% вопросов у них аналогично вашему. Если вы не разбираетесь, не можете, не тянете эту должность, то уйдите, не мучайте людей. А то как должность занять, то они первые, а когда нужно выполнять свои функции, то я этого не знаю, ... помогите, подскажите.

Ну так я и не занимаю должность. :)
Но вы перешли на требования к президенту, а меня интересовало, что вы можете предложить.
Ничего? Ну так, так и напишите.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 11:12

  Wirująświatła написав:
Украинская сторона уже не говорит о транзите, а предлагает альтернативный вариант, который юридически не будет считаться транзитом. Суть этой альтернативы в том, что владелец газа для начала просто закачивает его на хранение в ПХГ, а потом может использовать по собственному усмотрению. Такие предложения сделаны и Азербайджану, и Словакии несколько месяцев назад

Уйдет и труба и хранилища в счет репараций. За Сев. поток придется ответить.
Предложения это хорошо, только хозяин трубы может резко поменяться.
Mimohod
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