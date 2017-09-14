detroytred написав:Нюанс: судячи з того, як напередодні війни від партнерів спокійно пролунало про партизанську боротьбу при поразці, то і такий варіант їх теж цілком влаштовував. Ніж захистити Україну, відвернувши саме бажання повномасштабногт нападу на неї.
Так, я думаю у путіна був карт бланш на дві неділі вторгнення. Тому і макрон дзвонив кожен день, питав чого ви там вошкаєтеся. Достатньо було ввести по авіаносцю США в Середземне і в північне море і війни не було б.
detroytred написав:Нюанс: судячи з того, як напередодні війни від партнерів спокійно пролунало про партизанську боротьбу при поразці, то і такий варіант їх теж цілком влаштовував. Ніж захистити Україну, відвернувши саме бажання повномасштабногт нападу на неї.
Так, я думаю у путіна був карт бланш на дві неділі вторгнення. Тому і макрон дзвонив кожен день, питав чого ви там вошкаєтеся. Достатньо було ввести по авіаносцю США в Середземне і в північне море і війни не було б.
Украинская сторона уже не говорит о транзите, а предлагает альтернативный вариант, который юридически не будет считаться транзитом. Суть этой альтернативы в том, что владелец газа для начала просто закачивает его на хранение в ПХГ, а потом может использовать по собственному усмотрению. Такие предложения сделаны и Азербайджану, и Словакии несколько месяцев назад
ЛАД написав:Неправоту признают, когда оппонент это убедительно доказал.
"Убедительно" -- з чиєї точки зору? Візьметесь "убедительно" довести диванному рашисту, що, наприклад, малазійський "Боінг" збили російські найманці з російської зброї, а не ЗСУ?
Я не возьмусь. И не только диванному рашисту, но и вполне адекватному человеку, разве что диванному турбопатриоту. Так ему и доказывать ничего не нужно - он априори знает, что всё плохое могут сделать только россияне или "російські найманці з російської зброї, а не ЗСУ". И никогда не спорил на эту тему. Суд разбирал и оценивал доказательства 8 лет. Для доказательства были использованы и показания свидетелей, и данные экспертов, и много чего ещё. Мне такое явно не по силам, я и не брался. После решения суда вопрос закрыт и если какой-нибудь "диванный рашист" в это не верит, то это его проблемы.
Вот вы говорите: "країна була до війни достатньо готова". Но при этом: "враховуючи різницю у вагових категоріях". Что это значит?
Ви самі могли б відповісти на це питання, якщо б захотіли, а, відповівши, висловити принаймні якийсь більш змістовний аргумент. Особливо враховуючи, що відповідь по суті вже в цій розмові прозвучала, залишилось тільки скласти два і два. Але вам не цікава реальність, ви побачили можливість заявити опоненту про неправоту, і ви це зробили. Це рівно те, про що я писав трохи вище.
Нормальный подход! Вместо того, чтобы объяснить свою фразу, вы опять обвинили меня в том, что "не цікава реальність, ви побачили можливість заявити опоненту про неправоту". Я написал, почему считаю, что нельзя говорить о готовности Украины к войне с РФ, а вы мне в ответ: "вам не цікава реальність, ви побачили можливість заявити опоненту про неправоту". При этом ни словом не возразили мне. Так, может, это вам "не цікава реальність"? Да, пожалуйста, верьте в то, что мы были готовы, в то что буквально через пару дней Путин осознает свою ошибку и выведет войска, да хоть в чёрта и домовых. Без меня. Нельзя спорить, вместо аргументов выдвигая обвинения в адрес оппонента. Я вас, между прочим, ни в чём не обвинял.
Каждое утро читаем. Нам обещают.... обещают НАТО, ЕС, США. И суммы не плохие. Переходим на др. страничку сайтов и там пишут - у нас нет... у нас...нет... даже элементарного стрелкового оружия для ухилянтов. Переходим на третью страничку - у нас есть план Перемоги. Сидишь и думаешь - кто пизд...ит?
Примат написав:............ Такой же план как у президента, по сути, ни тот ни этот ничего не изменит. ............
Ваши предложения? Хотя бы намётки?
Я еще вчера хотел дописать свой пост, что как только эти некомпетентные люди занимают должность, то 99% вопросов у них аналогично вашему. Если вы не разбираетесь, не можете, не тянете эту должность, то уйдите, не мучайте людей. А то как должность занять, то они первые, а когда нужно выполнять свои функции, то я этого не знаю, ... помогите, подскажите.
Ну так я и не занимаю должность. Но вы перешли на требования к президенту, а меня интересовало, что вы можете предложить. Ничего? Ну так, так и напишите.
Украинская сторона уже не говорит о транзите, а предлагает альтернативный вариант, который юридически не будет считаться транзитом. Суть этой альтернативы в том, что владелец газа для начала просто закачивает его на хранение в ПХГ, а потом может использовать по собственному усмотрению. Такие предложения сделаны и Азербайджану, и Словакии несколько месяцев назад
Уйдет и труба и хранилища в счет репараций. За Сев. поток придется ответить. Предложения это хорошо, только хозяин трубы может резко поменяться.