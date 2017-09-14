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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1047110472104731047410475>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 73
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
31
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 11:20

  ЛАД написав:
Ну так я и не занимаю должность. :)
Но вы перешли на требования к президенту, а меня интересовало, что вы можете предложить.
Ничего? Ну так, так и напишите.

Очередное прогнозируемое сообщение ))
Я не собираюсь выполнять работу за других. И если бы так поступало большинство, то был бы, возможно, порядок.
Востаннє редагувалось Примат в Чет 17 жов, 2024 11:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 11:20

  Дюрі-бачі написав:
ТЦК почали анулювати відстрочки від мобілізації, видані через корупції. Тепер, якщо відстрочка або "білий квиток" були отримані за хабар, їх можуть анулювати після затримання організаторів.


А хіба це законно? Я розумію якщо б анульовували після рішення суду, де визнали хабарника винуватим, але от так "за підозрою"...

Не стал искать, откуда эта фраза, а ссылку вы не дали.
Вполне возможно, что это ляп журналиста, а в реале звучит, к примеру, требование повторного прохождения комиссии, что неприятно, но вполне законно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 11:21

  Mimohod написав:
  detroytred написав:і взагалі ключове!!! -- вирішив систему безпеки в Європі і в світі переробити (і загатив ультиматум Штатам. Не Україні, а Штатам!!! - ще раз це ключове). Отримав відлуп. Від Штатів. І головне!!! -- не отримав від Штатів запевнень, що в такому випадку вони ДІЙСНО надають рфії по соплу, якщо вона піде повномасштабкою.
Саме тому і почалася повномасштабка.
З-за двох: рфії і Штатів.
Перша заагресила і заультиматила.
Другі дали відлуп, але не захистили Україну.

Добре. Розглянемо такий варіант.
Київ взятий за три дні, Зе біжить на таксі, що далі? Ніхто не хоче себе спитати, який план був у путіна далі?
Бунти по всій країні? Розвал на частини? Чи він думав що всі здадуться як в Криму?
Добре, всі здались і армія рф вийшла на кордон з польшею. Що далі? Вторгнення?
Чим це поміняло би систему безпеки в европі? Та нічим.

Дуже цікаве питання. Шкода що за 2,5 років ми тут такий варіант не обговорювали.
Але саме цікаве що це питання задається сьогодні.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 11:23

  Игорь Алексеевич написав:Байден дав слово, що найближчим часом будуть реалізовані наступні пакети допомоги США — Зеленський

https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/dop ... 59182.html

Каждое утро читаем. Нам обещают.... обещают НАТО, ЕС, США. И суммы не плохие.
Переходим на др. страничку сайтов и там пишут - у нас нет... у нас...нет... даже элементарного стрелкового оружия для ухилянтов.
Переходим на третью страничку - у нас есть план Перемоги.
Сидишь и думаешь - кто пизд...ит? :roll:

Усі. :D :D :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 11:26

  detroytred написав:..........
Нюанс: судячи з того, як напередодні війни від партнерів спокійно пролунало про партизанську боротьбу при поразці, то і такий варіант їх теж цілком влаштовував.
Ніж захистити Україну, відвернувши саме бажання повномасштабногт нападу на неї.
До речі! Партизанський опір обходився би партнерам суттєво дешевше, ніж отака підтримка, як зараз...
Але героїзм і стійкість України схоже сплутала карти. Сталась неочікуванність.
І партнери перестроїлись по ходу.

Им ничего не мешало не "перестраиваться на ходу", а просто подождать. Не 3 дня, а, к примеру, полгода, а потом поддерживать "партизанську боротьбу при поразці". Но, видимо, вариант поддержки воюющей Украины по разным причинам сочли более выгодным.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 11:29

  andrijk777 написав:
  Игорь Алексеевич написав:Байден дав слово, що найближчим часом будуть реалізовані наступні пакети допомоги США — Зеленський

https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/dop ... 59182.html

Каждое утро читаем. Нам обещают.... обещают НАТО, ЕС, США. И суммы не плохие.
Переходим на др. страничку сайтов и там пишут - у нас нет... у нас...нет... даже элементарного стрелкового оружия для ухилянтов.
Переходим на третью страничку - у нас есть план Перемоги.
Сидишь и думаешь - кто пизд...ит? :roll:

Усі. :D :D :D :D

Зе теж багато чого обіцяв.

Мене більш всього коробить фраза "ми повинні зробити..." від посадовців.
Наприклад, засідання уряду і прем'єр після перелічення півгодини негараздів суворо каже "ми повинні то-то і те-те."
Чому й досі не зробив???
І чому і не буде потім робити?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 11:31

  andrijk777 написав:
  Игорь Алексеевич написав:Байден дав слово, що найближчим часом будуть реалізовані наступні пакети допомоги США — Зеленський

https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/dop ... 59182.html

Каждое утро читаем. Нам обещают.... обещают НАТО, ЕС, США. И суммы не плохие.
Переходим на др. страничку сайтов и там пишут - у нас нет... у нас...нет... даже элементарного стрелкового оружия для ухилянтов.
Переходим на третью страничку - у нас есть план Перемоги.
Сидишь и думаешь - кто пизд...ит? :roll:

Усі. :D :D :D :D

Самое смешное, что все говорят правду.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 11:35

  ЛАД написав:
  detroytred написав:..........
Нюанс: судячи з того, як напередодні війни від партнерів спокійно пролунало про партизанську боротьбу при поразці, то і такий варіант їх теж цілком влаштовував.
Ніж захистити Україну, відвернувши саме бажання повномасштабногт нападу на неї.
До речі! Партизанський опір обходився би партнерам суттєво дешевше, ніж отака підтримка, як зараз...
Але героїзм і стійкість України схоже сплутала карти. Сталась неочікуванність.
І партнери перестроїлись по ходу.

Им ничего не мешало не "перестраиваться на ходу", а просто подождать. Не 3 дня, а, к примеру, полгода, а потом поддерживать "партизанську боротьбу при поразці". Но, видимо, вариант поддержки воюющей Украины по разным причинам сочли более выгодным.

Не зовсім так.
Бо відмова від підтримки ВОЮЮЩОЇ України, яка ще й завтравнатоєс-- якось не вписується в картину світлих ельфів, демократичного світу.

Це афганців можна було отак кинути... Прямо в лоба.
А Україну - ні.

Тепер же, коли ще й вклались, то й овсі - максимум по Дніпру.
___________________________
Калькулятор партнерів не був розрахований на те, що Україна спроможна і буде платити отаку ціну (в перекладі - отак героїчно воювати). Стався нежданчик.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 11:43

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:
  Игорь Алексеевич написав:Байден дав слово, що найближчим часом будуть реалізовані наступні пакети допомоги США — Зеленський

https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/dop ... 59182.html

Каждое утро читаем. Нам обещают.... обещают НАТО, ЕС, США. И суммы не плохие.
Переходим на др. страничку сайтов и там пишут - у нас нет... у нас...нет... даже элементарного стрелкового оружия для ухилянтов.
Переходим на третью страничку - у нас есть план Перемоги.
Сидишь и думаешь - кто пизд...ит? :roll:

Усі. :D :D :D :D

Самое смешное, что все говорят правду.

Це точно не правда.
Байден брехав і не раз, зокрема з ленд-лізом. Трамп відверто брехав не раз. Зе брехав і не раз, зокрема Вагнергейт. Та й той самий план Перемоги це брехня, тому що ніякий то не "план". Про путіна надіюсь говорити не потрібно.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 11:48

Зеленський їде до Брюсселя представити План перемоги лідерам ЄС

https://unn.ua/news/zelenskyi-yide-do-b ... ideram-yes

Осталось только ЗЕ заехать к пуйло и ему дать для ознакомления этот план. :P
Игорь Алексеевич
 
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