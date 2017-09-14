ТЦК почали анулювати відстрочки від мобілізації, видані через корупції. Тепер, якщо відстрочка або "білий квиток" були отримані за хабар, їх можуть анулювати після затримання організаторів.
А хіба це законно? Я розумію якщо б анульовували після рішення суду, де визнали хабарника винуватим, але от так "за підозрою"...
Не стал искать, откуда эта фраза, а ссылку вы не дали. Вполне возможно, что это ляп журналиста, а в реале звучит, к примеру, требование повторного прохождения комиссии, что неприятно, но вполне законно.
detroytred написав:і взагалі ключове!!! -- вирішив систему безпеки в Європі і в світі переробити (і загатив ультиматум Штатам. Не Україні, а Штатам!!! - ще раз це ключове). Отримав відлуп. Від Штатів. І головне!!! -- не отримав від Штатів запевнень, що в такому випадку вони ДІЙСНО надають рфії по соплу, якщо вона піде повномасштабкою. Саме тому і почалася повномасштабка. З-за двох: рфії і Штатів. Перша заагресила і заультиматила. Другі дали відлуп, але не захистили Україну.
Добре. Розглянемо такий варіант. Київ взятий за три дні, Зе біжить на таксі, що далі? Ніхто не хоче себе спитати, який план був у путіна далі? Бунти по всій країні? Розвал на частини? Чи він думав що всі здадуться як в Криму? Добре, всі здались і армія рф вийшла на кордон з польшею. Що далі? Вторгнення? Чим це поміняло би систему безпеки в европі? Та нічим.
Дуже цікаве питання. Шкода що за 2,5 років ми тут такий варіант не обговорювали. Але саме цікаве що це питання задається сьогодні.
Каждое утро читаем. Нам обещают.... обещают НАТО, ЕС, США. И суммы не плохие. Переходим на др. страничку сайтов и там пишут - у нас нет... у нас...нет... даже элементарного стрелкового оружия для ухилянтов. Переходим на третью страничку - у нас есть план Перемоги. Сидишь и думаешь - кто пизд...ит?
detroytred написав:.......... Нюанс: судячи з того, як напередодні війни від партнерів спокійно пролунало про партизанську боротьбу при поразці, то і такий варіант їх теж цілком влаштовував. Ніж захистити Україну, відвернувши саме бажання повномасштабногт нападу на неї. До речі! Партизанський опір обходився би партнерам суттєво дешевше, ніж отака підтримка, як зараз... Але героїзм і стійкість України схоже сплутала карти. Сталась неочікуванність. І партнери перестроїлись по ходу.
Им ничего не мешало не "перестраиваться на ходу", а просто подождать. Не 3 дня, а, к примеру, полгода, а потом поддерживать "партизанську боротьбу при поразці". Но, видимо, вариант поддержки воюющей Украины по разным причинам сочли более выгодным.
Каждое утро читаем. Нам обещают.... обещают НАТО, ЕС, США. И суммы не плохие. Переходим на др. страничку сайтов и там пишут - у нас нет... у нас...нет... даже элементарного стрелкового оружия для ухилянтов. Переходим на третью страничку - у нас есть план Перемоги. Сидишь и думаешь - кто пизд...ит?
Усі.
Зе теж багато чого обіцяв.
Мене більш всього коробить фраза "ми повинні зробити..." від посадовців. Наприклад, засідання уряду і прем'єр після перелічення півгодини негараздів суворо каже "ми повинні то-то і те-те." Чому й досі не зробив??? І чому і не буде потім робити?
Каждое утро читаем. Нам обещают.... обещают НАТО, ЕС, США. И суммы не плохие. Переходим на др. страничку сайтов и там пишут - у нас нет... у нас...нет... даже элементарного стрелкового оружия для ухилянтов. Переходим на третью страничку - у нас есть план Перемоги. Сидишь и думаешь - кто пизд...ит?
detroytred написав:.......... Нюанс: судячи з того, як напередодні війни від партнерів спокійно пролунало про партизанську боротьбу при поразці, то і такий варіант їх теж цілком влаштовував. Ніж захистити Україну, відвернувши саме бажання повномасштабногт нападу на неї. До речі! Партизанський опір обходився би партнерам суттєво дешевше, ніж отака підтримка, як зараз... Але героїзм і стійкість України схоже сплутала карти. Сталась неочікуванність. І партнери перестроїлись по ходу.
Им ничего не мешало не "перестраиваться на ходу", а просто подождать. Не 3 дня, а, к примеру, полгода, а потом поддерживать "партизанську боротьбу при поразці". Но, видимо, вариант поддержки воюющей Украины по разным причинам сочли более выгодным.
Не зовсім так. Бо відмова від підтримки ВОЮЮЩОЇ України, яка ще й завтравнатоєс-- якось не вписується в картину світлих ельфів, демократичного світу.
Це афганців можна було отак кинути... Прямо в лоба. А Україну - ні.
Тепер же, коли ще й вклались, то й овсі - максимум по Дніпру. ___________________________ Калькулятор партнерів не був розрахований на те, що Україна спроможна і буде платити отаку ціну (в перекладі - отак героїчно воювати). Стався нежданчик.
Каждое утро читаем. Нам обещают.... обещают НАТО, ЕС, США. И суммы не плохие. Переходим на др. страничку сайтов и там пишут - у нас нет... у нас...нет... даже элементарного стрелкового оружия для ухилянтов. Переходим на третью страничку - у нас есть план Перемоги. Сидишь и думаешь - кто пизд...ит?
Усі.
Самое смешное, что все говорят правду.
Це точно не правда. Байден брехав і не раз, зокрема з ленд-лізом. Трамп відверто брехав не раз. Зе брехав і не раз, зокрема Вагнергейт. Та й той самий план Перемоги це брехня, тому що ніякий то не "план". Про путіна надіюсь говорити не потрібно.
Що таке героїзм? Це сплата вище визначеної (нормативної) чи ринкової ціни. В залежності від суспільної системи (адміністративна чи ринкова). Сплатив (зробив) більше (ніж інші за нормою чи ринком) - герой.