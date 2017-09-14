Каждое утро читаем. Нам обещают.... обещают НАТО, ЕС, США. И суммы не плохие. Переходим на др. страничку сайтов и там пишут - у нас нет... у нас...нет... даже элементарного стрелкового оружия для ухилянтов. Переходим на третью страничку - у нас есть план Перемоги. Сидишь и думаешь - кто пизд...ит? ----------------------------------------- Усі.
Самое смешное, что все говорят правду.
Це точно не правда. Байден брехав і не раз, зокрема з ленд-лізом. Трамп відверто брехав не раз. Зе брехав і не раз, зокрема Вагнергейт. Та й той самий план Перемоги це брехня, тому що ніякий то не "план". Про путіна надіюсь говорити не потрібно.
Врали много. И будут врать ещё много. Но конкретно то, что написано, правда. Нам дают и деньги, и оружие - правда. Нам не хватает ни того, ни другого (особенно оружия) - правда. У нас есть план Перемоги - правда. Уж какой и в очень значительной мере зависящий от партнёров, это другой вопрос.
Примат написав:............. Я не собираюсь выполнять работу за других. И если бы так поступало большинство, то был бы, возможно, порядок.
Я не просил выполнять работу, спрашивал ваше личное мнение.
мое мнение стоит денег, на шару уроки не даю
Высоко вы цените своё личное мнение. Вот только непонятно, зачем вам тогда нужен форум, который и предназначен для того, чтобы высказать своё мнение и услышать мнение других. Это, конечно, в идеале, на практике многие расценивают его как место, где можно поругаться без всяких рисков.
detroytred написав:............. Не зовсім так. Бо відмова від підтримки ВОЮЮЩОЇ України, яка ще й завтравнатоєс-- якось не вписується в картину світлих ельфів, демократичного світу.
Це афганців можна було отак кинути... Прямо в лоба. А Україну - ні.
Тепер же, коли ще й вклались, то й овсі - максимум по Дніпру. ___________________________ Калькулятор партнерів не був розрахований на те, що Україна спроможна і буде платити отаку ціну (в перекладі - отак героїчно воювати). Стався нежданчик.
Чем мы лучше афганцев? Тем, что нас собирались принять в НАТО? Правда, не завтра, а когда-нибудь. Ну то таке. Не вписывается "в картину світлих ельфів" - можно придумать 1000 объяснений и ограничиться гуманитарной помощью. Такое бывает часто во многих конфликтах. Теперь да, уже очень сложно отказаться. Только "принуждение к миру".
Калькулятор партнерів не був розрахований на те, що Україна спроможна і буде платити отаку ціну (в перекладі - отак героїчно воювати). Стався нежданчик.
Какой нежданчик?
Тим, що в картині світлого світу нас майже прийняли за своїх (залишилось лише офіційно оформити це вступом до ЄС та НАТО). Ну і ми географічно в Європі. На відміну від афганців.
Як який нежданчик? Дивне питання після такого об'єму мого тексту)) Нежданчик для партнерів, що Україна змогла відбитися від повномасштабного нападу "другої" армії світу. Що героїзмом компенсувала нестачу зброї, оснащення та укріплень.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 17 жов, 2024 12:34, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:............. Не зовсім так. Бо відмова від підтримки ВОЮЮЩОЇ України, яка ще й завтравнатоєс-- якось не вписується в картину світлих ельфів, демократичного світу.
Це афганців можна було отак кинути... Прямо в лоба. А Україну - ні.
Тепер же, коли ще й вклались, то й овсі - максимум по Дніпру. ___________________________ Калькулятор партнерів не був розрахований на те, що Україна спроможна і буде платити отаку ціну (в перекладі - отак героїчно воювати). Стався нежданчик.
Чем мы лучше афганцев? Тем, что нас собирались принять в НАТО? Правда, не завтра, а когда-нибудь. Ну то таке. Не вписывается "в картину світлих ельфів" - можно придумать 1000 объяснений и ограничиться гуманитарной помощью. Такое бывает часто во многих конфликтах. Теперь да, уже очень сложно отказаться. Только "принуждение к миру".
Калькулятор партнерів не був розрахований на те, що Україна спроможна і буде платити отаку ціну (в перекладі - отак героїчно воювати). Стався нежданчик.
Какой нежданчик?
Тим, що в картині світлого світу нас майже прийняли за своїх (залишилось лише офіційно оформити це вступом до ЄС та НАТО). Ну і ми географічно в Європі. На відміну від афганців.
Як який нежданчик? Дивне питання після такого об'єму мого тексту)) Нежданчик для партнерів, що Україна змогла відбитися від повномасштабного нападу "другої" армії світу.
Разве что нахождение в Европе. Но партизанская война в центре Европы тоже не айс. "Нежданчик" то ведь только по срокам. Я писал, могли и подождать. Хотя я понял "нежданчик" как то, что они не ожидали, что мы будем склоняться к миру "всего" через 2,5 рода войны ("мы", в данном случае, - значительная часть народа; об элите не говорю, не могу утверждать).
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 17 жов, 2024 12:47, всього редагувалось 1 раз.