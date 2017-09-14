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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10472104731047410475>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 73
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
31
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 12:25

  Примат написав:
  ЛАД написав:
  Примат написав:.............
Я не собираюсь выполнять работу за других. И если бы так поступало большинство, то был бы, возможно, порядок.

Я не просил выполнять работу, спрашивал ваше личное мнение.

мое мнение стоит денег, на шару уроки не даю

Высоко вы цените своё личное мнение. :)
Вот только непонятно, зачем вам тогда нужен форум, который и предназначен для того, чтобы высказать своё мнение и услышать мнение других. Это, конечно, в идеале, на практике многие расценивают его как место, где можно поругаться без всяких рисков.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 12:27

  Игорь Алексеевич написав:Зеленський їде до Брюсселя представити План перемоги лідерам ЄС

https://unn.ua/news/zelenskyi-yide-do-b ... ideram-yes

Осталось только ЗЕ заехать к пуйло и ему дать для ознакомления этот план. :P

Ермак еще неделю назад заявил

"По словам Ермака, россию тоже могут ознакомить с украинским планом окончания войны, если она направит своих представителей на следующий саммит мира."

https://www.unian.net/world/plan-pobedy ... 85568.html
Востаннє редагувалось Xenon в Чет 17 жов, 2024 12:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 12:27

  sashaqbl написав:
  katso написав:Неможливо? А как же ж 20 лет было можливо прожить и с Крымом и с Донбассом с 91 по 14 год - целое поколение людей успело вырасти.

Нафта була дешева, Раша слабка, а ми на той момент не всі радянські запаси розпродали. Та й то проривалося місцями...

Как Казахстан или Узбекистан живут до сих пор?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 12:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Xenon написав:"По словам Ермака, Россию тоже могут ознакомить с украинским планом окончания войны, если она направит своих представителей на следующий саммит мира."
На следущем самите, как бы раша с Трампом не ознакомила с планом ЗЕ..((
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 12:30

  ЛАД написав:
  detroytred написав:.............
Не зовсім так.
Бо відмова від підтримки ВОЮЮЩОЇ України, яка ще й завтравнатоєс-- якось не вписується в картину світлих ельфів, демократичного світу.

Це афганців можна було отак кинути... Прямо в лоба.
А Україну - ні.

Тепер же, коли ще й вклались, то й овсі - максимум по Дніпру.
___________________________
Калькулятор партнерів не був розрахований на те, що Україна спроможна і буде платити отаку ціну (в перекладі - отак героїчно воювати). Стався нежданчик.

Чем мы лучше афганцев?
Тем, что нас собирались принять в НАТО? Правда, не завтра, а когда-нибудь. Ну то таке.
Не вписывается "в картину світлих ельфів" - можно придумать 1000 объяснений и ограничиться гуманитарной помощью. Такое бывает часто во многих конфликтах.
Теперь да, уже очень сложно отказаться. Только "принуждение к миру".
Калькулятор партнерів не був розрахований на те, що Україна спроможна і буде платити отаку ціну (в перекладі - отак героїчно воювати). Стався нежданчик.

Какой нежданчик?

Тим, що в картині світлого світу нас майже прийняли за своїх (залишилось лише офіційно оформити це вступом до ЄС та НАТО).
Ну і ми географічно в Європі.
На відміну від афганців.

Як який нежданчик? Дивне питання після такого об'єму мого тексту))
Нежданчик для партнерів, що Україна змогла відбитися від повномасштабного нападу "другої" армії світу. Що героїзмом компенсувала нестачу зброї, оснащення та укріплень.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 17 жов, 2024 12:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 12:33

наша пісня гарна й нова...

❗️Україна буде 33-м або 34-м членом НАТО. Це вирішили у Вашингтоні, – Генсек Марк Рютте.

Коли? Це питання знову без відповіді. Нагадаю, попередній Генсек заявляв, що Україна стане членом НАТО після перемоги у війні з рф.

https://www.eurointegration.com.ua/news ... 7/7196408/
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 12:38

  detroytred написав:
  ЛАД написав:
  detroytred написав:.............
Не зовсім так.
Бо відмова від підтримки ВОЮЮЩОЇ України, яка ще й завтравнатоєс-- якось не вписується в картину світлих ельфів, демократичного світу.

Це афганців можна було отак кинути... Прямо в лоба.
А Україну - ні.

Тепер же, коли ще й вклались, то й овсі - максимум по Дніпру.
___________________________
Калькулятор партнерів не був розрахований на те, що Україна спроможна і буде платити отаку ціну (в перекладі - отак героїчно воювати). Стався нежданчик.

Чем мы лучше афганцев?
Тем, что нас собирались принять в НАТО? Правда, не завтра, а когда-нибудь. Ну то таке.
Не вписывается "в картину світлих ельфів" - можно придумать 1000 объяснений и ограничиться гуманитарной помощью. Такое бывает часто во многих конфликтах.
Теперь да, уже очень сложно отказаться. Только "принуждение к миру".
Калькулятор партнерів не був розрахований на те, що Україна спроможна і буде платити отаку ціну (в перекладі - отак героїчно воювати). Стався нежданчик.

Какой нежданчик?

Тим, що в картині світлого світу нас майже прийняли за своїх (залишилось лише офіційно оформити це вступом до ЄС та НАТО).
Ну і ми географічно в Європі.
На відміну від афганців.

Як який нежданчик? Дивне питання після такого об'єму мого тексту))
Нежданчик для партнерів, що Україна змогла відбитися від повномасштабного нападу "другої" армії світу.

Разве что нахождение в Европе. :)
Но партизанская война в центре Европы тоже не айс.
"Нежданчик" то ведь только по срокам. Я писал, могли и подождать.
Хотя я понял "нежданчик" как то, что они не ожидали, что мы будем склоняться к миру "всего" через 2,5 рода войны ("мы", в данном случае, - значительная часть народа; об элите не говорю, не могу утверждать).
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 17 жов, 2024 12:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 12:46

  Xenon написав:наша пісня гарна й нова...

❗️Україна буде 33-м або 34-м членом НАТО. Це вирішили у Вашингтоні, – Генсек Марк Рютте.

Коли? Це питання знову без відповіді. Нагадаю, попередній Генсек заявляв, що Україна стане членом НАТО після перемоги у війні з рф.

https://www.eurointegration.com.ua/news ... 7/7196408/

Там же:
Тож питання зараз – про хронологію", – сказав генсек НАТО.

Стоило бы ещё добавить "в каком виде"(в каких границах).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 12:52

таке враження що наше керівництво із Західним в паралельних реальностях

(захід боїться навіть над своїми країнами збивати шахеди, а Зе пропонує ПРО розмістити в Україні... несінітниця якась)

❗️Розмістити в Україні ракетний комплект для стримування путіна — таку пропозицію висловив Зеленський у Брюсселі під час представлення плану перемоги України у війні.

Йдеться про відповідний ракетний комплект.

Деталі надали партнерам, які можуть це зробити - США, Британія, Франція, Італія та Німеччина.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 12:54

  Xenon написав:наша пісня гарна й нова...

❗️Україна буде 33-м або 34-м членом НАТО. Це вирішили у Вашингтоні, – Генсек Марк Рютте.

Коли? Це питання знову без відповіді. Нагадаю, попередній Генсек заявляв, що Україна стане членом НАТО після перемоги у війні з рф.

https://www.eurointegration.com.ua/news ... 7/7196408/

так если Украина победит РФ, то зачем ей уже то НАТО :mrgreen:
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