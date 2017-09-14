detroytred написав:............. Не зовсім так. Бо відмова від підтримки ВОЮЮЩОЇ України, яка ще й завтравнатоєс-- якось не вписується в картину світлих ельфів, демократичного світу.
Це афганців можна було отак кинути... Прямо в лоба. А Україну - ні.
Тепер же, коли ще й вклались, то й овсі - максимум по Дніпру. ___________________________ Калькулятор партнерів не був розрахований на те, що Україна спроможна і буде платити отаку ціну (в перекладі - отак героїчно воювати). Стався нежданчик.
Чем мы лучше афганцев? Тем, что нас собирались принять в НАТО? Правда, не завтра, а когда-нибудь. Ну то таке. Не вписывается "в картину світлих ельфів" - можно придумать 1000 объяснений и ограничиться гуманитарной помощью. Такое бывает часто во многих конфликтах. Теперь да, уже очень сложно отказаться. Только "принуждение к миру".
Калькулятор партнерів не був розрахований на те, що Україна спроможна і буде платити отаку ціну (в перекладі - отак героїчно воювати). Стався нежданчик.
Какой нежданчик?
Тим, що в картині світлого світу нас майже прийняли за своїх (залишилось лише офіційно оформити це вступом до ЄС та НАТО). Ну і ми географічно в Європі. На відміну від афганців.
Як який нежданчик? Дивне питання після такого об'єму мого тексту)) Нежданчик для партнерів, що Україна змогла відбитися від повномасштабного нападу "другої" армії світу. Що героїзмом компенсувала нестачу зброї, оснащення та укріплень.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 17 жов, 2024 12:34, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:............. Не зовсім так. Бо відмова від підтримки ВОЮЮЩОЇ України, яка ще й завтравнатоєс-- якось не вписується в картину світлих ельфів, демократичного світу.
Це афганців можна було отак кинути... Прямо в лоба. А Україну - ні.
Тепер же, коли ще й вклались, то й овсі - максимум по Дніпру. ___________________________ Калькулятор партнерів не був розрахований на те, що Україна спроможна і буде платити отаку ціну (в перекладі - отак героїчно воювати). Стався нежданчик.
Чем мы лучше афганцев? Тем, что нас собирались принять в НАТО? Правда, не завтра, а когда-нибудь. Ну то таке. Не вписывается "в картину світлих ельфів" - можно придумать 1000 объяснений и ограничиться гуманитарной помощью. Такое бывает часто во многих конфликтах. Теперь да, уже очень сложно отказаться. Только "принуждение к миру".
Калькулятор партнерів не був розрахований на те, що Україна спроможна і буде платити отаку ціну (в перекладі - отак героїчно воювати). Стався нежданчик.
Какой нежданчик?
Тим, що в картині світлого світу нас майже прийняли за своїх (залишилось лише офіційно оформити це вступом до ЄС та НАТО). Ну і ми географічно в Європі. На відміну від афганців.
Як який нежданчик? Дивне питання після такого об'єму мого тексту)) Нежданчик для партнерів, що Україна змогла відбитися від повномасштабного нападу "другої" армії світу.
Разве что нахождение в Европе. Но партизанская война в центре Европы тоже не айс. "Нежданчик" то ведь только по срокам. Я писал, могли и подождать. Хотя я понял "нежданчик" как то, что они не ожидали, что мы будем склоняться к миру "всего" через 2,5 рода войны ("мы", в данном случае, - значительная часть народа; об элите не говорю, не могу утверждать).
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 17 жов, 2024 12:47, всього редагувалось 1 раз.
Бетон написав:совсем скоро круг отсрочек сузится в маленькое очко. затем оно исчезнет. останутся только ваши хозяева присматривать над вами. совсем скоро - всех вас без исключения очистят в чистилище на передке. а будете бумажками размахивать перед балаклавой в автомате. это небольшая плата за 2019 год. поделом
І ти вкінець конців опинишся разом з друзями у арміі