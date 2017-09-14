andrijk777 написав:Зе приходить до Заходу і каже хочу "кордони 91" - давайте або багато зброї або примушуйте путіна. Що має робити Захід(не "по-вашому" а для себе)????? Очевидно послати Зе на**й, що він і робить.
Это совсем не "просте питання". Для этого, как минимум, надо знать интересы Запада или хотя бы, как они их себе представляют. Если я поставлю себя на их место, я буду себе представлять что-то, вполне вероятно, никак не совпадающее с их представлениями. А придумать я могу массу самых разных вариантов. Хотя бы и тех, о которых написал выше. И Запад очень неоднороден. Там достаточно много и тех, кто вообще против любой помощи Украине. И, тем более, против поставок оружия. Правительствам приходится учитывать и такие настроения.
Ок. Які "різні варіанти" має Захід? Тільки не треба фантастичних варіантів і питання ставиться сьогодні.
1. Продолжение войны как можно дольше. 2. Поражение РФ (возврат к границам92 - маловероятно). 3. Нулевой вариант - возврат к границам15 (тоже не очень вероятно, но возможно). 4. Частичное поражение Украины - установление мира с новыми границами (подварианты - постоянными или временными). 5. Полное поражение Украины - рассматриваю как нереальный вариант (хотя, возможно, есть группы, не возражающие и против такого варианта или, по крайней мере, не исключающие его; но на сегодня это точно не мейнстрим). 6. Расчленение Украины - тоже не считаю это реальным вариантом с точки зрения интересов Запада. 7. Федерализация Украины. Это всё с точки зрения взглядов на окончание войны, что нас интересует больше всего. Могут быть ещё варианты "интересов Запада" с послевоенной точки зрения. И они могут в той или иной степени влиять на перечисленные выше варианты. На всё это ещё может накладываться желание восстановить отношения с РФ ("мир, дружба, жвачка") на каких-то условиях. Не исключаю полностью такое. Это всё так, не особо задумываясь.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 17 жов, 2024 13:26, всього редагувалось 1 раз.
Бетон написав:совсем скоро круг отсрочек сузится в маленькое очко. затем оно исчезнет. останутся только ваши хозяева присматривать над вами. совсем скоро - всех вас без исключения очистят в чистилище на передке. а будете бумажками размахивать перед балаклавой в автомате. это небольшая плата за 2019 год. поделом
І ти вкінець конців опинишся разом з друзями у арміі
Взагалі вірно, але в деталях Арестович сам показує свій рівень знань Закону, Статуту (як воно повинно бути) -- тобто незнання.
Підлеглий, якщо отримає наказ від проходящого поруч п-ка, не каже йому, що, звиняйте, я зараз виконую наказ свого командира, то йдіть найдіть мого командира і типа його сповістить - це так проспівав Арестович. Нііт. Підлеглий доповідає п-ку, що виконує наказ свого командира (старшому начальнику. Навіть не по службі начальнику, а лише за військовим званням). І в разі отримання згоди цього старшого начальника припиняє виконання попереднього наказу (тобто наказу, який він виконував, свого командира). І виконує новий наказ старшого начальника. А п-к (тобто командир (начальник), який віддав наступний (тобто оцей новий) наказ, повідомляє про це командира (начальника), який віддав попередній наказ (тобто командира цього підлеглого).
Арестович же співає, що підлеглий каже п-ку і, нехай п-к йде шукає цього його взводного, ротного тощо)))