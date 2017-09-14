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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1047310474104751047610477>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 73
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
31
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 12:58

  Letusrock написав:
  Успіх написав:Я сьогодні трохи вам тут понабридаю)) особливо ввечері, бо сюди наступного разу напишу вже в наступному місяці!(і то, якщо буде бажання)
Все буде Успіх! :D

звучить інтригуюче.
Тільки по дорозі додому потрібно заїхати в Чернігів, передати лопату своєму наступнику


А ще краще у закарпаття до Letusrock і передати лопату цій жертві .
холява
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 13:14

Час настав!©)))

  Letusrock написав:
  Успіх написав:Я сьогодні трохи вам тут понабридаю)) особливо ввечері, бо сюди наступного разу напишу вже в наступному місяці!(і то, якщо буде бажання)
Все буде Успіх! :D

звучить інтригуюче.
Тільки по дорозі додому потрібно заїхати в Чернігів, передати лопату своєму наступнику

Лопату я залишив на місці, а то я не знаю, хто першим піде мене підмінити - Песікіт, сини Будівельника, чи чоловік Флер? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 13:15

Я дочекався!

  detroytred написав:Гарної відпустки!
Дякую!
Та швидше це відпустка перетікаюча у дембель! :D
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 13:22

  Успіх написав:
  detroytred написав:Гарної відпустки!
Дякую!
Та швидше це відпустка перетікаюча у дембель! :D

Схильність до театральних жестів колись тебе погубить :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 13:23

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:Зе приходить до Заходу і каже хочу "кордони 91" - давайте або багато зброї або примушуйте путіна. Що має робити Захід(не "по-вашому" а для себе)????? Очевидно послати Зе на**й, що він і робить.

Это совсем не "просте питання". Для этого, как минимум, надо знать интересы Запада или хотя бы, как они их себе представляют. Если я поставлю себя на их место, я буду себе представлять что-то, вполне вероятно, никак не совпадающее с их представлениями. А придумать я могу массу самых разных вариантов. Хотя бы и тех, о которых написал выше. И Запад очень неоднороден. Там достаточно много и тех, кто вообще против любой помощи Украине. И, тем более, против поставок оружия. Правительствам приходится учитывать и такие настроения.

Ок. Які "різні варіанти" має Захід? Тільки не треба фантастичних варіантів і питання ставиться сьогодні.

1. Продолжение войны как можно дольше.
2. Поражение РФ (возврат к границам92 - маловероятно).
3. Нулевой вариант - возврат к границам15 (тоже не очень вероятно, но возможно).
4. Частичное поражение Украины - установление мира с новыми границами (подварианты - постоянными или временными).
5. Полное поражение Украины - рассматриваю как нереальный вариант (хотя, возможно, есть группы, не возражающие и против такого варианта или, по крайней мере, не исключающие его; но на сегодня это точно не мейнстрим).
6. Расчленение Украины - тоже не считаю это реальным вариантом с точки зрения интересов Запада.
7. Федерализация Украины.
Это всё с точки зрения взглядов на окончание войны, что нас интересует больше всего.
Могут быть ещё варианты "интересов Запада" с послевоенной точки зрения. И они могут в той или иной степени влиять на перечисленные выше варианты.
На всё это ещё может накладываться желание восстановить отношения с РФ ("мир, дружба, жвачка") на каких-то условиях. Не исключаю полностью такое.
Это всё так, не особо задумываясь.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 17 жов, 2024 13:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 13:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:ак Казахстан или Узбекистан живут до сих пор?

Тобто всі на кого напала Росія - винні самі?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 13:26

  холява написав:
  Бетон написав:совсем скоро круг отсрочек сузится в маленькое очко.
затем оно исчезнет. останутся только ваши хозяева присматривать над вами.
совсем скоро - всех вас без исключения очистят в чистилище на передке.
а будете бумажками размахивать перед балаклавой в автомате.
это небольшая плата за 2019 год. поделом


І ти вкінець конців опинишся разом з друзями у арміі

А ти дэ опынышься?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 13:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Дякую!
Та швидше це відпустка перетікаюча у дембель!

Це якось неправильно. Заварив кашу в 19, активно підтримуючи клоуна, а тепер хоч в СЗЧ свалити...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 13:28

  Примат написав:
  Xenon написав:наша пісня гарна й нова...

❗️Україна буде 33-м або 34-м членом НАТО. Це вирішили у Вашингтоні, – Генсек Марк Рютте.

Коли? Це питання знову без відповіді. Нагадаю, попередній Генсек заявляв, що Україна стане членом НАТО після перемоги у війні з рф.

https://www.eurointegration.com.ua/news ... 7/7196408/

так если Украина победит РФ, то зачем ей уже то НАТО :mrgreen:

Так где же наши Салманы Радуевы и Шамили Басаевы?
Беслан на новогодний утренник - в каждой российской школе и ТРЦ!
А Норд-Осты и на их рождество и крещенье!
Востаннє редагувалось барабашов в Чет 17 жов, 2024 13:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 13:29


44-54 хв.

Взагалі вірно, але в деталях Арестович сам показує свій рівень знань Закону, Статуту (як воно повинно бути) -- тобто незнання.

Підлеглий, якщо отримає наказ від проходящого поруч п-ка, не каже йому, що, звиняйте, я зараз виконую наказ свого командира, то йдіть найдіть мого командира і типа його сповістить - це так проспівав Арестович.
Нііт.
Підлеглий доповідає п-ку, що виконує наказ свого командира (старшому начальнику. Навіть не по службі начальнику, а лише за військовим званням). І в разі отримання згоди цього старшого начальника припиняє виконання попереднього наказу (тобто наказу, який він виконував, свого командира). І виконує новий наказ старшого начальника.
А п-к (тобто командир (начальник), який віддав наступний (тобто оцей новий) наказ, повідомляє про це командира (начальника), який віддав попередній наказ (тобто командира цього підлеглого).

Арестович же співає, що підлеглий каже п-ку і, нехай п-к йде шукає цього його взводного, ротного тощо)))
detroytred
 
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