Додано: Чет 17 жов, 2024 13:23

andrijk777 написав: ЛАД написав: andrijk777 написав: Зе приходить до Заходу і каже хочу "кордони 91" - давайте або багато зброї або примушуйте путіна. Що має робити Захід(не "по-вашому" а для себе)????? Очевидно послати Зе на**й, що він і робить. Зе приходить до Заходу і каже хочу "кордони 91" - давайте або багато зброї або примушуйте путіна. Що має робити Захід(не "по-вашому" а для себе)????? Очевидно послати Зе на**й, що він і робить.

Это совсем не "просте питання". Для этого, как минимум, надо знать интересы Запада или хотя бы, как они их себе представляют. Если я поставлю себя на их место, я буду себе представлять что-то, вполне вероятно, никак не совпадающее с их представлениями. А придумать я могу массу самых разных вариантов. Хотя бы и тех, о которых написал выше. И Запад очень неоднороден. Там достаточно много и тех, кто вообще против любой помощи Украине. И, тем более, против поставок оружия. Правительствам приходится учитывать и такие настроения. Это совсем не "просте питання". Для этого, как минимум, надо знать интересы Запада или хотя бы, как они их себе представляют. Если я поставлю себя на их место, я буду себе представлять что-то, вполне вероятно, никак не совпадающее с их представлениями. А придумать я могу массу самых разных вариантов. Хотя бы и тех, о которых написал выше. И Запад очень неоднороден. Там достаточно много и тех, кто вообще против любой помощи Украине. И, тем более, против поставок оружия. Правительствам приходится учитывать и такие настроения.

Ок. Які "різні варіанти" має Захід? Тільки не треба фантастичних варіантів і питання ставиться сьогодні. Ок. Які "різні варіанти" має Захід? Тільки не треба фантастичних варіантів і питання ставиться сьогодні.

1. Продолжение войны как можно дольше.2. Поражение РФ (возврат к границам92 - маловероятно).3. Нулевой вариант - возврат к границам15 (тоже не очень вероятно, но возможно).4. Частичное поражение Украины - установление мира с новыми границами (подварианты - постоянными или временными).5. Полное поражение Украины - рассматриваю как нереальный вариант (хотя, возможно, есть группы, не возражающие и против такого варианта или, по крайней мере, не исключающие его; но на сегодня это точно не мейнстрим).6. Расчленение Украины - тоже не считаю это реальным вариантом с точки зрения интересов Запада.7. Федерализация Украины.Это всё с точки зрения взглядов на окончание войны, что нас интересует больше всего.Могут быть ещё варианты "интересов Запада" с послевоенной точки зрения. И они могут в той или иной степени влиять на перечисленные выше варианты.На всё это ещё может накладываться желание восстановить отношения с РФ ("мир, дружба, жвачка") на каких-то условиях. Не исключаю полностью такое.Это всё так, не особо задумываясь.