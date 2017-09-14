|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 17 жов, 2024 13:31
Banderlog написав: Успіх написав: detroytred написав:
Гарної відпустки!
Дякую!
Та швидше це відпустка перетікаюча у дембель!
Схильність до театральних жестів колись тебе погубить
Та які театральні жести?
От якщо я б зараз виклав фото, де тримаю листочок з написом Успіх, а на задньому плані ЖД вокзал Слов'янська - от це би був театр!
А так - я тепер такі речі можу викласти лише за гроші, якщо хтось пообіцяє тут привселюдно скинути донат 50 000грн на ЗСУ!
То що - є бажаючі побачити таке фото?
Ура-патріоти, де ви?
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 7049
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 232 раз.
- Подякували: 951 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
3
Додано: Чет 17 жов, 2024 13:32
detroytred написав:
44-54 хв.
Взагалі вірно, але в деталях Арестович сам показує свій рівень знань Закону, Статуту (як воно повинно бути) -- тобто незнання.
Підлеглий, якщо отримає наказ від проходящого поруч п-ка, не каже йому, що, звиняйте, я зараз виконую наказ свого командира, то йдіть найдіть мого командира і типа його сповістить - це так проспівав Арестович.
Нііт.
Підлеглий доповідає п-ку, що виконує наказ свого командира (старшому начальнику. Навіть не по службі начальнику, а лише за військовим званням). І в разі отримання згоди цього старшого начальника припиняє виконання попереднього наказу (тобто наказу, який він виконував, свого командира). І виконує новий наказ старшого начальника.
А п-к (тобто командир (начальник), який віддав наступний (тобто оцей новий) наказ, повідомляє про це командира (начальника), який віддав попередній наказ (тобто командира цього підлеглого).
Арестович же співає, що підлеглий каже п-ку і, нехай п-к йде шукає цього його взводного, ротного тощо)))
Васал мого васала не мій васал. Тому проходящій мімо проходить далі
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 36855
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1591 раз.
- Подякували: 2795 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: Чет 17 жов, 2024 13:35
flyman написав:
Васал мого васала не мій васал. Тому проходящій мімо проходить далі
Це по понятіях зараз так.
В законі не так.
А потім всл шукають підтримки-захисту від отаких Тихоходів в фейсбуці)))
Допомоги суспільства.
Тобто шукають вирішення питань, проблем не в Законі, а в понятіях...
Востаннє редагувалось detroytred
в Чет 17 жов, 2024 13:41, всього редагувалось 1 раз.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 30789
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 жов, 2024 13:40
sashaqbl написав: Успіх написав:
Дякую!
Та швидше це відпустка перетікаюча у дембель!
Це якось неправильно. Заварив кашу в 19, активно підтримуючи клоуна, а тепер хоч в СЗЧ свалити...
Все правильно!
Все по-чесному!
Хоча б тому, що я відслужив вірою/правдою 32місяці!
І я вже НЕ хочу залишати "на призволяще" двох дітей і хвору дружину без своєї опіки, без свого догляду!
Тепер черга для інших повоювати хоча б тих самих 32місяці!
п.с.
А НЕ правильно - це тримати й далі втомлених/виснажених коней, які вже виорали 100500 гектарів поля!
Тепер настав час/настала черга набирати і орати новими/відпочившими жеребцями!
Як всі, то всі!©
Востаннє редагувалось Успіх
в Чет 17 жов, 2024 13:44, всього редагувалось 1 раз.
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 7049
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 232 раз.
- Подякували: 951 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
3
Додано: Чет 17 жов, 2024 13:41
sashaqbl написав: ЛАД написав:
ак Казахстан или Узбекистан живут до сих пор?
Тобто всі на кого напала Росія - винні самі?
Неверно.
В нападении всегда виноват агрессор.
И не всегда даже самая разумная и правильная политика позволяет спастись от агрессии.
Но зато неразумная и неправильная политика увеличивает её вероятность.
Тут уже не помню кто советовал обратить внимание на то, кому принадлежат многие крупные предприятия в Казахстане. Возможно, будь у нас больше присутствие крупных западных (и китайских?) капиталов, вероятность войны была бы значительно ниже. Кто мешал, например, сдать в концессию или хотя бы продать часть акций нашей трубы? А сейчас я сходу могу назвать разве что Лакшми Миттал.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 30880
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Чет 17 жов, 2024 13:43
detroytred написав: flyman написав:
Васал мого васала не мій васал. Тому проходящій мімо проходить далі
Це по понятіях зараз так.
В законі не так.
А потім всл шукають підтримки-захисту від отаких Тихоходів в фейсбуці)))
Допомоги суспільства.
Тобто шукають вирішення питань, проблем не в Законі, а в понятіях...
З тим тіхаходом взагалі незрозуміло, чого його не пристрелили як стороннього на режимному об'єкті в воєнний час, підстав можна море знайти
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35430
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1459 раз.
- Подякували: 8053 раз.
-
- Профіль
-
4
8
3
Додано: Чет 17 жов, 2024 13:46
sashaqbl написав: Успіх написав:
Дякую!
Та швидше це відпустка перетікаюча у дембель!
Це якось неправильно. Заварив кашу в 19, активно підтримуючи клоуна, а тепер хоч в СЗЧ свалити...
Це ви якось неправильно.
Кашу заварили гораздо раньше и точно не Успіх
. И он честно отрабатывает свои обязанности перед страной - 2,5 года на фронте это не шутки (кстати, у вас, если не ошибаюсь, меньше).
После 19 каша только настоялась.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 30880
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Чет 17 жов, 2024 13:46
ЛАД написав:
Тут уже не помню кто советовал обратить внимание на то, кому принадлежат многие крупные предприятия в Казахстане.
Я один такий... про це наголошую вже роки.
Що краще сплатити "партнерам" активами країни, ніж героїчно самим захищати "своє".
Але рішення приймають можновладці.
Для яких "своє" є дійсно своєю кормушкою...
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 30789
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 жов, 2024 13:49
Faceless написав:
З тим тіхаходом взагалі незрозуміло, чого його не пристрелили як стороннього на режимному об'єкті в воєнний час, підстав можна море знайти
Тому що пристрелити-режимнийоб'єкт це по закону, а служать по понятіях...
Власне про це і була мова.
В отих 10 хв.
Активісти-герої дійсно Герої, але ... по понятіях...
Понятія ж штука така. Може бути і позитивними, і негативними.
Але ключове -- вони ну дуже гнучкі)) і різні.
Хто які хоче... Головне продавити.
Тихоходи продавили свої...
Бо за спиною командувач... (Іншої причини чому він там банкує не може бути).
Отже отой тихоход не вперше туди і не тільки завітав. І здивувався раптовому спротиву.
Корінець всього у питанні -- чому командувач СВ керує, діє через (або за допомогою) отаких тихоходів? Тобто по понятіям.
Ну нехай м'якше: або, як мінімум, чому тихоходів нав'язали командувачу СВ?
Востаннє редагувалось detroytred
в Чет 17 жов, 2024 14:01, всього редагувалось 3 разів.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 30789
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 жов, 2024 13:55
Киев выдвинул Азербайджану и Словакии условие продолжения поставок газа в Евросоюз через свою территорию - Баку и Братислава должны договориться с Москвой о недопустимости обстрелов объектов газотранспортной системы Украины.
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 4804
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 324 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|22
|71218
|
|
|1493
|237653
|
|
|6076
|865753
|
|