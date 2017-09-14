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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10474104751047610477>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 73
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
31
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 13:31

Так що тепер все по-серйозному)))

  Banderlog написав:
  Успіх написав:
  detroytred написав:Гарної відпустки!
Дякую!
Та швидше це відпустка перетікаюча у дембель! :D

Схильність до театральних жестів колись тебе погубить :lol:

Та які театральні жести? :D
От якщо я б зараз виклав фото, де тримаю листочок з написом Успіх, а на задньому плані ЖД вокзал Слов'янська - от це би був театр! :lol:

А так - я тепер такі речі можу викласти лише за гроші, якщо хтось пообіцяє тут привселюдно скинути донат 50 000грн на ЗСУ!


То що - є бажаючі побачити таке фото?
Ура-патріоти, де ви? :D
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 13:32

  detroytred написав:
44-54 хв.

Взагалі вірно, але в деталях Арестович сам показує свій рівень знань Закону, Статуту (як воно повинно бути) -- тобто незнання.

Підлеглий, якщо отримає наказ від проходящого поруч п-ка, не каже йому, що, звиняйте, я зараз виконую наказ свого командира, то йдіть найдіть мого командира і типа його сповістить - це так проспівав Арестович.
Нііт.
Підлеглий доповідає п-ку, що виконує наказ свого командира (старшому начальнику. Навіть не по службі начальнику, а лише за військовим званням). І в разі отримання згоди цього старшого начальника припиняє виконання попереднього наказу (тобто наказу, який він виконував, свого командира). І виконує новий наказ старшого начальника.
А п-к (тобто командир (начальник), який віддав наступний (тобто оцей новий) наказ, повідомляє про це командира (начальника), який віддав попередній наказ (тобто командира цього підлеглого).

Арестович же співає, що підлеглий каже п-ку і, нехай п-к йде шукає цього його взводного, ротного тощо)))

Васал мого васала не мій васал. Тому проходящій мімо проходить далі
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 13:35

  flyman написав:Васал мого васала не мій васал. Тому проходящій мімо проходить далі

Це по понятіях зараз так.
В законі не так.

А потім всл шукають підтримки-захисту від отаких Тихоходів в фейсбуці)))
Допомоги суспільства.

Тобто шукають вирішення питань, проблем не в Законі, а в понятіях...
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 17 жов, 2024 13:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 13:40

Справедливість там, де дотримуються правила "як всі, то всі!

  sashaqbl написав:
  Успіх написав:Дякую!
Та швидше це відпустка перетікаюча у дембель!

Це якось неправильно. Заварив кашу в 19, активно підтримуючи клоуна, а тепер хоч в СЗЧ свалити...

Все правильно!
Все по-чесному!

Хоча б тому, що я відслужив вірою/правдою 32місяці!
І я вже НЕ хочу залишати "на призволяще" двох дітей і хвору дружину без своєї опіки, без свого догляду!


Тепер черга для інших повоювати хоча б тих самих 32місяці!


п.с.
А НЕ правильно - це тримати й далі втомлених/виснажених коней, які вже виорали 100500 гектарів поля!
Тепер настав час/настала черга набирати і орати новими/відпочившими жеребцями! :wink:

Як всі, то всі!©
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 17 жов, 2024 13:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 13:41

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:ак Казахстан или Узбекистан живут до сих пор?

Тобто всі на кого напала Росія - винні самі?

Неверно.
В нападении всегда виноват агрессор.
И не всегда даже самая разумная и правильная политика позволяет спастись от агрессии.
Но зато неразумная и неправильная политика увеличивает её вероятность.
Тут уже не помню кто советовал обратить внимание на то, кому принадлежат многие крупные предприятия в Казахстане. Возможно, будь у нас больше присутствие крупных западных (и китайских?) капиталов, вероятность войны была бы значительно ниже. Кто мешал, например, сдать в концессию или хотя бы продать часть акций нашей трубы? А сейчас я сходу могу назвать разве что Лакшми Миттал.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 13:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

detroytred написав:
  flyman написав:Васал мого васала не мій васал. Тому проходящій мімо проходить далі

Це по понятіях зараз так.
В законі не так.

А потім всл шукають підтримки-захисту від отаких Тихоходів в фейсбуці)))
Допомоги суспільства.

Тобто шукають вирішення питань, проблем не в Законі, а в понятіях...
З тим тіхаходом взагалі незрозуміло, чого його не пристрелили як стороннього на режимному об'єкті в воєнний час, підстав можна море знайти
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 13:46

  sashaqbl написав:
  Успіх написав:Дякую!
Та швидше це відпустка перетікаюча у дембель!

Це якось неправильно. Заварив кашу в 19, активно підтримуючи клоуна, а тепер хоч в СЗЧ свалити...

Це ви якось неправильно.
Кашу заварили гораздо раньше и точно не Успіх. И он честно отрабатывает свои обязанности перед страной - 2,5 года на фронте это не шутки (кстати, у вас, если не ошибаюсь, меньше).
После 19 каша только настоялась.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 13:46

  ЛАД написав:Тут уже не помню кто советовал обратить внимание на то, кому принадлежат многие крупные предприятия в Казахстане.

Я один такий... про це наголошую вже роки.
Що краще сплатити "партнерам" активами країни, ніж героїчно самим захищати "своє".
Але рішення приймають можновладці.
Для яких "своє" є дійсно своєю кормушкою...
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 13:49

  Faceless написав:З тим тіхаходом взагалі незрозуміло, чого його не пристрелили як стороннього на режимному об'єкті в воєнний час, підстав можна море знайти

Тому що пристрелити-режимнийоб'єкт це по закону, а служать по понятіях...
Власне про це і була мова.
В отих 10 хв.

Активісти-герої дійсно Герої, але ... по понятіях...

Понятія ж штука така. Може бути і позитивними, і негативними.
Але ключове -- вони ну дуже гнучкі)) і різні.
Хто які хоче... Головне продавити.

Тихоходи продавили свої...
Бо за спиною командувач... (Іншої причини чому він там банкує не може бути).
Отже отой тихоход не вперше туди і не тільки завітав. І здивувався раптовому спротиву.

Корінець всього у питанні -- чому командувач СВ керує, діє через (або за допомогою) отаких тихоходів? Тобто по понятіям.
Ну нехай м'якше: або, як мінімум, чому тихоходів нав'язали командувачу СВ?
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 17 жов, 2024 14:01, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 13:55

Киев выдвинул Азербайджану и Словакии условие продолжения поставок газа в Евросоюз через свою территорию - Баку и Братислава должны договориться с Москвой о недопустимости обстрелов объектов газотранспортной системы Украины.
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