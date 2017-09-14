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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 17 жов, 2024 13:59
detroytred написав: ЛАД написав:
Тут уже не помню кто советовал обратить внимание на то, кому принадлежат многие крупные предприятия в Казахстане.
Я один такий... про це наголошую вже роки.
Що краще сплатити "партнерам" активами країни, ніж героїчно самим захищати "своє".
Але рішення приймають можновладці.
Для яких "своє" є дійсно своєю кормушкою...
Верно. Им краще порезать завод и сдать на металлолом - какой-никакой, а заработок, да и вполне приличный, на заводе металла много, чем отдать этот завод кому-то - государству-то прибыль будет, но собственный карман останется пустым.
Самое интересное, что в итоге всё равно расплатимся "активами країни", а не тех "можновладців" - они останутся при своих наворованных.
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Додано: Чет 17 жов, 2024 14:04
ЛАД написав: detroytred написав: ЛАД написав:
Тут уже не помню кто советовал обратить внимание на то, кому принадлежат многие крупные предприятия в Казахстане.
Я один такий... про це наголошую вже роки.
Що краще сплатити "партнерам" активами країни, ніж героїчно самим захищати "своє".
Але рішення приймають можновладці.
Для яких "своє" є дійсно своєю кормушкою...
Верно. Им краще порезать завод и сдать на металлолом - какой-никакой, а заработок, да и вполне приличный, на заводе металла много, чем отдать этот завод кому-то - государству-то прибыль будет, но собственный карман останется пустым.
Самое интересное, что в итоге всё равно расплатимся "активами країни", а не тех "можновладців" - они останутся при своих наворованных.
Як самий яскравий приклад -- ГТС.
Коли вона оцінювалася ще в хуліарди, її треба було навіть не за гривню віддати партнерам, а ще й доплатити їм, щоб узяли.
І не було б Потоків...
І війни...
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Додано: Чет 17 жов, 2024 14:06
ЛАД написав: sashaqbl написав: Успіх написав:
Дякую!
Та швидше це відпустка перетікаюча у дембель!
Це якось неправильно. Заварив кашу в 19, активно підтримуючи клоуна, а тепер хоч в СЗЧ свалити...
Це ви якось неправильно.
Кашу заварили гораздо раньше и точно не Успіх
. И он честно отрабатывает свои обязанности перед страной - 2,5 года на фронте это не шутки
(кстати, у вас, если не ошибаюсь, меньше
).
После 19 каша только настоялась.
Саме так!
+100500👍👍👍
Ще й останніми місяцями пару раз доводилось копати для піхоти за 1,5км від окопів орків!
Де тебе дрони можуть засікти на раз-два!
А шанси попасти на ворожу епіфішку-камікадзе, або зі скидом?
А шанси попасти на дрг?
А шанси попасти на прорив орків?
Так що я, якщо щось/комусь був винен - то за 32місяці на фронті(90% часу - в зоні БД), то я сплатив сповна!!!
Наднормово!
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Додано: Чет 17 жов, 2024 14:32
Xenon написав:
Киев выдвинул Азербайджану и Словакии условие продолжения поставок газа в Евросоюз через свою территорию - Баку и Братислава должны договориться с Москвой о недопустимости обстрелов объектов газотранспортной системы Украины.
ультиматуми наліво і направо посилає, це вам не "дякула"
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Додано: Чет 17 жов, 2024 14:34
Успіх написав: sashaqbl написав: Успіх написав:
Дякую!
Та швидше це відпустка перетікаюча у дембель!
Це якось неправильно. Заварив кашу в 19, активно підтримуючи клоуна, а тепер хоч в СЗЧ свалити...
Все правильно!
Все по-чесному!
Хоча б тому, що я відслужив вірою/правдою 32місяці!
І я вже НЕ хочу залишати "на призволяще" двох дітей і хвору дружину без своєї опіки, без свого догляду!
Тепер черга для інших повоювати хоча б тих самих 32місяці!
п.с.
А НЕ правильно - це тримати й далі втомлених/виснажених коней, які вже виорали 100500 гектарів поля!
Тепер настав час/настала черга набирати і орати новими/відпочившими жеребцями!
Як всі, то всі!©
жінка з групою інвалідності наразі виглядає на вагу золота
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Додано: Чет 17 жов, 2024 14:41
ЛАД написав:
Насчёт Чонгара и Перекопа - недоказанные обвинения. Кто-то сказал и в результате многократного повторения сегодня рассматривается как общеизвестный факт. Известный метод.
Всё остальное - ваши необоснованные предположения
.
В сенсі не доведено? Декілька зрадників у СБУ і приїхали. Пройти маршем більш ніж 80 км за день це як? Є накази хто й які давав перед самим 24.02, так і зразу після. Вся історія починається з Кварталу 95, він жеш лейтенант Баканов, якого призначиЛИ
на посаду заступника голови СБУ, а потім і на голову замахнулись.
Далі деталі і документи по обороні, які були передані ворогу.
Спитаєте апричьом там Баканов? Скажете ничегонедоказано? Все доведено, всі документи не спалили, не всі люди виявились зрадниками. Саме Баканов призначив Кулініча на посаду, хто призначив лейтенанта Баканова ви вже знаєте.
Не то шо розмінування, а тупо НЕ мінування шляхів перед вторгненням, коли знали за вторгнення, відвели частини від кордону, тупо мости через канали НЕ підірвали, договорняки з москалями, хай ЗЕ розповість шо ніхто нізащо не домовлявся, хоть паржом.
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