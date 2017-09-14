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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 17 жов, 2024 13:59
detroytred написав: ЛАД написав:
Тут уже не помню кто советовал обратить внимание на то, кому принадлежат многие крупные предприятия в Казахстане.
Я один такий... про це наголошую вже роки.
Що краще сплатити "партнерам" активами країни, ніж героїчно самим захищати "своє".
Але рішення приймають можновладці.
Для яких "своє" є дійсно своєю кормушкою...
Верно. Им краще порезать завод и сдать на металлолом - какой-никакой, а заработок, да и вполне приличный, на заводе металла много, чем отдать этот завод кому-то - государству-то прибыль будет, но собственный карман останется пустым.
Самое интересное, что в итоге всё равно расплатимся "активами країни", а не тех "можновладців" - они останутся при своих наворованных.
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Додано: Чет 17 жов, 2024 14:04
ЛАД написав: detroytred написав: ЛАД написав:
Тут уже не помню кто советовал обратить внимание на то, кому принадлежат многие крупные предприятия в Казахстане.
Я один такий... про це наголошую вже роки.
Що краще сплатити "партнерам" активами країни, ніж героїчно самим захищати "своє".
Але рішення приймають можновладці.
Для яких "своє" є дійсно своєю кормушкою...
Верно. Им краще порезать завод и сдать на металлолом - какой-никакой, а заработок, да и вполне приличный, на заводе металла много, чем отдать этот завод кому-то - государству-то прибыль будет, но собственный карман останется пустым.
Самое интересное, что в итоге всё равно расплатимся "активами країни", а не тех "можновладців" - они останутся при своих наворованных.
Як самий яскравий приклад -- ГТС.
Коли вона оцінювалася ще в хуліарди, її треба було навіть не за гривню віддати партнерам, а ще й доплатити їм, щоб узяли.
І не було б Потоків...
І війни...
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Додано: Чет 17 жов, 2024 14:06
ЛАД написав: sashaqbl написав: Успіх написав:
Дякую!
Та швидше це відпустка перетікаюча у дембель!
Це якось неправильно. Заварив кашу в 19, активно підтримуючи клоуна, а тепер хоч в СЗЧ свалити...
Це ви якось неправильно.
Кашу заварили гораздо раньше и точно не Успіх
. И он честно отрабатывает свои обязанности перед страной - 2,5 года на фронте это не шутки
(кстати, у вас, если не ошибаюсь, меньше
).
После 19 каша только настоялась.
Саме так!
+100500👍👍👍
Ще й останніми місяцями пару раз доводилось копати для піхоти за 1,5км від окопів орків!
Де тебе дрони можуть засікти на раз-два!
А шанси попасти на ворожу епіфішку-камікадзе, або зі скидом?
А шанси попасти на дрг?
А шанси попасти на прорив орків?
Так що я, якщо щось/комусь був винен - то за 32місяці на фронті(90% часу - в зоні БД), то я сплатив сповна!!!
Наднормово!
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Додано: Чет 17 жов, 2024 14:32
Xenon написав:
Киев выдвинул Азербайджану и Словакии условие продолжения поставок газа в Евросоюз через свою территорию - Баку и Братислава должны договориться с Москвой о недопустимости обстрелов объектов газотранспортной системы Украины.
ультиматуми наліво і направо посилає, це вам не "дякула"
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Додано: Чет 17 жов, 2024 14:34
Успіх написав: sashaqbl написав: Успіх написав:
Дякую!
Та швидше це відпустка перетікаюча у дембель!
Це якось неправильно. Заварив кашу в 19, активно підтримуючи клоуна, а тепер хоч в СЗЧ свалити...
Все правильно!
Все по-чесному!
Хоча б тому, що я відслужив вірою/правдою 32місяці!
І я вже НЕ хочу залишати "на призволяще" двох дітей і хвору дружину без своєї опіки, без свого догляду!
Тепер черга для інших повоювати хоча б тих самих 32місяці!
п.с.
А НЕ правильно - це тримати й далі втомлених/виснажених коней, які вже виорали 100500 гектарів поля!
Тепер настав час/настала черга набирати і орати новими/відпочившими жеребцями!
Як всі, то всі!©
жінка з групою інвалідності наразі виглядає на вагу золота
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Додано: Чет 17 жов, 2024 14:41
ЛАД написав:
Насчёт Чонгара и Перекопа - недоказанные обвинения. Кто-то сказал и в результате многократного повторения сегодня рассматривается как общеизвестный факт. Известный метод.
Всё остальное - ваши необоснованные предположения
.
В сенсі не доведено? Декілька зрадників у СБУ і приїхали. Пройти маршем більш ніж 80 км за день це як? Є накази хто й які давав перед самим 24.02, так і зразу після. Вся історія починається з Кварталу 95, він жеш лейтенант Баканов, якого призначиЛИ
на посаду заступника голови СБУ, а потім і на голову замахнулись.
Далі деталі і документи по обороні, які були передані ворогу.
Спитаєте апричьом там Баканов? Скажете ничегонедоказано? Все доведено, всі документи не спалили, не всі люди виявились зрадниками. Саме Баканов призначив Кулініча на посаду, хто призначив лейтенанта Баканова ви вже знаєте.
Не то шо розмінування, а тупо НЕ мінування шляхів перед вторгненням, коли знали за вторгнення, відвели частини від кордону, тупо мости через канали НЕ підірвали, договорняки з москалями, хай ЗЕ розповість шо ніхто нізащо не домовлявся, хоть паржом.
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Додано: Чет 17 жов, 2024 14:47
Faceless написав:
З тим тіхаходом взагалі незрозуміло, чого його не пристрелили як стороннього на режимному об'єкті в воєнний час, підстав можна море знайти
Мар"яна Безугла:Днями в мережі з'явилося відео від одного з підрозділів ЗСУ, яке містило аудіозапис із лайкою від Олександра Дмитрієва, відомого за прізвиськом "Тихоход". У відео йшлося про те, що він представляється радником командувача сухопутних військ і, будучи цивільною особою, віддає накази на переміщення. Це звернення набуло поширення, почали з'являтися нові деталі.
Ситуація з Дмитрієвим "Тихоходом" є набагато складнішою. Його зв'язки з генеральською фракцією сухопутних військ, або, як її ще можна назвати в дусі чикагських розбірок, "сім'єю", досить широкі. Окрім цього, він є помічником народного депутата Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Федієнка, який замішаний у низці лобістських і корупційних схем, пов'язаних із питаннями кіберпростору та зв'язку. Федієнко використовує створений собі підкомітет в Комітеті нацбезпеки як інструмент адміністративного впливу для просування власних інтересів.
Історія Дмитрієва "Тихохода" в Міноборони та ЗСУ починається зі знайомства з колишнім міністром оборони Резніковим, який захоплювався VIP-перегонами, а Дмитрієв обслуговував машини. Отже, на одному з таких VIP-перегонів Дмитрієв знайомиться з Резніковим, який згодом допомагає йому потрапити до Міністерства оборони. Далі Олександр проникає до однієї з найвпливовіших фракцій ЗСУ — сухопутних військ. Він знайомиться з Сирським і стає його радником вірогідно за сприяння ще одного цікавого персонажа — Сергія Тарути. Колишній олігарх, який долучився до здачі Донецької області в 2014 році, зараз обіймає посаду депутата ВРУ за квотою "Батьківщини" і є давнім другом теперішнього Головнокомандувача ЗСУ. Їхня дружба виглядає більше як зв'язок "смотрящого" і підопічного, викликаючи багато запитань. Водночас це відкриває можливість і для лобіювання таких персонажів, як "Тихоход".
Далі Дмитрієв організовує ТОВ і надає Сирському експериментальну програму візуалізації дронів "Очі", яка базується в платному хмарному сховищі Microsoft Azure. Це робить їх та власників програми розпорядниками даних. Програма перебуває у приватній власності й на момент запровадження не мала шифрування. Низький рівень захисту призвів до численних витоків інформації на російську сторону, також був зафіксований щонайменше один випадок зламу програми росіянами.
Паралельно Дмитрієв активно протидіє будь-яким програмним рішенням, які можуть скласти конкуренцію його продукту. У цьому йому допомагає штабіст Купрій, а також сам командувач сухопутних військ Сирський. Навіть державний багатокомпонентний проєкт із ситуаційної обізнаності DELTA зазнає перешкод. Коли в системі DELTA зʼявляється модуль візуалізації дронів "ВЕЖА", розпочинається боротьба на знищення проєкту.
Коли Сирський стає Головнокомандувачем ЗСУ, "Тихоход" сприймає це як свій зоряний час. Вже в перші тижні його командування до військ надходить бойове розпорядження за підписом Сирського про заборону використання DELTA. Пам'ятаю той вечір: щойно я отримала цю інформацію, одразу зв'язалася із Головкомом ЗСУ. Ми тоді ще спілкувалися і припинили лише на питанні Содоля. Олександр Станіславович виглядав здивованим і запевнив, що все скасує, що й сталося. Він також зазначив, що "Тихоход" більше не відвідуватиме його кабінет. Але як Головнокомандувач ЗСУ підписує документи, якщо не бачить, що підписує?
Пройшло ще трохи часу, мої прямі контакти з Сирським скандально припинилися. Тут я бачу на одному з пафосних фото, покликаних показати, як Головком ЗСУ полюбляє сучасні технології, "Тихохода". Формально Дмитрієв залишився радником командувача сухопутних військ, але до військ продовжують надходити дивні бойові розпорядження за підписом Головнокомандувача ЗСУ, які вимагають використання тільки програми «Очі» і забороняють інші системи. На сайті Головкома час від часу зʼявляються відео з логотипом «Очі», які записувалися без використання даної програми. Паралельно програму було офіційно прийнято до ЗСУ з порушенням усіх правил і без КСЗІ. Програма залишається в приватній власності та отримує непрозоре фінансування без можливості перевірити, хто має доступ до даних у хмарних сховищах.
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Додано: Чет 17 жов, 2024 14:47
‼Ядерна зброя або НАТО
У розмові з Дональдом Трампом я сказав: або в України буде ядерна зброя, або Північноатлантичний альянс
«Хто з ядерних держав постраждав? Ніхто, крім України... Хто віддав ядерну зброю? Усі? Ні. Тільки Україна... Хто сьогодні воює? Україна» — сказав Зеленський у розмові з Дональдом Трампом.
в ответ Трамп испуганно поджал хвостик
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Додано: Чет 17 жов, 2024 14:49
flyman написав:
жінка з групою інвалідності наразі виглядає на вагу золота
Думаєш - можуть вкрасти моє золотко?
От тому треба було вже давно-давним їхати додому і берегти своє золото!
А то я не тільки ризикував життям і здоров'ям на фронті, а ще й ризикував втратити своє золото, під назвою СІМ'Я!
А то знаю 100500 випадків, що за 32місяці - багатьох покинули дружини... - багато хто просходились/порозводились...
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