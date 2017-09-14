Додано: Чет 17 жов, 2024 14:47

Faceless написав: З тим тіхаходом взагалі незрозуміло, чого його не пристрелили як стороннього на режимному об'єкті в воєнний час, підстав можна море знайти З тим тіхаходом взагалі незрозуміло, чого його не пристрелили як стороннього на режимному об'єкті в воєнний час, підстав можна море знайти

Мар"яна Безугла:Днями в мережі з'явилося відео від одного з підрозділів ЗСУ, яке містило аудіозапис із лайкою від Олександра Дмитрієва, відомого за прізвиськом "Тихоход". У відео йшлося про те, що він представляється радником командувача сухопутних військ і, будучи цивільною особою, віддає накази на переміщення. Це звернення набуло поширення, почали з'являтися нові деталі.Ситуація з Дмитрієвим "Тихоходом" є набагато складнішою. Його зв'язки з генеральською фракцією сухопутних військ, або, як її ще можна назвати в дусі чикагських розбірок, "сім'єю", досить широкі. Окрім цього, він є помічником народного депутата Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Федієнка, який замішаний у низці лобістських і корупційних схем, пов'язаних із питаннями кіберпростору та зв'язку. Федієнко використовує створений собі підкомітет в Комітеті нацбезпеки як інструмент адміністративного впливу для просування власних інтересів.Історія Дмитрієва "Тихохода" в Міноборони та ЗСУ починається зі знайомства з колишнім міністром оборони Резніковим, який захоплювався VIP-перегонами, а Дмитрієв обслуговував машини. Отже, на одному з таких VIP-перегонів Дмитрієв знайомиться з Резніковим, який згодом допомагає йому потрапити до Міністерства оборони. Далі Олександр проникає до однієї з найвпливовіших фракцій ЗСУ — сухопутних військ. Він знайомиться з Сирським і стає його радником вірогідно за сприяння ще одного цікавого персонажа — Сергія Тарути. Колишній олігарх, який долучився до здачі Донецької області в 2014 році, зараз обіймає посаду депутата ВРУ за квотою "Батьківщини" і є давнім другом теперішнього Головнокомандувача ЗСУ. Їхня дружба виглядає більше як зв'язок "смотрящого" і підопічного, викликаючи багато запитань. Водночас це відкриває можливість і для лобіювання таких персонажів, як "Тихоход".Далі Дмитрієв організовує ТОВ і надає Сирському експериментальну програму візуалізації дронів "Очі", яка базується в платному хмарному сховищі Microsoft Azure. Це робить їх та власників програми розпорядниками даних. Програма перебуває у приватній власності й на момент запровадження не мала шифрування. Низький рівень захисту призвів до численних витоків інформації на російську сторону, також був зафіксований щонайменше один випадок зламу програми росіянами.Паралельно Дмитрієв активно протидіє будь-яким програмним рішенням, які можуть скласти конкуренцію його продукту. У цьому йому допомагає штабіст Купрій, а також сам командувач сухопутних військ Сирський. Навіть державний багатокомпонентний проєкт із ситуаційної обізнаності DELTA зазнає перешкод. Коли в системі DELTA зʼявляється модуль візуалізації дронів "ВЕЖА", розпочинається боротьба на знищення проєкту.Коли Сирський стає Головнокомандувачем ЗСУ, "Тихоход" сприймає це як свій зоряний час. Вже в перші тижні його командування до військ надходить бойове розпорядження за підписом Сирського про заборону використання DELTA. Пам'ятаю той вечір: щойно я отримала цю інформацію, одразу зв'язалася із Головкомом ЗСУ. Ми тоді ще спілкувалися і припинили лише на питанні Содоля. Олександр Станіславович виглядав здивованим і запевнив, що все скасує, що й сталося. Він також зазначив, що "Тихоход" більше не відвідуватиме його кабінет. Але як Головнокомандувач ЗСУ підписує документи, якщо не бачить, що підписує?Пройшло ще трохи часу, мої прямі контакти з Сирським скандально припинилися. Тут я бачу на одному з пафосних фото, покликаних показати, як Головком ЗСУ полюбляє сучасні технології, "Тихохода". Формально Дмитрієв залишився радником командувача сухопутних військ, але до військ продовжують надходити дивні бойові розпорядження за підписом Головнокомандувача ЗСУ, які вимагають використання тільки програми «Очі» і забороняють інші системи. На сайті Головкома час від часу зʼявляються відео з логотипом «Очі», які записувалися без використання даної програми. Паралельно програму було офіційно прийнято до ЗСУ з порушенням усіх правил і без КСЗІ. Програма залишається в приватній власності та отримує непрозоре фінансування без можливості перевірити, хто має доступ до даних у хмарних сховищах.