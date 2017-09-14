Франція впустила до себе шістьох російських солдатів, які дезертирували з армії. Після приїзду вони подали заяви на отримання притулку в цій країні, пише The Guardian.
Чоловіки прибули до Парижа окремими рейсами протягом останніх кількох місяців. Вони втекли з армії та потайки виїхали до Казахстану ще у 2022 і 2023 роках, розповіли в організації, яка допомагає російським солдатам-втікачам.
"Коли я приземлився у Франції, це був перший раз, коли я міг дихнути на повну. Я відчув спокій і свободу… найгірше було позаду", — розповів в інтерв’ю Guardian Олександр, колишній російський військовослужбовець-контрактник, який втік з фронту влітку 2023 року.
Успіх написав: А то знаю 100500 випадків, що за 32місяці - багатьох покинули дружини... - багато хто просходились/порозводились...
в Україні і без війни відсоток розлучень немалий був. Пан Успіх, ви скаржилися нещодавно на слова командира ,який викидає ваші рапорти. А що з електронними рапортами? Геть не функціонує система, чи просто поскиглити хтілося?
detroytred Согласен, с порядком выполнения нового приказа он частично напутал, хотя не знаю точно, современные уставы не читал, может, там и записали такую глупость. А, может, Арестович уже подзабыл уставы. Но многое понравилось и он прав. Например, это https://youtu.be/pQ2fa4u0FG8?t=1904 до 54 минуты (кроме ошибки, отмеченной вами). Видео с привязкой по времени почему-то не вставляется. Интересно в начале о заинтересованности в Украине - примерно с 13 по 17 мин. Посмотрел пока не всё. Недостаток программы - слишком длинная, даже на скорости 1,75. Есть достаточно много интересного, но можно было бы меньше воды.
Бетон написав:совсем скоро круг отсрочек сузится в маленькое очко. затем оно исчезнет. останутся только ваши хозяева присматривать над вами. совсем скоро - всех вас без исключения очистят в чистилище на передке. а будете бумажками размахивать перед балаклавой в автомате. это небольшая плата за 2019 год. поделом
І ти вкінець конців опинишся разом з друзями у арміі
А ти дэ опынышься?
А тобі яка різниця , тиж вже відслужив ..... бойові маєш ....
У розмові з Дональдом Трампом я сказав: або в України буде ядерна зброя, або Північноатлантичний альянс
«Хто з ядерних держав постраждав? Ніхто, крім України... Хто віддав ядерну зброю? Усі? Ні. Тільки Україна... Хто сьогодні воює? Україна» — сказав Зеленський у розмові з Дональдом Трампом.
в ответ Трамп испуганно поджал хвостик
Успіху на дорожку. Вангую. Фіксуйте! Якщо оберуть Трампа, то буде ядерна війна (див. С. Кінг "Мертва зона"), якщо Гарріс, то на землю впаде комета (див. А. Маккей "Не дивіться вгору"). І так і так буде Армагеддон, тому краще зустріти його в колі сім'ї, або на Щекавиці.
fler написав:На Херсонському напрямку пі дари зарили Кримський канал людськими хатами (ну а шо від терористів очікувати) і пригнали танки, щоб прориватися на правий берег.
У меня до вас декілька питань: 1. Це після того, як вони здриснули з Кринок до Каховки? 2. Наведіть приклад НП, де людська хата була "зарита у Кримський канал"? 3. Прориватися з лівого берега "Кримського каналу" на правий? 4. Шо ви курите?
Востаннє редагувалось Water в Чет 17 жов, 2024 15:37, всього редагувалось 1 раз.
У розмові з Дональдом Трампом я сказав: або в України буде ядерна зброя, або Північноатлантичний альянс
«Хто з ядерних держав постраждав? Ніхто, крім України... Хто віддав ядерну зброю? Усі? Ні. Тільки Україна... Хто сьогодні воює? Україна» — сказав Зеленський у розмові з Дональдом Трампом.
в ответ Трамп испуганно поджал хвостик
Успіху на дорожку. Вангую. Фіксуйте! Якщо оберуть Трампа, то буде ядерна війна (див. С. Кінг "Мертва зона"), якщо Гарріс, то на землю впаде комета (див. А. Маккей "Не дивіться вгору"). І так і так буде Армагеддон, тому краще зустріти його в колі сім'ї, або на Щекавиці.
А не легше свою ядерну зброю зробити? Технології всі є, свій уран є, АЕС є, ракетобудівництво є, науковці є, вчені є, інженери є.