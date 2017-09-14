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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 104761047710478104791048010481>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 73
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
31
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 14:56

Франція впустила до себе шістьох російських солдатів, які дезертирували з армії. Після приїзду вони подали заяви на отримання притулку в цій країні, пише The Guardian.

Чоловіки прибули до Парижа окремими рейсами протягом останніх кількох місяців. Вони втекли з армії та потайки виїхали до Казахстану ще у 2022 і 2023 роках, розповіли в організації, яка допомагає російським солдатам-втікачам.

"Коли я приземлився у Франції, це був перший раз, коли я міг дихнути на повну. Я відчув спокій і свободу… найгірше було позаду", — розповів в інтерв’ю Guardian Олександр, колишній російський військовослужбовець-контрактник, який втік з фронту влітку 2023 року.
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 14:57

  Успіх написав:
А то знаю 100500 випадків, що за 32місяці - багатьох покинули дружини... - багато хто просходились/порозводились...

в Україні і без війни відсоток розлучень немалий був.
Пан Успіх, ви скаржилися нещодавно на слова командира ,який викидає ваші рапорти. А що з електронними рапортами? Геть не функціонує система, чи просто поскиглити хтілося?
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 15:14

detroytred
Согласен, с порядком выполнения нового приказа он частично напутал, хотя не знаю точно, современные уставы не читал, может, там и записали такую глупость. А, может, Арестович уже подзабыл уставы.
Но многое понравилось и он прав. Например, это https://youtu.be/pQ2fa4u0FG8?t=1904 до 54 минуты (кроме ошибки, отмеченной вами). Видео с привязкой по времени почему-то не вставляется.
Интересно в начале о заинтересованности в Украине - примерно с 13 по 17 мин.
Посмотрел пока не всё. Недостаток программы - слишком длинная, даже на скорости 1,75. Есть достаточно много интересного, но можно было бы меньше воды.
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 15:15

  барабашов написав:
  холява написав:
  Бетон написав:совсем скоро круг отсрочек сузится в маленькое очко.
затем оно исчезнет. останутся только ваши хозяева присматривать над вами.
совсем скоро - всех вас без исключения очистят в чистилище на передке.
а будете бумажками размахивать перед балаклавой в автомате.
это небольшая плата за 2019 год. поделом


І ти вкінець конців опинишся разом з друзями у арміі

А ти дэ опынышься?


А тобі яка різниця , тиж вже відслужив ..... бойові маєш ....
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 15:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:От тому треба було вже давно-давним їхати додому і берегти своє золото!

За майже три роки служби вже можна було зрозуміти, що армія така система, де вхід копійка, а вихід гривня.
То треба було не жлобитись на цю гривню, і вже давно доглядав би свою золоту кицю...
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 15:20

Вісті з полів

На Херсонському напрямку пі дари зарили Кримський канал людськими хатами (ну а шо від терористів очікувати) і пригнали танки, щоб прориватися на правий берег.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 15:28

  Wirująświatła написав:
‼Ядерна зброя або НАТО

У розмові з Дональдом Трампом я сказав: або в України буде ядерна зброя, або Північноатлантичний альянс

«‎Хто з ядерних держав постраждав? Ніхто, крім України... Хто віддав ядерну зброю? Усі? Ні. Тільки Україна... Хто сьогодні воює? Україна» — сказав Зеленський у розмові з Дональдом Трампом.

в ответ Трамп испуганно поджал хвостик


Успіху на дорожку. Вангую. Фіксуйте!
Якщо оберуть Трампа, то буде ядерна війна (див. С. Кінг "Мертва зона"), якщо Гарріс, то на землю впаде комета (див. А. Маккей "Не дивіться вгору"). І так і так буде Армагеддон, тому краще зустріти його в колі сім'ї, або на Щекавиці.
:mrgreen:
Mimohod
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 15:35

  fler написав:На Херсонському напрямку пі дари зарили Кримський канал людськими хатами (ну а шо від терористів очікувати) і пригнали танки, щоб прориватися на правий берег.

У меня до вас декілька питань:
1. Це після того, як вони здриснули з Кринок до Каховки?
2. Наведіть приклад НП, де людська хата була "зарита у Кримський канал"?
3. Прориватися з лівого берега "Кримського каналу" на правий?
4. Шо ви курите?
Востаннє редагувалось Water в Чет 17 жов, 2024 15:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 15:36

  Mimohod написав:
  Wirująświatła написав:
‼Ядерна зброя або НАТО

У розмові з Дональдом Трампом я сказав: або в України буде ядерна зброя, або Північноатлантичний альянс

«‎Хто з ядерних держав постраждав? Ніхто, крім України... Хто віддав ядерну зброю? Усі? Ні. Тільки Україна... Хто сьогодні воює? Україна» — сказав Зеленський у розмові з Дональдом Трампом.

в ответ Трамп испуганно поджал хвостик


Успіху на дорожку. Вангую. Фіксуйте!
Якщо оберуть Трампа, то буде ядерна війна (див. С. Кінг "Мертва зона"), якщо Гарріс, то на землю впаде комета (див. А. Маккей "Не дивіться вгору"). І так і так буде Армагеддон, тому краще зустріти його в колі сім'ї, або на Щекавиці.
:mrgreen:

А не легше свою ядерну зброю зробити? Технології всі є, свій уран є, АЕС є, ракетобудівництво є, науковці є, вчені є, інженери є.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 15:36

отакої!

❗️Вийти із затяжної війни є майже неможливим завданням для України, – Залужний.

«Війна переходить в нову стадію, статичну та виснажливу. Це дозволить рф відновити військову міць».

https://kyivindependent.com/zaluzhnyi-protracted-war/
Xenon
 
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