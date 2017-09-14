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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1047710478104791048010481>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 73
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
31
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 15:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

СБУ затримала топчиновника “Укренерго”, який зливав інформацію і вихваляв РФ

Служба безпеки України затримала посадовця національної компанії “Укренерго”, який виправдовував воєнні злочини росіян і заперечував державність України. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Слідством було встановлено, що один із керівників підрозділу держпідприємства, який відповідав за охорону стратегічно важливих об’єктів об’єднаної енергосистеми України, виправдовував збройну агресію РФ та вихваляв її учасників.

Крім того, під час телефонних дзвінків своїм приятелям фігурант “зливав” їм інформацію щодо наслідків ракетно-дринових ударів по українських енергооб’єктах.



Під час проведених обшуків у нього виявили листування зі схвальними відгуками про кремлівський режим і символіку радянських часів комуністичного режиму колишнього СРСР.

Наразі фігуранта заарештовано. Йому повідомлено про підозру у виправданні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників.

За інформацією УП, йдеться про Олега Грибенка. Згідно з поданими ним деклараціями, він обіймав посаду начальника центру фізичного захисту та охорони об’єктів Департаменту економічної безпеки “Укренерго”.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 15:44

  Water написав:
  ЛАД написав:Насчёт Чонгара и Перекопа - недоказанные обвинения. Кто-то сказал и в результате многократного повторения сегодня рассматривается как общеизвестный факт. Известный метод.
Всё остальное - ваши необоснованные предположения.

В сенсі не доведено?
............

Простите, на аргументацию без ссылок отвечать не буду.
Меня здесь некоторые обвиняют в "искажении" и "подтасовках" даже, когда я даю ссылки на источник. Рассказывают, что это "русскоязычный источник" (даже когда это ВВС) или ещё что-то. Потом, правда, оказывается, что в нерусскоязычных то же самое, но никто не признаёт ошибку.
Но перелопачивать интернет в поисках опровержения или подтверждения ваших аргументов заниматься не буду. Я вам привёл пример, что суд по малайзийскому Боингу занял 8 лет. Более простые вопросы решаются быстрее, но тоже не за один месяц или даже год. Если вам достаточно публикации в СМИ с мнением какого-то человека, то мне этого недостаточно.
Такое уже проходили в 1937. да и ещё бывало. Когда после публикации в СМИ с обвинениями даже весьма уважаемых людей было достаточно для "всенародного осуждения". Хотите повторения?
Уже писал - вызывает сильное удивление, когда люди, на словах резко и непримиримо осуждающие "совок", призывают и сами применяют те же методы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 15:47

  BIGor написав:............
А не легше свою ядерну зброю зробити? Технології всі є, свій уран є, АЕС є, ракетобудівництво є, науковці є, вчені є, інженери є.

Ви вже зробили?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 15:47

  Xenon написав:отакої!

❗️Вийти із затяжної війни є майже неможливим завданням для України, – Залужний.

«Війна переходить в нову стадію, статичну та виснажливу. Це дозволить рф відновити військову міць».

https://kyivindependent.com/zaluzhnyi-protracted-war/

Те,що пишуть тут більшість. Їх тут ще називають всепропалтщиками та зрадниками.
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 15:49

  ЛАД написав:
  BIGor написав:............
А не легше свою ядерну зброю зробити? Технології всі є, свій уран є, АЕС є, ракетобудівництво є, науковці є, вчені є, інженери є.

Ви вже зробили?

Да куда нам до, например, Пакистана. У нас всего навсего южмаш сатану разработал. Нееееее. Это нереально
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 15:49

  Water написав:
  fler написав:На Херсонському напрямку пі дари зарили Кримський канал людськими хатами (ну а шо від терористів очікувати) і пригнали танки, щоб прориватися на правий берег.

У меня до вас декілька питань:
1. Це після того, як вони здриснули з Кринок до Каховки?

То коли було? ЛБЗ рухається щодня чи для вас це новина? Water, досить вмикати дурня.

  Water написав:2. Наведіть приклад НП, де людська хата була "зарита у Кримський канал"?

Питайте військових самі.

  Water написав:3. Прориватися з лівого берега "Кримського каналу" на правий?
4. Шо ви курите?

Питання №4 до вас (через питання №3).
fler
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 15:51

  ЛАД написав:
  Water написав:
  ЛАД написав:Насчёт Чонгара и Перекопа - недоказанные обвинения. Кто-то сказал и в результате многократного повторения сегодня рассматривается как общеизвестный факт. Известный метод.
Всё остальное - ваши необоснованные предположения.

В сенсі не доведено?
............

Простите, на аргументацию без ссылок отвечать не буду.
Но перелопачивать интернет в поисках опровержения или подтверждения ваших аргументов заниматься не буду.

А вам воно для чого? Там потрібно буде за державну зраду притягти увесь Квартал, а воно не на часі.
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 15:55

  Бетон написав:
  Xenon написав:отакої!

❗️Вийти із затяжної війни є майже неможливим завданням для України, – Залужний.
«Війна переходить в нову стадію, статичну та виснажливу. Це дозволить рф відновити військову міць».
https://kyivindependent.com/zaluzhnyi-protracted-war/

Те,що пишуть тут більшість. Їх тут ще називають всепропалтщиками та зрадниками.

Так це ж був топ-козир яструбів - жодних РПВ бо тоді росія відновить свою міць.
А що пропонує головний лондонський непридатний?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 15:57

  jump написав:Тетяна Крупа оформила інвалідність усьому керівництву прокуратури Хмельницької області
50 прокурорів отримали з грошей Пенсійного фонду понад 54 млн грн :lol:
https://zaxid.net/tetyana_krupa_oformil ... i_n1595806
Керівниця МСЕК Хмельницької області Тетяна Крупа у 2020 році стала депутаткою Хмельницької облради від партії «Слуга народу». Після цього її син Олександр Крупа отримав посаду голови Пенсійного фонду в області. Додамо, що Олексій Олійник також став головним прокурором області у 2020 році.

потужна праця успішних зелебобів :lol:


я бы сказал по другому - и кого бежать на фронт защищать? вот этих?
и что самое главное - что то мне подсказывает что новостью все и ограничется.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 15:59

  tester7336 написав:СБУ затримала топчиновника “Укренерго”, який зливав інформацію і вихваляв РФ

Служба безпеки України затримала посадовця національної компанії “Укренерго”, який виправдовував воєнні злочини росіян і заперечував державність України. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Слідством було встановлено, що один із керівників підрозділу держпідприємства, який відповідав за охорону стратегічно важливих об’єктів об’єднаної енергосистеми України, виправдовував збройну агресію РФ та вихваляв її учасників.

Крім того, під час телефонних дзвінків своїм приятелям фігурант “зливав” їм інформацію щодо наслідків ракетно-дринових ударів по українських енергооб’єктах.

Під час проведених обшуків у нього у нього виявили листування зі схвальними відгуками про кремлівський режим і символіку радянських часів комуністичного режиму колишнього СРСР.

Наразі фігуранта заарештовано. Йому повідомлено про підозру у виправданні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників.

За інформацією УП, йдеться про Олега Грибенка. Згідно з поданими ним деклараціями, він обіймав посаду начальника центру фізичного захисту та охорони об’єктів Департаменту економічної безпеки “Укренерго”.

Все це гарно.
Але більш цікаво, чи він доброчесно виконував свої обов'язки по охороні стратегічно важливих об’єктів об’єднаної енергосистеми України і чи не зливав секретну інформації ворогу, ніж те, що у нього "Все це гарно.
Але більш цікаво, чи він доброчесно виконував свої обов'язки по охороні стратегічно важливих об’єктів об’єднаної енергосистеми України і чи не зливав секретну інформації ворогу, ніж те, що у нього "виявили листування зі схвальними відгуками про кремлівський режим і символіку радянських часів комуністичного режиму колишнього СРСР".
Чи те, що "під час телефонних дзвінків своїм приятелям фігурант “зливав” їм інформацію щодо наслідків ракетно-дринових ударів по українських енергооб’єктах". Чи ви (або будь-хто) не розповідаєте своїм приятелям куди прилетіло, коли ви про це знаєте?
Якщо це не "приятелі з РФ", то нічого злочинного, так роблять дуже багато людей після обстрілів.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 17 жов, 2024 16:02, всього редагувалось 1 раз.
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