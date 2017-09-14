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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10478104791048010481>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 73
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
31
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 16:00

  fler написав:
  Water написав:
  fler написав:На Херсонському напрямку пі дари зарили Кримський канал людськими хатами (ну а шо від терористів очікувати) і пригнали танки, щоб прориватися на правий берег.

У меня до вас декілька питань:
1. Це після того, як вони здриснули з Кринок до Каховки?

То коли було? ЛБЗ рухається щодня чи для вас це новина? Water, досить вмикати дурня.

Відповім вашою же фразою: fler, не потрібно строіть з себе дєвачку.
Ніхто до Каховки не здрискував "Питайте військових самі", ніякої ЛБЗ біля Каховки ніколи не було.

  Water написав:2. Наведіть приклад НП, де людська хата була "зарита у Кримський канал"?

Питайте військових самі.

Давайте контакти військових, яки плетуть таку муйню.

  Water написав:3. Прориватися з лівого берега "Кримського каналу" на правий?
4. Шо ви курите?

Питання №4 до вас (через питання №3).

Так, бажано на прикладах, хочаб пачку Бєломора сфоткайте, шоб я зрозумів про що мова і точно знав шо ви курите. Чи це теж не ви, це ті міфічні військові?
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 16:06

  Water написав:
  ЛАД написав:
  Water написав:................
В сенсі не доведено?
............

Простите, на аргументацию без ссылок отвечать не буду.
Но перелопачивать интернет в поисках опровержения или подтверждения ваших аргументов заниматься не буду.

А вам воно для чого? Там потрібно буде за державну зраду притягти увесь Квартал, а воно не на часі.

Ви в НКВС не працювали?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 16:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  tester7336 написав:символіку радянських часів комуністичного режиму колишнього СРСР.

ого! це жовтенятьска зірочка чи піонерський галстук, а може комсомольський квиток із відмітками про щомісячні внески 0 руб. 02 коп.?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 16:09

  Letusrock написав:А що пропонує головний лондонський непридатний?

мабуть нового цара-мамлюка з тих хфоткався в Кембриджах
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 16:10

  Xenon написав:отакої!
Це дозволить рф відновити військову міць».

За які гроші?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 16:11

  Дюрі-бачі написав:
  Xenon написав:отакої!
Це дозволить рф відновити військову міць».

За які гроші?

за скрепні
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 16:15

  detroytred написав:Як самий яскравий приклад -- ГТС.
Коли вона оцінювалася ще в хуліарди, її треба було навіть не за гривню віддати партнерам, а ще й доплатити їм, щоб узяли.

І не було б Потоків...
І війни...


Я вам більше скажу, потрібно було віддати навіть за гривню заводи західним інвесторам. І зарплати б були в 90 х, і заводи б були працюючі, і в НАТО і ЄС були б в 2000 х. А так маємо те що маємо.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 16:15

  ЛАД написав:
  Water написав:А вам воно для чого? Там потрібно буде за державну зраду притягти увесь Квартал, а воно не на часі.

Ви в НКВС не працювали?

Какієвашідоказатєльства.
Почніть з результатів аналізів.
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 16:21

  ЛАД написав:
  BIGor написав:............
А не легше свою ядерну зброю зробити? Технології всі є, свій уран є, АЕС є, ракетобудівництво є, науковці є, вчені є, інженери є.

Ви вже зробили?

А в мене це все є? Не притворяйся електоратом Слуг Народу.

В Укроборонпромі тільки більше 60 тис. високоваліфікованих інженерів працює. Фінансування - безперецендентне. Що ще треба?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 16:23

  Хомякоид написав:
  detroytred написав:Як самий яскравий приклад -- ГТС.
Коли вона оцінювалася ще в хуліарди, її треба було навіть не за гривню віддати партнерам, а ще й доплатити їм, щоб узяли.
І не було б Потоків...
І війни...
Я вам більше скажу, потрібно було віддати навіть за гривню заводи західним інвесторам. І зарплати б були в 90 х, і заводи б були працюючі, і в НАТО і ЄС були б в 2000 х. А так маємо те що маємо.
1 Пошуки чарівників які ЗА НАС ліквідують НАШІ проблеми - ні до чого хорошого не могли привести і не привели.
2 Всі капітали(інвестиції) які ВВОДЯТЬСЯ іноземними інвесторами в країну - цими ж інвесторами і ВИВОДЯТЬСЯ... з єдиним нюансом - вводять менше ніж виводять.
Бо вводили не для того щоб покращити життя аборигенів
3 Ніякого іншого шляху ніж власна праця для покращення власного життя - історія не бачила.
Всі опопвідання про еміграцію - це обмін життєвого комфорту на фінансове благополуччя для першиш поколінь
budivelnik
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