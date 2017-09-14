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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 17 жов, 2024 16:00
fler написав: Water написав: fler написав:
На Херсонському напрямку пі дари зарили Кримський канал людськими хатами (ну а шо від терористів очікувати) і пригнали танки, щоб прориватися на правий берег.
У меня до вас декілька питань:
1. Це після того, як вони здриснули з Кринок до Каховки?
То коли було? ЛБЗ рухається щодня чи для вас це новина? Water, досить вмикати дурня.
Відповім вашою же фразою: fler, не потрібно строіть з себе дєвачку.
Ніхто до Каховки не здрискував "Питайте військових самі
", ніякої ЛБЗ біля Каховки ніколи не було.
Water написав:
2. Наведіть приклад НП, де людська хата була "зарита у Кримський канал"?
Питайте військових самі.
Давайте контакти військових, яки плетуть таку муйню.
Water написав:
3. Прориватися з лівого берега "Кримського каналу" на правий?
4. Шо ви курите?
Питання №4 до вас (через питання №3).
Так, бажано на прикладах, хочаб пачку Бєломора сфоткайте, шоб я зрозумів про що мова і точно знав шо ви курите. Чи це теж не ви, це ті міфічні військові?
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Water
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Додано: Чет 17 жов, 2024 16:06
Water написав: ЛАД написав: Water написав:
................
В сенсі не доведено?
............
Простите, на аргументацию без ссылок отвечать не буду.
Но перелопачивать интернет в поисках опровержения или подтверждения ваших аргументов заниматься не буду.
А вам воно для чого? Там потрібно буде за державну зраду притягти увесь Квартал, а воно не на часі.
Ви в НКВС не працювали?
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ЛАД
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Додано: Чет 17 жов, 2024 16:07
tester7336 написав:
символіку радянських часів комуністичного режиму колишнього СРСР.
ого! це жовтенятьска зірочка чи піонерський галстук, а може комсомольський квиток із відмітками про щомісячні внески 0 руб. 02 коп.?
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Додано: Чет 17 жов, 2024 16:09
Letusrock написав:
А що пропонує головний лондонський непридатний?
мабуть нового цара-мамлюка з тих хфоткався в Кембриджах
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Додано: Чет 17 жов, 2024 16:10
Xenon написав:
отакої!
Це дозволить рф відновити військову міць».
За які гроші?
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Додано: Чет 17 жов, 2024 16:11
Дюрі-бачі написав: Xenon написав:
отакої!
Це дозволить рф відновити військову міць».
За які гроші?
за скрепні
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Додано: Чет 17 жов, 2024 16:15
detroytred написав:
Як самий яскравий приклад -- ГТС.
Коли вона оцінювалася ще в хуліарди, її треба було навіть не за гривню віддати партнерам, а ще й доплатити їм, щоб узяли.
І не було б Потоків...
І війни...
Я вам більше скажу, потрібно було віддати навіть за гривню заводи західним інвесторам. І зарплати б були в 90 х, і заводи б були працюючі, і в НАТО і ЄС були б в 2000 х. А так маємо те що маємо.
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Хомякоид
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Додано: Чет 17 жов, 2024 16:15
ЛАД написав: Water написав:
А вам воно для чого? Там потрібно буде за державну зраду притягти увесь Квартал, а воно не на часі.
Ви в НКВС не працювали?
Какієвашідоказатєльства.
Почніть з результатів аналізів.
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Додано: Чет 17 жов, 2024 16:21
ЛАД написав: BIGor написав:
............
А не легше свою ядерну зброю зробити? Технології всі є, свій уран є, АЕС є, ракетобудівництво є, науковці є, вчені є, інженери є.
Ви вже зробили?
А в мене це все є? Не притворяйся електоратом Слуг Народу.
В Укроборонпромі тільки більше 60 тис.
високоваліфікованих інженерів працює. Фінансування - безперецендентне. Що ще треба?
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Додано: Чет 17 жов, 2024 16:23
Хомякоид написав: detroytred написав:
Як самий яскравий приклад -- ГТС.
Коли вона оцінювалася ще в хуліарди, її треба було навіть не за гривню віддати партнерам, а ще й доплатити їм, щоб узяли.
І не було б Потоків...
І війни...
Я вам більше скажу, потрібно було віддати навіть за гривню заводи західним інвесторам. І зарплати б були в 90 х, і заводи б були працюючі, і в НАТО і ЄС були б в 2000 х. А так маємо те що маємо.
1 Пошуки чарівників які ЗА НАС ліквідують НАШІ проблеми - ні до чого хорошого не могли привести і не привели.
2 Всі капітали(інвестиції) які ВВОДЯТЬСЯ іноземними інвесторами в країну - цими ж інвесторами і ВИВОДЯТЬСЯ... з єдиним нюансом - вводять менше ніж виводять.
Бо вводили не для того щоб покращити життя аборигенів
3 Ніякого іншого шляху ніж власна праця для покращення власного життя - історія не бачила.
Всі опопвідання про еміграцію - це обмін життєвого комфорту на фінансове благополуччя для першиш поколінь
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