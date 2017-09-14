BIGor написав:............ А не легше свою ядерну зброю зробити? Технології всі є, свій уран є, АЕС є, ракетобудівництво є, науковці є, вчені є, інженери є.
Ви вже зробили?
Да куда нам до, например, Пакистана. У нас всего навсего южмаш сатану разработал. Нееееее. Это нереально
Сатана это ракета, а не атомная бомба. И не всё, что мы когда-то разработали, мы сегодня в состоянии сделать. Например, ХАЗ выпускал в своё время и Ту-104, и ТУ-124, и ТУ-134, и беспилотник ТУ-141, и АН-72, и, кстати, 6 лет выпускал те самые Х-55, возможно, те самые, которые сейчас прилетали к нам. Сегодня завода фактически не существует. И не из-за войны. Война его просто окончательно добила.
detroytred написав:Як самий яскравий приклад -- ГТС. Коли вона оцінювалася ще в хуліарди, її треба було навіть не за гривню віддати партнерам, а ще й доплатити їм, щоб узяли. І не було б Потоків... І війни...
Я вам більше скажу, потрібно було віддати навіть за гривню заводи західним інвесторам. І зарплати б були в 90 х, і заводи б були працюючі, і в НАТО і ЄС були б в 2000 х. А так маємо те що маємо.
1 Пошуки чарівників які ЗА НАС ліквідують НАШІ проблеми - ні до чого хорошого не могли привести і не привели. 2 Всі капітали(інвестиції) які ВВОДЯТЬСЯ іноземними інвесторами в країну - цими ж інвесторами і ВИВОДЯТЬСЯ... з єдиним нюансом - вводять менше ніж виводять. Бо вводили не для того щоб покращити життя аборигенів 3 Ніякого іншого шляху ніж власна праця для покращення власного життя - історія не бачила. Всі опопвідання про еміграцію - це обмін життєвого комфорту на фінансове благополуччя для першиш поколінь
Škoda Auto a.s. (укр. Шкода Авто) — чеський виробник автомобілів та двигунів з міста Млада-Болеслав, що з 1991 року належить до автомобільного концерну Volkswagen AG.
У 2009 році фірма випустила 684 226 транспортних засобів. Автомобілі Škoda експортуються до більше, ніж 70-ти країн світу.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C5%A0koda_Auto После приватизации, произошедшей в 1991 году, Škoda Auto была поэтапно поглощена немецким концерном Volkswagen Group, является на сегодня крупнейшим чешским экспортёром и одним из крупнейших чешских работодателей. Автомобили Škoda продаются более чем в 100 странах и по итогам 2018 года общий объём продаж в мире превысил 1,25 млн единиц[2].