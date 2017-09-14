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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1047910480104811048210483>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 73
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
31
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 16:25

  Бетон написав:
  ЛАД написав:
  BIGor написав:............
А не легше свою ядерну зброю зробити? Технології всі є, свій уран є, АЕС є, ракетобудівництво є, науковці є, вчені є, інженери є.

Ви вже зробили?

Да куда нам до, например, Пакистана. У нас всего навсего южмаш сатану разработал. Нееееее. Это нереально

Сатана это ракета, а не атомная бомба.
И не всё, что мы когда-то разработали, мы сегодня в состоянии сделать.
Например, ХАЗ выпускал в своё время и Ту-104, и ТУ-124, и ТУ-134, и беспилотник ТУ-141, и АН-72, и, кстати, 6 лет выпускал те самые Х-55, возможно, те самые, которые сейчас прилетали к нам.
Сегодня завода фактически не существует. И не из-за войны. Война его просто окончательно добила.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 16:26

  Бетон написав:
  ЛАД написав:
  BIGor написав:............
А не легше свою ядерну зброю зробити? Технології всі є, свій уран є, АЕС є, ракетобудівництво є, науковці є, вчені є, інженери є.

Ви вже зробили?

Да куда нам до, например, Пакистана. У нас всего навсего южмаш сатану разработал. Нееееее. Это нереально

Ким (Пухлий котрий) в КНДР собі давно зробив і не одну. А в нас "розумні" можновладці сміються з нього.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 16:29

  Бетон написав:
  Xenon написав:отакої!

❗️Вийти із затяжної війни є майже неможливим завданням для України, – Залужний.

«Війна переходить в нову стадію, статичну та виснажливу. Це дозволить рф відновити військову міць».

https://kyivindependent.com/zaluzhnyi-protracted-war/

Те,що пишуть тут більшість. Їх тут ще називають всепропалтщиками та зрадниками.

Фраза ни о чём. Хотя не очень понятно, почему затяжная война позволит РФ "відновити військову міць".
Надо бы больше информации о его выступлении.
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 16:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Офіційний сайт ЗЕзедента України:
Я очень рад, что завтра и 120 депутатов партии «Слуга Народа» поедут на Донбасс.

Не в Турцию, не на Мальдивы, как когда-то. Депутаты поедут на передовую.

Услышат о ситуации там не из социальных сетей, а от наших военных и местных жителей.
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 16:32

  Хомякоид написав:
  detroytred написав:Як самий яскравий приклад -- ГТС.
Коли вона оцінювалася ще в хуліарди, її треба було навіть не за гривню віддати партнерам, а ще й доплатити їм, щоб узяли.

І не було б Потоків...
І війни...


Я вам більше скажу, потрібно було віддати навіть за гривню заводи західним інвесторам. І зарплати б були в 90 х, і заводи б були працюючі, і в НАТО і ЄС були б в 2000 х. А так маємо те що маємо.

Та навіть за купоно-карбованці. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 16:33

  budivelnik написав:
  Хомякоид написав:
  detroytred написав:Як самий яскравий приклад -- ГТС.
Коли вона оцінювалася ще в хуліарди, її треба було навіть не за гривню віддати партнерам, а ще й доплатити їм, щоб узяли.
І не було б Потоків...
І війни...
Я вам більше скажу, потрібно було віддати навіть за гривню заводи західним інвесторам. І зарплати б були в 90 х, і заводи б були працюючі, і в НАТО і ЄС були б в 2000 х. А так маємо те що маємо.
1 Пошуки чарівників які ЗА НАС ліквідують НАШІ проблеми - ні до чого хорошого не могли привести і не привели.
2 Всі капітали(інвестиції) які ВВОДЯТЬСЯ іноземними інвесторами в країну - цими ж інвесторами і ВИВОДЯТЬСЯ... з єдиним нюансом - вводять менше ніж виводять.
Бо вводили не для того щоб покращити життя аборигенів
3 Ніякого іншого шляху ніж власна праця для покращення власного життя - історія не бачила.
Всі опопвідання про еміграцію - це обмін життєвого комфорту на фінансове благополуччя для першиш поколінь


Ну да, ну да погані західні інвестори кровопивці.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0koda_Auto

Škoda Auto a.s. (укр. Шкода Авто) — чеський виробник автомобілів та двигунів з міста Млада-Болеслав, що з 1991 року належить до автомобільного концерну Volkswagen AG.

У 2009 році фірма випустила 684 226 транспортних засобів. Автомобілі Škoda експортуються до більше, ніж 70-ти країн світу.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%C5%A0koda_Auto
После приватизации, произошедшей в 1991 году, Škoda Auto была поэтапно поглощена немецким концерном Volkswagen Group, является на сегодня крупнейшим чешским экспортёром и одним из крупнейших чешских работодателей. Автомобили Škoda продаются более чем в 100 странах и по итогам 2018 года общий объём продаж в мире превысил 1,25 млн единиц[2].
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 16:33

  ЛАД написав:6 лет выпускал те самые Х-55, возможно, те самые, которые сейчас прилетали к нам.

Не тільки, стратегічні бомбардувальники, які наносять такі удари, теж були в нас.
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 16:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:за скрепні

Китайці такі не приймають
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 16:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:3 Ніякого іншого шляху ніж власна праця для покращення власного життя - історія не бачила.

О_о а як же окупаційна влада в Німеччині чи Японії після другої світової? Або Гонконг.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 17 жов, 2024 16:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 16:37

Всі капітали(інвестиції) які ВВОДЯТЬСЯ іноземними інвесторами в країну - цими ж інвесторами і ВИВОДЯТЬСЯ... з єдиним нюансом - вводять менше ніж виводять

Практика Китая опровергает это утверждение. И не только Китая. Иностранные инвестиции помогли подняться многим странам. И все страны почему-то за них борются.
ЛАД
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