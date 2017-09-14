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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 17 жов, 2024 16:39
Water написав: ЛАД написав:
6 лет выпускал те самые Х-55, возможно, те самые, которые сейчас прилетали к нам.
Не тільки, стратегічні бомбардувальники, які наносять такі удари, теж були в нас.
Були или производились?
О Х-55 я написал именно о производстве
.
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Додано: Чет 17 жов, 2024 16:48
BIGor написав: ЛАД написав: BIGor написав:
............
А не легше свою ядерну зброю зробити? Технології всі є, свій уран є, АЕС є, ракетобудівництво є, науковці є, вчені є, інженери є.
Ви вже зробили?
А в мене це все є? Не притворяйся електоратом Слуг Народу.
В Укроборонпромі тільки більше 60 тис.
високоваліфікованих інженерів працює. Фінансування - безперецендентне. Що ще треба?
"Не притворяйся" не знаю кем.
Атомная бомба в Украине не изготовлялась, поэтому совсем не уверен, что есть все необходимые технологии и, тем более, оборудование. Свой уран и АЭС это ещё далеко не всё.
Не уверен в вашей цифре "більше 60 тис.
високоваліфікованих інженерів", но даже если она верна, то сколько из них хоть что-нибудь знает об атомной бомбе и её производстве кроме того, что "она взрывается".
А "Ким (Пухлий котрий)" атомную бомбу сделал с помощью РФ и Китая и за счёт голодающего населения.
P.s. Что-то сегодня форум плохо работает. Или это только у меня?
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ЛАД
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Додано: Чет 17 жов, 2024 17:23
отакої
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Xenon
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Додано: Чет 17 жов, 2024 17:29
Xenon написав:
отакої!
там ще більше потужності:
⚡️Мобілізацію жінок не можна допускати, але до цього вдадуться, якщо буде необхідність, - Залужний
◾️Більше 30 тисяч людей уже загинуло. Сотні тисяч дістали поранення, але ми продовжуємо боротися;
дуже мило таке чути від непридатного за кордоном. його дружина вже пройшла ВЛК?
◾️Колишній головком вважає, що до Ірану, КНДР та Китаю приєднаються й інші країни, а отже, в України стане більше ворогів;
тобто покращення переговорних позицій все ближче?
◾️Грузія, Білорусь уже втратили формальну незалежність;
і дико нам заздрять
◾️Україна має бути впевнена, що хоча б 100 років на неї ніхто не нападе;
◾️Вийти із «затяжної» війни з рф «практично неможливо»;
"Остання верба" одобряє
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Додано: Чет 17 жов, 2024 17:30
ЛАД написав: Water написав: ЛАД написав:
6 лет выпускал те самые Х-55, возможно, те самые, которые сейчас прилетали к нам.
Не тільки, стратегічні бомбардувальники, які наносять такі удари, теж були в нас.
Були или производились?
О Х-55 я написал именно о производстве
.
Бойова авіація в нас ніколи не вироблялась.
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Water
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Додано: Чет 17 жов, 2024 17:32
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Додано: Чет 17 жов, 2024 17:32
Xenon написав:
отакої
«Ми, мобілізуємо жінок, якщо треба буде врятувати Європу від війни», — колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
якась ху...ня. його хтось покусав з ОП?
І знову ці незламні Ми
три в одному - заброньовані, непридатні та закордоном
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Додано: Чет 17 жов, 2024 17:34
ну що, схоже наружу полізли "секретні пункти" - про ядерку?
цікаво чим закінчиться цей шантаж Заходу? або НАТО зараз - або ми робимо ядерку за кілка тижнів?
Влада України всерйоз розглядає можливість відновлення запасів ядерної зброї, на виготовлення першої бомби знадобиться кілька тижнів(!), – джерела bild.
«У нас є матеріали, у нас є знання. Якщо буде наказ, нам знадобляться тижні, щоб отримати першу бомбу», – неназваний український чиновник.
Востаннє редагувалось Xenon
в Чет 17 жов, 2024 17:40, всього редагувалось 1 раз.
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Xenon
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Додано: Чет 17 жов, 2024 17:39
Успіх написав:
...
Так що я, якщо щось/комусь був винен - то за 32місяці на фронті(90% часу - в зоні БД), то я сплатив сповна!!!
Наднормово!
Успіх, робиш щось - роби... Але краще мовчки...
Бо щоб не довелося потім згадувати "не кажи гоп"
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Додано: Чет 17 жов, 2024 17:49
«Чи це працює? Ні, цей документ не працює.
Чи працюють домовленості інших великих партнерів з росією? Ні, не не працюють.
Тобто це не тільки були домовленості України з росією, а України з усіма партнерами.
Значить, в цілому - всі ці домовленості не спрацювали.
Хто з цих великих країн, всіх ядерних держав, хто з цих країн постраждав? Всі? Ні, одна - Україна.
Хто віддав ядерну зброю - всі? Ні, одна. Хто? Україна.
Хто сьогодні воює? Україна.
І тому виходить у нас так - і в розмові з Дональдом Трампом я йому сказав: «У нас виходить так, який же вихід? Або в України буде ядерна зброя - і це для нас захист - або ми повинні мати якийсь альянс».
Окрім НАТО на сьогодні ми не знаємо дієві альянси.
Країни НАТО сьогодні не в війні. Країни НАТО не воюють.
В країнах НАТО люди всі живі, слава Богу.
І тому ми обираємо - ми і обираємо НАТО, не ядерну зброю. Ми обираємо НАТО.
І я вважаю, що мене почув - ну, в даному випадку, Дональд Трамп - він почув і він сказав «У вас справедливі аргументи».
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