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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10480104811048210483>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 73
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
31
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 16:39

  Water написав:
  ЛАД написав:6 лет выпускал те самые Х-55, возможно, те самые, которые сейчас прилетали к нам.

Не тільки, стратегічні бомбардувальники, які наносять такі удари, теж були в нас.

Були или производились?
О Х-55 я написал именно о производстве.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 16:48

  BIGor написав:
  ЛАД написав:
  BIGor написав:............
А не легше свою ядерну зброю зробити? Технології всі є, свій уран є, АЕС є, ракетобудівництво є, науковці є, вчені є, інженери є.

Ви вже зробили?

А в мене це все є? Не притворяйся електоратом Слуг Народу.

В Укроборонпромі тільки більше 60 тис. високоваліфікованих інженерів працює. Фінансування - безперецендентне. Що ще треба?

"Не притворяйся" не знаю кем.
Атомная бомба в Украине не изготовлялась, поэтому совсем не уверен, что есть все необходимые технологии и, тем более, оборудование. Свой уран и АЭС это ещё далеко не всё.
Не уверен в вашей цифре "більше 60 тис. високоваліфікованих інженерів", но даже если она верна, то сколько из них хоть что-нибудь знает об атомной бомбе и её производстве кроме того, что "она взрывается".
А "Ким (Пухлий котрий)" атомную бомбу сделал с помощью РФ и Китая и за счёт голодающего населения.

P.s. Что-то сегодня форум плохо работает. Или это только у меня?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 17:23

отакої :roll:

«Ми, мобілізуємо жінок, якщо треба буде врятувати Європу від війни», — колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Він також додав, що потрібно не допустити цього.

https://24tv.ua/ru/zaluzhnyj-skazal-pri ... n_n2665090
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 17:29

  Xenon написав:отакої!

❗️Вийти із затяжної війни є майже неможливим завданням для України, – Залужний.
«Війна переходить в нову стадію, статичну та виснажливу. Це дозволить рф відновити військову міць».
https://kyivindependent.com/zaluzhnyi-protracted-war/


там ще більше потужності:

⚡️Мобілізацію жінок не можна допускати, але до цього вдадуться, якщо буде необхідність, - Залужний
◾️Більше 30 тисяч людей уже загинуло. Сотні тисяч дістали поранення, але ми продовжуємо боротися;

дуже мило таке чути від непридатного за кордоном. його дружина вже пройшла ВЛК?
◾️Колишній головком вважає, що до Ірану, КНДР та Китаю приєднаються й інші країни, а отже, в України стане більше ворогів;

тобто покращення переговорних позицій все ближче?
◾️Грузія, Білорусь уже втратили формальну незалежність;

і дико нам заздрять
◾️Україна має бути впевнена, що хоча б 100 років на неї ніхто не нападе;
◾️Вийти із «затяжної» війни з рф «практично неможливо»;

"Остання верба" одобряє
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 17:30

  ЛАД написав:
  Water написав:
  ЛАД написав:6 лет выпускал те самые Х-55, возможно, те самые, которые сейчас прилетали к нам.

Не тільки, стратегічні бомбардувальники, які наносять такі удари, теж були в нас.

Були или производились?
О Х-55 я написал именно о производстве.

Бойова авіація в нас ніколи не вироблялась.
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 17:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 17:32

  Xenon написав:отакої :roll:

«Ми, мобілізуємо жінок, якщо треба буде врятувати Європу від війни», — колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

якась ху...ня. його хтось покусав з ОП?
І знову ці незламні Ми три в одному - заброньовані, непридатні та закордоном
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 17:34

ну що, схоже наружу полізли "секретні пункти" - про ядерку?

цікаво чим закінчиться цей шантаж Заходу? або НАТО зараз - або ми робимо ядерку за кілка тижнів?


Влада України всерйоз розглядає можливість відновлення запасів ядерної зброї, на виготовлення першої бомби знадобиться кілька тижнів(!), – джерела bild.

«У нас є матеріали, у нас є знання. Якщо буде наказ, нам знадобляться тижні, щоб отримати першу бомбу», – неназваний український чиновник.
Востаннє редагувалось Xenon в Чет 17 жов, 2024 17:40, всього редагувалось 1 раз.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 17:39

  Успіх написав:...
Так що я, якщо щось/комусь був винен - то за 32місяці на фронті(90% часу - в зоні БД), то я сплатив сповна!!!
Наднормово!

Успіх, робиш щось - роби... Але краще мовчки...

Бо щоб не довелося потім згадувати "не кажи гоп" ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 17:49

«Чи це працює? Ні, цей документ не працює.

Чи працюють домовленості інших великих партнерів з росією? Ні, не не працюють.

Тобто це не тільки були домовленості України з росією, а України з усіма партнерами.

Значить, в цілому - всі ці домовленості не спрацювали.

Хто з цих великих країн, всіх ядерних держав, хто з цих країн постраждав? Всі? Ні, одна - Україна.

Хто віддав ядерну зброю - всі? Ні, одна. Хто? Україна.

Хто сьогодні воює? Україна.

І тому виходить у нас так - і в розмові з Дональдом Трампом я йому сказав: «У нас виходить так, який же вихід? Або в України буде ядерна зброя - і це для нас захист - або ми повинні мати якийсь альянс».

Окрім НАТО на сьогодні ми не знаємо дієві альянси.

Країни НАТО сьогодні не в війні. Країни НАТО не воюють.

В країнах НАТО люди всі живі, слава Богу.

І тому ми обираємо - ми і обираємо НАТО, не ядерну зброю. Ми обираємо НАТО.

І я вважаю, що мене почув - ну, в даному випадку, Дональд Трамп - він почув і він сказав «У вас справедливі аргументи».
Ukrainian
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