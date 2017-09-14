Додано: Чет 17 жов, 2024 17:49

«Чи це працює? Ні, цей документ не працює.



Чи працюють домовленості інших великих партнерів з росією? Ні, не не працюють.



Тобто це не тільки були домовленості України з росією, а України з усіма партнерами.



Значить, в цілому - всі ці домовленості не спрацювали.



Хто з цих великих країн, всіх ядерних держав, хто з цих країн постраждав? Всі? Ні, одна - Україна.



Хто віддав ядерну зброю - всі? Ні, одна. Хто? Україна.



Хто сьогодні воює? Україна.



І тому виходить у нас так - і в розмові з Дональдом Трампом я йому сказав: «У нас виходить так, який же вихід? Або в України буде ядерна зброя - і це для нас захист - або ми повинні мати якийсь альянс».



Окрім НАТО на сьогодні ми не знаємо дієві альянси.



Країни НАТО сьогодні не в війні. Країни НАТО не воюють.



В країнах НАТО люди всі живі, слава Богу.



І тому ми обираємо - ми і обираємо НАТО, не ядерну зброю. Ми обираємо НАТО.



І я вважаю, що мене почув - ну, в даному випадку, Дональд Трамп - він почув і він сказав «У вас справедливі аргументи».