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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10480104811048210483

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 73
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
31
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 18:05

  Xenon написав:
Влада України всерйоз розглядає можливість відновлення запасів ядерної зброї, на виготовлення першої бомби знадобиться кілька тижнів(!), – джерела bild.

«У нас є матеріали, у нас є знання. Якщо буде наказ, нам знадобляться тижні, щоб отримати першу бомбу», – неназваний український чиновник.

Неудобненько вышло :lol:
  ЛАД написав:
  BIGor написав:............
А не легше свою ядерну зброю зробити? Технології всі є, свій уран є, АЕС є, ракетобудівництво є, науковці є, вчені є, інженери є.

Ви вже зробили?


Сейчас, конечно, пойдут стандартные "ну это ж не Богоподобный заявил!" и "какие есть выши доказательства?" :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 18:08

  _hunter написав:Сейчас, конечно, пойдут стандартные "ну это ж не Богоподобный заявил!" и "какие есть выши доказательства?" :lol:


"Або в України буде ядерна зброя – і тоді це для нас захист, – або ми повинні мати якийсь альянс. Окрім НАТО, на сьогодні ми не знаємо дієві альянси», – сказав Зеленський.
Xenon
 
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  #<1 ... 10480104811048210483
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