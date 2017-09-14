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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 17 жов, 2024 18:05
Xenon написав:
Влада України всерйоз розглядає можливість відновлення запасів ядерної зброї, на виготовлення першої бомби знадобиться кілька тижнів(!), – джерела bild.
«У нас є матеріали, у нас є знання. Якщо буде наказ, нам знадобляться тижні, щоб отримати першу бомбу», – неназваний український чиновник.
Неудобненько вышло
ЛАД написав: BIGor написав:
............
А не легше свою ядерну зброю зробити? Технології всі є, свій уран є, АЕС є, ракетобудівництво є, науковці є, вчені є, інженери є.
Ви вже зробили?
Сейчас, конечно, пойдут стандартные "ну это ж не Богоподобный заявил!" и "какие есть выши доказательства?"
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_hunter
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Додано: Чет 17 жов, 2024 18:08
_hunter написав:
Сейчас, конечно, пойдут стандартные "ну это ж не Богоподобный заявил!" и "какие есть выши доказательства?"
"Або в України буде ядерна зброя – і тоді це для нас захист, – або ми повинні мати якийсь альянс. Окрім НАТО, на сьогодні ми не знаємо дієві альянси», – сказав Зеленський.
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Xenon
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