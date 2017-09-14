

США відхилили пропозицію Путіна про припинення вогню в Україні – подробиці від Reuters



khersondaily.comFeb 14, 2024 3:00 AM



США відхилили пропозицію Путіна про припинення вогню в Україні – подробиці від Reuters

За словами російських джерел, Путін публічно і приватно, через посередників, у тому числі через арабських партнерів Москви на Близькому Сході та інших, надсилав сигнали Вашингтону 2023 року щодо готовності розглянути питання про припинення вогню в Україні.





Пропозиція очільника Кремля Володимира Путіна про припинення вогню в Україні, щоб заморозити війну була відкинута США після контактів між посередниками.



Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в Росії.



За словами трьох російських осіб, посередники зустрічалися в Туреччині наприкінці 2023 року.



Також відомо, що неофіційні контакти між РФ та США через посередників відбувалися з ініціативи Росії, проте, як кажуть джерела, ні до чого не призвели.



Тим часом чиновник у Сполучених Штатах сказав, що йому нічого не відомо про неофіційні контакти через посередників.



Начебто радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван мав поговорити з радником Путіна з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим і визначити подальші кроки, повідомило одне з російських джерел.



Але коли в січні пролунав дзвінок, Салліван сказав Ушакову, що Вашингтон готовий обговорювати інші аспекти відносин, але не буде говорити про припинення вогню без України, повідомило одне з російських джерел.





Американський чиновник відмовився повідомити будь-які подробиці ймовірних дзвінків Саллівана, а також про те, чи відбулася така розмова з Ушаковим.





А джерела в РФ зазначають, що Путін пропонував заморозити конфлікт на нинішніх лініях і не бажав поступатися жодною українською територією, контрольованою Росією.



"Контакти з американцями закінчилися нічим", – повідомило анонімно високопоставлене російське джерело, обізнане з переговорами наприкінці 2023-2024 рр.



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