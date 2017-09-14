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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 104811048210483104841048510486>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 73
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
31
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 18:05

  Xenon написав:
Влада України всерйоз розглядає можливість відновлення запасів ядерної зброї, на виготовлення першої бомби знадобиться кілька тижнів(!), – джерела bild.

«У нас є матеріали, у нас є знання. Якщо буде наказ, нам знадобляться тижні, щоб отримати першу бомбу», – неназваний український чиновник.

Неудобненько вышло :lol:
  ЛАД написав:
  BIGor написав:............
А не легше свою ядерну зброю зробити? Технології всі є, свій уран є, АЕС є, ракетобудівництво є, науковці є, вчені є, інженери є.

Ви вже зробили?


Сейчас, конечно, пойдут стандартные "ну это ж не Богоподобный заявил!" и "какие есть выши доказательства?" :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 18:08

  _hunter написав:Сейчас, конечно, пойдут стандартные "ну это ж не Богоподобный заявил!" и "какие есть выши доказательства?" :lol:


"Або в України буде ядерна зброя – і тоді це для нас захист, – або ми повинні мати якийсь альянс. Окрім НАТО, на сьогодні ми не знаємо дієві альянси», – сказав Зеленський.
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 18:13

  whois2010 написав:
  Успіх написав:
А то знаю 100500 випадків, що за 32місяці - багатьох покинули дружини... - багато хто просходились/порозводились...

в Україні і без війни відсоток розлучень немалий був.
Пан Успіх, ви скаржилися нещодавно на слова командира ,який викидає ваші рапорти. А що з електронними рапортами? Геть не функціонує система, чи просто поскиглити хтілося?
Скачайте Армія+ і побачите, що там є тільки деякі рапорта(на відпустку і т.п) а от рапорт на звільнення по догляду - нема!
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 18:19

Таке писали на поч.року.

Цікаво, чи й справді путлєр хотів заморожування?
Судячи з розростання ракової пухлини від Овдіївки за останні пів року -- то якось не дуже й хотів...:


США відхилили пропозицію Путіна про припинення вогню в Україні – подробиці від Reuters

khersondaily.comFeb 14, 2024 3:00 AM

США відхилили пропозицію Путіна про припинення вогню в Україні – подробиці від Reuters
За словами російських джерел, Путін публічно і приватно, через посередників, у тому числі через арабських партнерів Москви на Близькому Сході та інших, надсилав сигнали Вашингтону 2023 року щодо готовності розглянути питання про припинення вогню в Україні.


Пропозиція очільника Кремля Володимира Путіна про припинення вогню в Україні, щоб заморозити війну була відкинута США після контактів між посередниками.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в Росії.

За словами трьох російських осіб, посередники зустрічалися в Туреччині наприкінці 2023 року.

Також відомо, що неофіційні контакти між РФ та США через посередників відбувалися з ініціативи Росії, проте, як кажуть джерела, ні до чого не призвели.

Тим часом чиновник у Сполучених Штатах сказав, що йому нічого не відомо про неофіційні контакти через посередників.

Начебто радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван мав поговорити з радником Путіна з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим і визначити подальші кроки, повідомило одне з російських джерел.

Але коли в січні пролунав дзвінок, Салліван сказав Ушакову, що Вашингтон готовий обговорювати інші аспекти відносин, але не буде говорити про припинення вогню без України, повідомило одне з російських джерел.


Американський чиновник відмовився повідомити будь-які подробиці ймовірних дзвінків Саллівана, а також про те, чи відбулася така розмова з Ушаковим.


А джерела в РФ зазначають, що Путін пропонував заморозити конфлікт на нинішніх лініях і не бажав поступатися жодною українською територією, контрольованою Росією.

"Контакти з американцями закінчилися нічим", – повідомило анонімно високопоставлене російське джерело, обізнане з переговорами наприкінці 2023-2024 рр.

...
Bobua
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 18:21

  Water написав:Офіційний сайт ЗЕзедента України:
Я очень рад, что завтра и 120 депутатов партии «Слуга Народа» поедут на Донбасс.

Не в Турцию, не на Мальдивы, как когда-то. Депутаты поедут на передовую.

Услышат о ситуации там не из социальных сетей, а от наших военных и местных жителей.

До чого ви принесли сюди цю новину від 20 жовтня 2020 року? Як так можна курити?
fler
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 18:22

  BeneFuckTor написав:
  Hotab написав:Це ж не конфіскація матеріальних цінностей. Якщо все чесно, , то ще раз оформив і ділов то.


Якщо посадили на 5 років просто так, потім випустили, ділов то, кормили ж))

Невдале порівняння. Інвалідність в так періодично треба підтверджувати. Скорочення періоду «періодичності», враховуючи розмах корупції з цього питання - якраз і логічно і не суперечить закону.
Ви в зоні ризику? Виїзд в Польщу був не зовсім прозорим?
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 17 жов, 2024 18:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 18:25

Сьогодні в Брюсселі під час засідання Ради ЄС Володимир Зеленський заявив, що безпеку України може забезпечити або членство в НАТО, або ядерна зброя. І, як пише кореспондент BILD Юліан Рьопке, ця заява Зеленського стала "ударом" і "шоком" для західних журналістів.

При цьому, за словами Рьопке, влада України дійсно всерйоз розглядає можливість відновлення запасів ядерної зброї.

Так, він посилається на заяву високопоставленого українського чиновника, за словами якого, Україна не змириться з другим наступом російських військ на Київ, і в цьому разі буде відновлено український ядерний арсенал, від якого країна добровільно відмовилася в 1990-ті під час підписання Будапештського меморандуму.
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 18:31

  ЛАД написав:
  BIGor написав:
  ЛАД написав:А в мене це все є? Не притворяйся електоратом Слуг Народу.

В Укроборонпромі тільки більше 60 тис. високоваліфікованих інженерів працює. Фінансування - безперецендентне. Що ще треба?

"Не притворяйся" не знаю кем.
Атомная бомба в Украине не изготовлялась, поэтому совсем не уверен, что есть все необходимые технологии и, тем более, оборудование. Свой уран и АЭС это ещё далеко не всё.
Не уверен в вашей цифре "більше 60 тис. високоваліфікованих інженерів", но даже если она верна, то сколько из них хоть что-нибудь знает об атомной бомбе и её производстве кроме того, что "она взрывается".
А "Ким (Пухлий котрий)" атомную бомбу сделал с помощью РФ и Китая и за счёт голодающего населения.

P.s. Что-то сегодня форум плохо работает. Или это только у меня?

https://www.unian.ua/war/yaderna-zbroya ... 90881.html
"У нас є матеріали, у нас є знання. Якщо буде наказ, нам знадобиться всього кілька тижнів, щоб отримати першу бомбу", - попередив чиновник.


"Ньєвожможно" (С)
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 18:33

  fler написав:
  Water написав:Офіційний сайт ЗЕзедента України:
Я очень рад, что завтра и 120 депутатов партии «Слуга Народа» поедут на Донбасс.

Не в Турцию, не на Мальдивы, как когда-то. Депутаты поедут на передовую.

Услышат о ситуации там не из социальных сетей, а от наших военных и местных жителей.

До чого ви принесли сюди цю новину від 20 жовтня 2020 року? Як так можна курити?

А там ще багато чого цікавого і актуального у наш час.
Мы не забываем, что и в Крыму, и на оккупированном Донбассе живут наши граждане. И мы должны заботиться о них и бороться за них.

Мы восстановили мост и дорогу в Станице Луганской, решили вопрос с питьевой водой на Донбассе.

Мы строим новые и удобные современные КПВВ, в том числе на границе с Крымом. Сверхважно, какую Украину видят наши граждане, пересекая временную границу. Мы делаем все, чтобы они видели ее освещенной, асфальтированной и комфортной.

Мы боремся за молодежь на этих территориях, за их умы. С этого года дети из Крыма и ОРДЛО могут поступать во все учреждения высшего образования Украины и учиться там бесплатно.

Мы очень хотим, чтобы люди там знали правду об Украине от Украины, а не от Киселева. Мы запустили канал «Дом»

На международном уровне исчезла фраза «Мир устал от Украины».

Да, иногда звучит критика: мол, мы заканчиваем некоторые объекты предыдущей власти. Ключевое слово – мы заканчиваем. Не затягиваем на годы, не «распиливаем» средства на их строительство. А заканчиваем. Качественно, кстати, и быстро.
Более того, мы заканчиваем объекты не только предыдущей власти, но и их предшественников и предшественников предшественников. Пример – больница «Охматдет», которая открыта после реконструкции летом.

https://www.president.gov.ua/ru/news/po ... erho-64717
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 18:39

Зе ніяк не може заспокоїтись. Кацапи лізуть на Донбасі, а ми, ми ... бахнемо Курську область. Не допомагає? Тоді ми, ми ... зробимо ядерну каклєту по-києвські. Знову не домагає? Ну тоді ми, ми...
Вже колись писав про неадекватів, які намагаються відігратися в казино, поки все не програють.
lapay
 
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