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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 17 жов, 2024 18:52
lapay написав: Успіх написав:
От тому треба було вже давно-давним їхати додому і берегти своє золото!
За майже три роки служби вже можна було зрозуміти, що армія така система, де вхід копійка, а вихід гривня.
То треба було не жлобитись на цю гривню, і вже давно доглядав би свою золоту кицю...
Так я писав, що до року часу - просто "взяв себе в кулак", що рік послужу/так вже і бути!
А далі - наївно надіявся на:
- контрнаступ...
- потім на законопроект "18міс і дембель"...
- а потім... - а потім по трохи почав прозріват
и
бо вже на "36міс" не надіявся/вже не вірив!
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Додано: Чет 17 жов, 2024 18:54
lapay написав:
Зе ніяк не може заспокоїтись. Кацапи лізуть на Донбасі, а ми, ми ... бахнемо Курську область. Не допомагає? Тоді ми, ми ... зробимо ядерну каклєту по-києвські. Знову не домагає? Ну тоді ми, ми...
Вже колись писав про неадекватів, які намагаються відігратися в казино, поки все не програють.
Варіант, що він іпанувся, відкидаю)) Бо артист ... грає роль.
Від кого? ...
Тому залишаються два варіанти:
1. Партнери таким чином ставлять пу на розтяжку -- він повинен реагувати (піти на ескалацію! чи піти на поступки) на такий ультиматум партнерів (або Україна в НАТО, або в України з'явиться ядрьонка. Раптом))), як у хуситів рокети...).
До речі, поступками пу може навіть не торкатися України. Наприклад, в хуситів точно не з'явиться ще рокет і т.д.
2. Великі світові гравці да, домовилися. І зара красиво оформляється домовленість. Артист грає свою роль...
Є ще варіант такий же малоймовірний, як суто ми зробимо ядрьонку (тобто що нам дозволять!!! зробити ядрьонку) -- це вже якісь жести відчаянія від Зе...
Тобто суто наша місцева вистава.
Востаннє редагувалось detroytred
в Чет 17 жов, 2024 19:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 17 жов, 2024 18:56
Water написав: fler написав:
На Херсонському напрямку пі дари зарили Кримський канал людськими хатами (ну а шо від терористів очікувати) і пригнали танки, щоб прориватися на правий берег.
У меня до вас декілька питань:
1. Це після того, як вони здриснули з Кринок до Каховки?
2. Наведіть приклад НП, де людська хата була "зарита у Кримський канал"?
3. Прориватися з лівого берега "Кримського каналу" на правий?
4. Шо ви курите?
Ета5!
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Додано: Чет 17 жов, 2024 18:59
Успіх написав: lapay написав: Успіх написав:
От тому треба було вже давно-давним їхати додому і берегти своє золото!
За майже три роки служби вже можна було зрозуміти, що армія така система, де вхід копійка, а вихід гривня.
То треба було не жлобитись на цю гривню, і вже давно доглядав би свою золоту кицю...
Так я писав, що до року часу - просто "взяв себе в кулак", що рік послужу/так вже і бути!
А далі - наївно надіявся на:
- контрнаступ...
- потім на законопроект "18міс і дембель"...
- а потім... - а потім по трохи почав прозріват
и
бо вже на "36міс" не надіявся/вже не вірив!
Удалю потім))
А по чуткам: скільки такса за прийняття назад з першого СЗЧ?
І я не зрозумів, не читав, в новому законі: прийняти повинен саме той підрозділ, з якого всл пішов? Чи будь-який?
(Наврядчи будь-який. Бо тоді овсі гаплик війську...).
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Додано: Чет 17 жов, 2024 18:59
Це гра ва-банк.
Може спрацювати, а можуть всім світом «роззброювати» почати, бо пітун почне грати карту «а я казав що Україна небезпечна!».
Але краще б шантаж вдався.
І я думаю таки шантаж.
Ніяких «тижнів». У нас хіба є щось для збагачення урану?
Я не впевнений що і знання залишились . А от обладнання - тим більше
Сьогодні вечірнє шоу успішного успіха? (а то я не осилю всі 12 сторінок).
Де приймають ставки, що наш мультик після відпустки з піонерським вогником повернеться в частину?
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 17 жов, 2024 19:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 17 жов, 2024 19:01
Water написав: fler написав: fler написав:
На Херсонському напрямку пі дари зарили Кримський канал людськими хатами (ну а шо від терористів очікувати) і пригнали танки, щоб прориватися на правий берег.
У меня до вас декілька питань:
1. Це після того, як вони здриснули з Кринок до Каховки?
То коли було? ЛБЗ рухається щодня чи для вас це новина? Water, досить вмикати дурня.
Відповім вашою же фразою: fler, не потрібно строіть з себе дєвачку.
Ніхто до Каховки не здрискував "Питайте військових самі
", ніякої ЛБЗ біля Каховки ніколи не було.
Water написав:
2. Наведіть приклад НП, де людська хата була "зарита у Кримський канал"?
Питайте військових самі.
Давайте контакти військових, яки плетуть таку муйню.
Water написав:
3. Прориватися з лівого берега "Кримського каналу" на правий?
4. Шо ви курите?
Питання №4 до вас (через питання №3).
Так, бажано на прикладах, хочаб пачку Бєломора сфоткайте, шоб я зрозумів про що мова і точно знав шо ви курите. Чи це теж не ви, це ті міфічні військові?
Не наезжайте на неё. Она не виновата.
Почти всем женщинам сложно осознать и прожить реальность. Мозг её отторгает и заменяет фантазиями.
Это хорошо видно, когда человеку уже не важно, что его страна над пропастью, а радуется каком-то пожару где-то на росии.
Часть женщин не выносят реальностьи, сбегают от неё в безопасность. Это врождённый и приобретённый уровень тревожности.
Часть остаются, но абстрагируются не замечая всё вокруг и живут вот так вот надеждами скорой победы, открытия аэропорта и прочей фантастикой.
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Додано: Чет 17 жов, 2024 19:03
Hotab написав:
Це гра ва-банк.
Може спрацювати, а можуть всім світом «роззброювати» почати, бо пітун почне грати карту «а я казав що Україна небезпечна!».
Але краще б шантаж вдався.
І я думаю таки шантаж.
Ніяких «тижнів». У нас хіба є щось для збагачення урану?
Я не впевнений що і знання залишились . А от обладнання - тим більше
У хуситів ні обладнання, ні знань, а рокети з'являються))
Гадаю, справа абсолютно не в нашій технічній, фінансовій або ще якійсь спроможності.
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Додано: Чет 17 жов, 2024 19:04
detroytred
Нам хтось піджене бімбу ядрьону? Хто?
Хіба з дозволу США , чи самі США.
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Додано: Чет 17 жов, 2024 19:09
Hotab написав:detroytred
Нам хтось піджене бімбу ядрьону? Хто?
Хіба з дозволу США , чи самі США.
Самі партнери.
Хоч Штати, хоч бріти, а може Макарон в обмін Штатам на щось.
Нема різниці хто.
Але імхо - це малоймовірно.
Скоріш тестується реакція пу та Глобального півдня на це.
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Додано: Чет 17 жов, 2024 19:11
Hotab написав:
Це гра ва-банк.
Може спрацювати, а можуть всім світом «роззброювати» почати, бо пітун почне грати карту «а я казав що Україна небезпечна!».
Але краще б шантаж вдався.
І я думаю таки шантаж.
Ніяких «тижнів». У нас хіба є щось для збагачення урану?
Нахалєри його збагачувать?
пуйло зараз і розіграє карту.
"Бахне" якоюсь низкозбагаченою бімбаю і швиденько зашле сумного коня до United Nations, скажушь шо миж не зря почали, бо хахли савсєм озвєрєлі, за трі нєдєлі бімбу сдєлалі. Після чого нам зброї точно не дадуть, ще й запишуть у терористи.
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