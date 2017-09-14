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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1048210483104841048510486>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 73
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
31
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 18:52

За крок до перевороту думок©

  lapay написав:
  Успіх написав:От тому треба було вже давно-давним їхати додому і берегти своє золото!

За майже три роки служби вже можна було зрозуміти, що армія така система, де вхід копійка, а вихід гривня.
То треба було не жлобитись на цю гривню, і вже давно доглядав би свою золоту кицю...

Так я писав, що до року часу - просто "взяв себе в кулак", що рік послужу/так вже і бути!
А далі - наївно надіявся на:
- контрнаступ...
- потім на законопроект "18міс і дембель"...
- а потім... - а потім по трохи почав прозрівати :roll: бо вже на "36міс" не надіявся/вже не вірив!
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 18:54

  lapay написав:Зе ніяк не може заспокоїтись. Кацапи лізуть на Донбасі, а ми, ми ... бахнемо Курську область. Не допомагає? Тоді ми, ми ... зробимо ядерну каклєту по-києвські. Знову не домагає? Ну тоді ми, ми...
Вже колись писав про неадекватів, які намагаються відігратися в казино, поки все не програють.

Варіант, що він іпанувся, відкидаю)) Бо артист ... грає роль.
Від кого? ...

Тому залишаються два варіанти:
1. Партнери таким чином ставлять пу на розтяжку -- він повинен реагувати (піти на ескалацію! чи піти на поступки) на такий ультиматум партнерів (або Україна в НАТО, або в України з'явиться ядрьонка. Раптом))), як у хуситів рокети...).
До речі, поступками пу може навіть не торкатися України. Наприклад, в хуситів точно не з'явиться ще рокет і т.д.
2. Великі світові гравці да, домовилися. І зара красиво оформляється домовленість. Артист грає свою роль...

Є ще варіант такий же малоймовірний, як суто ми зробимо ядрьонку (тобто що нам дозволять!!! зробити ядрьонку) -- це вже якісь жести відчаянія від Зе...
Тобто суто наша місцева вистава.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 17 жов, 2024 19:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 18:56

Бред сивої кобили!©))

  Water написав:
  fler написав:На Херсонському напрямку пі дари зарили Кримський канал людськими хатами (ну а шо від терористів очікувати) і пригнали танки, щоб прориватися на правий берег.

У меня до вас декілька питань:
1. Це після того, як вони здриснули з Кринок до Каховки?
2. Наведіть приклад НП, де людська хата була "зарита у Кримський канал"?
3. Прориватися з лівого берега "Кримського каналу" на правий?
4. Шо ви курите?

Ета5! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 18:59

  Успіх написав:
  lapay написав:
  Успіх написав:От тому треба було вже давно-давним їхати додому і берегти своє золото!

За майже три роки служби вже можна було зрозуміти, що армія така система, де вхід копійка, а вихід гривня.
То треба було не жлобитись на цю гривню, і вже давно доглядав би свою золоту кицю...

Так я писав, що до року часу - просто "взяв себе в кулак", що рік послужу/так вже і бути!
А далі - наївно надіявся на:
- контрнаступ...
- потім на законопроект "18міс і дембель"...
- а потім... - а потім по трохи почав прозрівати :roll: бо вже на "36міс" не надіявся/вже не вірив!

Удалю потім))

А по чуткам: скільки такса за прийняття назад з першого СЗЧ?
І я не зрозумів, не читав, в новому законі: прийняти повинен саме той підрозділ, з якого всл пішов? Чи будь-який?
(Наврядчи будь-який. Бо тоді овсі гаплик війську...).
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 18:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Це гра ва-банк.
Може спрацювати, а можуть всім світом «роззброювати» почати, бо пітун почне грати карту «а я казав що Україна небезпечна!».
Але краще б шантаж вдався.
І я думаю таки шантаж.
Ніяких «тижнів». У нас хіба є щось для збагачення урану?
Я не впевнений що і знання залишились . А от обладнання - тим більше

Сьогодні вечірнє шоу успішного успіха? (а то я не осилю всі 12 сторінок).
Де приймають ставки, що наш мультик після відпустки з піонерським вогником повернеться в частину?
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 17 жов, 2024 19:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 19:01

  Water написав:
  fler написав:
  fler написав:На Херсонському напрямку пі дари зарили Кримський канал людськими хатами (ну а шо від терористів очікувати) і пригнали танки, щоб прориватися на правий берег.

У меня до вас декілька питань:
1. Це після того, як вони здриснули з Кринок до Каховки?

То коли було? ЛБЗ рухається щодня чи для вас це новина? Water, досить вмикати дурня.

Відповім вашою же фразою: fler, не потрібно строіть з себе дєвачку.
Ніхто до Каховки не здрискував "Питайте військових самі", ніякої ЛБЗ біля Каховки ніколи не було.

  Water написав:2. Наведіть приклад НП, де людська хата була "зарита у Кримський канал"?

Питайте військових самі.

Давайте контакти військових, яки плетуть таку муйню.

  Water написав:3. Прориватися з лівого берега "Кримського каналу" на правий?
4. Шо ви курите?
Питання №4 до вас (через питання №3).

Так, бажано на прикладах, хочаб пачку Бєломора сфоткайте, шоб я зрозумів про що мова і точно знав шо ви курите. Чи це теж не ви, це ті міфічні військові?

Не наезжайте на неё. Она не виновата.
Почти всем женщинам сложно осознать и прожить реальность. Мозг её отторгает и заменяет фантазиями.
Это хорошо видно, когда человеку уже не важно, что его страна над пропастью, а радуется каком-то пожару где-то на росии.
Часть женщин не выносят реальностьи, сбегают от неё в безопасность. Это врождённый и приобретённый уровень тревожности.
Часть остаются, но абстрагируются не замечая всё вокруг и живут вот так вот надеждами скорой победы, открытия аэропорта и прочей фантастикой.
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 19:03

  Hotab написав:Це гра ва-банк.
Може спрацювати, а можуть всім світом «роззброювати» почати, бо пітун почне грати карту «а я казав що Україна небезпечна!».
Але краще б шантаж вдався.
І я думаю таки шантаж.
Ніяких «тижнів». У нас хіба є щось для збагачення урану?
Я не впевнений що і знання залишились . А от обладнання - тим більше

У хуситів ні обладнання, ні знань, а рокети з'являються))

Гадаю, справа абсолютно не в нашій технічній, фінансовій або ще якійсь спроможності.
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 19:04

detroytred
Нам хтось піджене бімбу ядрьону? Хто?
Хіба з дозволу США , чи самі США.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 19:09

  Hotab написав:detroytred
Нам хтось піджене бімбу ядрьону? Хто?
Хіба з дозволу США , чи самі США.

Самі партнери.
Хоч Штати, хоч бріти, а може Макарон в обмін Штатам на щось.
Нема різниці хто.

Але імхо - це малоймовірно.
Скоріш тестується реакція пу та Глобального півдня на це.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 19:11

  Hotab написав:Це гра ва-банк.
Може спрацювати, а можуть всім світом «роззброювати» почати, бо пітун почне грати карту «а я казав що Україна небезпечна!».
Але краще б шантаж вдався.
І я думаю таки шантаж.
Ніяких «тижнів». У нас хіба є щось для збагачення урану?

Нахалєри його збагачувать?
пуйло зараз і розіграє карту.
"Бахне" якоюсь низкозбагаченою бімбаю і швиденько зашле сумного коня до United Nations, скажушь шо миж не зря почали, бо хахли савсєм озвєрєлі, за трі нєдєлі бімбу сдєлалі. Після чого нам зброї точно не дадуть, ще й запишуть у терористи.
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